Мінімалка в Польщі — сума та скільки будуть доплачувати за нічні години з 1 листопада

Робота в Польщі — розмір мінімалки та доплат у листопаді
У 2025 році робітники у Польщі, які працюють у нічні зміни, можуть розраховувати на додаткову оплату. Розмір надбавки змінюється щомісяця та залежить від кількості робочих годин.
Про те, на яку мінімалку можуть розраховувати працівники в Польщі у листопаді та яку надбавку можна отримувати за роботу у нічні зміни, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Яку мінімалку отримуватимуть працівники у Польщі в листопаді
З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі становить 4 666 злотих брутто (приблизно 53 670 грн). Після відрахування податків працівник отримує близько 3 510 злотих чистими (приблизно 40 373 грн).
Для порівняння, у липні 2024 року мінімальна зарплата складала 4 300 злотих брутто (49 460 грн). Крім того, у 2025 році підвищено мінімальну погодинну ставку до 30,50 злотих брутто (приблизно 350 грн).
Скільки доплачуватимуть за роботу вночі у листопаді
На інформаційному порталі Польщі "inPoland" розповіли, що працівники, які виконують нічну роботу, отримують додаткові гроші. Надбавка нараховується за години з 21:00 до 07:00.
Розмір надбавки обчислюють так: мінімальну місячну зарплату ділять на загальну кількість годин у місяці й визначають 20% від отриманої суми. Через різну тривалість робочого часу надбавка щомісяця коливається. У 2025 році мінімальні ставки доплати за нічні години такі:
- Січень — 5,55 злотих/год.
- Лютий — 5,83 злотих/год.
- Березень — 5,55 злотих/год.
- Квітень — 5,55 злотих/год.
- Травень — 5,83 злотих/год.
- Червень — 5,83 злотих/год.
- Липень — 5,07 злотих/год.
- Серпень — 5,83 злотих/год.
- Вересень — 5,30 злотих/год.
- Жовтень — 5,07 злотих/год.
- Листопад — 6,48 злотих/год.
- Грудень — 5,55 злотих/год.
Ці суми відображають мінімальні обов’язкові доплати. Якщо роботодавець пропонує більшу зарплату, він може встановити надбавки на свій розсуд, але вони не можуть бути нижчими за ці значення.
Раніше ми писали, що у листопаді 2025 року українців, що живуть в Польщі, очікуються зміни щодо умов проживання та харчування біженців. Нові правила стосуватимуться безплатного житла та підтримки.
Також ми розповідали, що опалювальний сезон у Польщі стартував ще в жовтні 2025 року. Міська варта проводить перевірки приватних будинків, щоб упевнитися, що всі системи опалення внесені до державного реєстру CEEB. Порушників штрафують.
Читайте Новини.LIVE!