Мінімалка в Польщі — сума та скільки будуть доплачувати за нічні години з 1 листопада

У 2025 році робітники у Польщі, які працюють у нічні зміни, можуть розраховувати на додаткову оплату. Розмір надбавки змінюється щомісяця та залежить від кількості робочих годин.

Про те, на яку мінімалку можуть розраховувати працівники в Польщі у листопаді та яку надбавку можна отримувати за роботу у нічні зміни, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яку мінімалку отримуватимуть працівники у Польщі в листопаді

З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі становить 4 666 злотих брутто (приблизно 53 670 грн). Після відрахування податків працівник отримує близько 3 510 злотих чистими (приблизно 40 373 грн).

Для порівняння, у липні 2024 року мінімальна зарплата складала 4 300 злотих брутто (49 460 грн). Крім того, у 2025 році підвищено мінімальну погодинну ставку до 30,50 злотих брутто (приблизно 350 грн).

Скільки доплачуватимуть за роботу вночі у листопаді

На інформаційному порталі Польщі "inPoland" розповіли, що працівники, які виконують нічну роботу, отримують додаткові гроші. Надбавка нараховується за години з 21:00 до 07:00.

Розмір надбавки обчислюють так: мінімальну місячну зарплату ділять на загальну кількість годин у місяці й визначають 20% від отриманої суми. Через різну тривалість робочого часу надбавка щомісяця коливається. У 2025 році мінімальні ставки доплати за нічні години такі:

Січень — 5,55 злотих/год. Лютий — 5,83 злотих/год. Березень — 5,55 злотих/год. Квітень — 5,55 злотих/год. Травень — 5,83 злотих/год. Червень — 5,83 злотих/год. Липень — 5,07 злотих/год. Серпень — 5,83 злотих/год. Вересень — 5,30 злотих/год. Жовтень — 5,07 злотих/год. Листопад — 6,48 злотих/год. Грудень — 5,55 злотих/год.

Ці суми відображають мінімальні обов’язкові доплати. Якщо роботодавець пропонує більшу зарплату, він може встановити надбавки на свій розсуд, але вони не можуть бути нижчими за ці значення.

