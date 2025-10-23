Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Зарплаты преподавателей могут вырасти на 50% — какие будут суммы

Зарплаты преподавателей могут вырасти на 50% — какие будут суммы

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 16:10
обновлено: 16:13
Зарплаты преподавателей ЗВО — какие минимальные доходы могут получать в 2026 году
Лекция в университете. Фото: law.chnu.edu.ua

В Украине приняли проект Государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Верховная Рада 22 октября поддержала все образовательные правки, поданные профильным комитетом, что означает большую вероятность роста зарплат преподавателей университетов уже со следующего года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на сколько могут вырасти доходы педагогических сотрудников в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает проект Госбюджета-2026

Немало правок касались оплаты труда педагогов школ и высших учебных заведений. В частности нардепы проголосовали за направление остатков образовательной субвенции в специальный фонд МОН для дальнейшего использования на нужды отрасли.

Также правительство получит поручение поэтапно повысить зарплаты преподавателей и научно-педагогических работников университетов с 1 января 2026 года на 50%. Это означает не одномоментный пересмотр сумм, которые получают сотрудники, а постепенное увеличение окладов. Например, сначала доходы могут поднять на 30%, а с нового учебного года — еще на 20%.

Как именно будет происходить процесс, определит Кабинет Министров. До 5 ноября 2025 года правительство должно проработать образовательные правки, дабы подать их в финальном виде ко второму голосованию в Верховной Раде.

Как могут измениться зарплаты преподавателей

Базовый должностной оклад, то есть без учета надбавок за стаж или ученую степень, премий и других доплат, рассчитывается на основе Единой тарифной сетки. Нужно умножить размер ставки работника 1 тарифного разряда (3 195 грн) на коэффициент, который соответствует конкретной должности.

Также в Украине действует постановление Кабмина от 23 января 2019 г. № 36, которым установлено повышение на 11% должностных окладов научно-педагогических сотрудников учреждений высшего образования государственной и коммунальной формы собственности.

Мы посчитали, сколько минимально зарабатывают преподаватели и другие работники (базовый должностной оклад плюс надбавка 11%) в 2025 году. Увеличив суммы на обещанные Госбюджетом 50%, получили такие новые размеры доходов в 2026 году:

  • преподаватель-стажер (15 тарифный разряд) — вместо 9 150 грн будет 13 700 грн;
  • ассистент (16 тарифный разряд) — вместо 9 895 грн будет 14 800 грн;
  • преподаватель (17 тарифный разряд) — вместо 10 640 грн будет 15 900 грн;
  • старший преподаватель (18 тарифный разряд) — вместо 11 385 грн будет 17 000 грн;
  • доцент (19 тарифный разряд) — вместо 12 130 грн будет 18 100 грн;
  • профессор (20 тарифный разряд) — вместо 12 900 грн будет 19 400 грн;
  • деканы, проректоры (20-21 тарифный разряд, % оклада ректора) — будет от 19 000 до 22 000 грн (в зависимости от звания);
  • ректор (24 тарифный разряд) — вместо 15 460 грн будет более 23 000 грн.

Отметим, в некоторых университетах условия оплаты труда могут отличаться от приведенных, поскольку там установлены 2-кратные оклады. То есть базовая ставка по Единой тарифной сетке умножается не на стандартный коэффициент, а на увеличенный.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, денежное обеспечение полицейских состоит из должностного оклада, ежемесячных надбавок, премий и единовременных выплат. А минимальный доход патрульных начинается от 18 600 грн.

Также мы писали, что проект Госбюджета-2026 предусматривает умеренный рост доходов украинцев. Минимальная зарплата может повыситься до 8 647 грн, а средняя — превысить 30 000 грн уже в следующем году.

госбюджет зарплаты Университет доходы преподаватели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации