Минимальная зарплата в ноябре — размер выплат и какой будет сумма после возможного повышения

В Украине минимальную заработную плату последний раз повышали в апреле 2024 года. С тех пор ее размер остается неизменным — 8 000 гривен. Для многих граждан такая сумма слишком мала, поэтому украинцы ожидают очередного повышения, ведь прожить на нынешней "минималке" крайне сложно.

О том, что будет с минимальными зарплатами в ноябре и какой может быть сумма после повышения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой будет минимальная зарплата в ноябре

В ноябре 2025 года официальная минимальная заработная плата в Украине будет составлять 8 000 гривен ежемесячно или 48 гривен за один час работы. Эти показатели определены Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Однако фактическая сумма, которую работники получат на руки, будет меньше из-за обязательных налоговых отчислений. Из зарплаты удерживаются:

400 грн военного сбора;

1 440 грн налога на доходы физических лиц.

После этих отчислений работник реально получит примерно 6 160 гривен.

Когда ожидать повышения минимальной зарплаты в Украине

Кабинет Министров Украины уже представил проект государственного бюджета на 2026 год. Документ еще не принят Верховной Радой, однако в случае его утверждения минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн в месяц, или 52 грн в час.

Если сравнить с текущим уровнем, повышение составит лишь около 8,6%. Такой рост фактически только компенсирует инфляцию и вряд ли существенно повлияет на благосостояние работников, получающих минимальные доходы. После уплаты налогов в 2026 году "чистая" сумма зарплаты составит ориентировочно 6 658 гривен.

