Головна Економіка Робота в Польщі — розмір мінімалки та доплат у листопаді

Робота в Польщі — розмір мінімалки та доплат у листопаді

Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:10
Оновлено: 10:22
Мінімалка в Польщі — сума та скільки будуть доплачувати за нічні години з 1 листопада
Чоловік працює на підприємстві. Фото: Freepik

У 2025 році робітники у Польщі, які працюють у нічні зміни, можуть розраховувати на додаткову оплату. Розмір надбавки змінюється щомісяця та залежить від кількості робочих годин.

Про те, на яку мінімалку можуть розраховувати працівники в Польщі у листопаді та яку надбавку можна отримувати за роботу у нічні зміни, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Яку мінімалку отримуватимуть працівники у Польщі в листопаді

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі становить 4 666 злотих брутто (приблизно 53 670 грн). Після відрахування податків працівник отримує близько 3 510 злотих чистими (приблизно 40 373 грн). 

Для порівняння, у липні 2024 року мінімальна зарплата складала 4 300 злотих брутто (49 460 грн). Крім того, у 2025 році підвищено мінімальну погодинну ставку до 30,50 злотих брутто (приблизно 350 грн).

Скільки доплачуватимуть за роботу вночі у листопаді

На інформаційному порталі Польщі "inPoland" розповіли, що працівники, які виконують нічну роботу, отримують додаткові гроші. Надбавка нараховується за години з 21:00 до 07:00. 

Розмір надбавки обчислюють так: мінімальну місячну зарплату ділять на загальну кількість годин у місяці й визначають 20% від отриманої суми. Через різну тривалість робочого часу надбавка щомісяця коливається. У 2025 році мінімальні ставки доплати за нічні години такі:

  1. Січень — 5,55 злотих/год.
  2. Лютий — 5,83 злотих/год.
  3. Березень — 5,55 злотих/год.
  4. Квітень — 5,55 злотих/год.
  5. Травень — 5,83 злотих/год.
  6. Червень — 5,83 злотих/год.
  7. Липень — 5,07 злотих/год.
  8. Серпень — 5,83 злотих/год.
  9. Вересень — 5,30 злотих/год.
  10. Жовтень — 5,07 злотих/год.
  11. Листопад — 6,48 злотих/год.
  12. Грудень — 5,55 злотих/год.

Ці суми відображають мінімальні обов’язкові доплати. Якщо роботодавець пропонує більшу зарплату, він може встановити надбавки на свій розсуд, але вони не можуть бути нижчими за ці значення.

Раніше ми писали, що у листопаді 2025 року українців, що живуть в Польщі, очікуються зміни щодо умов проживання та харчування біженців. Нові правила стосуватимуться безплатного житла та підтримки.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон у Польщі стартував ще в жовтні 2025 року. Міська варта проводить перевірки приватних будинків, щоб упевнитися, що всі системи опалення внесені до державного реєстру CEEB. Порушників штрафують.

Польща зарплати мінімальна зарплата українці в Польщі доплат
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
