Зарплаты преподавателей ЗВО — какие минимальные доходы могут получать в 2026 году

В Украине приняли проект Государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Верховная Рада 22 октября поддержала все образовательные правки, поданные профильным комитетом, что означает большую вероятность роста зарплат преподавателей университетов уже со следующего года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на сколько могут вырасти доходы педагогических сотрудников в 2026 году.

Что предусматривает проект Госбюджета-2026

Немало правок касались оплаты труда педагогов школ и высших учебных заведений. В частности нардепы проголосовали за направление остатков образовательной субвенции в специальный фонд МОН для дальнейшего использования на нужды отрасли.

Также правительство получит поручение поэтапно повысить зарплаты преподавателей и научно-педагогических работников университетов с 1 января 2026 года на 50%. Это означает не одномоментный пересмотр сумм, которые получают сотрудники, а постепенное увеличение окладов. Например, сначала доходы могут поднять на 30%, а с нового учебного года — еще на 20%.

Как именно будет происходить процесс, определит Кабинет Министров. До 5 ноября 2025 года правительство должно проработать образовательные правки, дабы подать их в финальном виде ко второму голосованию в Верховной Раде.

Как могут измениться зарплаты преподавателей

Базовый должностной оклад, то есть без учета надбавок за стаж или ученую степень, премий и других доплат, рассчитывается на основе Единой тарифной сетки. Нужно умножить размер ставки работника 1 тарифного разряда (3 195 грн) на коэффициент, который соответствует конкретной должности.

Также в Украине действует постановление Кабмина от 23 января 2019 г. № 36, которым установлено повышение на 11% должностных окладов научно-педагогических сотрудников учреждений высшего образования государственной и коммунальной формы собственности.

Мы посчитали, сколько минимально зарабатывают преподаватели и другие работники (базовый должностной оклад плюс надбавка 11%) в 2025 году. Увеличив суммы на обещанные Госбюджетом 50%, получили такие новые размеры доходов в 2026 году:

преподаватель-стажер (15 тарифный разряд) — вместо 9 150 грн будет 13 700 грн;

ассистент (16 тарифный разряд) — вместо 9 895 грн будет 14 800 грн;

преподаватель (17 тарифный разряд) — вместо 10 640 грн будет 15 900 грн;

старший преподаватель (18 тарифный разряд) — вместо 11 385 грн будет 17 000 грн;

доцент (19 тарифный разряд) — вместо 12 130 грн будет 18 100 грн;

профессор (20 тарифный разряд) — вместо 12 900 грн будет 19 400 грн;

деканы, проректоры (20-21 тарифный разряд, % оклада ректора) — будет от 19 000 до 22 000 грн (в зависимости от звания);

ректор (24 тарифный разряд) — вместо 15 460 грн будет более 23 000 грн.

Отметим, в некоторых университетах условия оплаты труда могут отличаться от приведенных, поскольку там установлены 2-кратные оклады. То есть базовая ставка по Единой тарифной сетке умножается не на стандартный коэффициент, а на увеличенный.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, денежное обеспечение полицейских состоит из должностного оклада, ежемесячных надбавок, премий и единовременных выплат. А минимальный доход патрульных начинается от 18 600 грн.

Также мы писали, что проект Госбюджета-2026 предусматривает умеренный рост доходов украинцев. Минимальная зарплата может повыситься до 8 647 грн, а средняя — превысить 30 000 грн уже в следующем году.