Україна
Головна Економіка Скільки грошей треба заробити для переїзду в Польщу — суми у 2025

Скільки грошей треба заробити для переїзду в Польщу — суми у 2025

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 19:15
Оновлено: 18:56
Переїзд у Польщу — скільки грошей треба назбирати, щоб виїхати жити за кордон
Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr

Щоб поїхати жити в Польщу, необхідно накопичити певну суму коштів, оскільки на новому місці не обійтися без фінансової подушки. Цікаво дізнатися, скільки треба заробити в Україні, аби протриматися за кордоном якийсь час без стабільного доходу.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла в ексклюзивному коментарі польська фінансистка Марта Камінська.

Читайте також:

Скільки грошей потрібно, щоб виїхати жити в Польщу

Українцям знадобиться немаленька сума на перший час, бо потрібно заплатити за оренду житла, побутове меблювання і техніку (якщо квартира пуста), покривати проїзд у транспорті, харчування тощо. Звісно, мінімальна сума буде відрізнятися залежно від міста і стилю життя: бюджетний варіант може становити близько 10 500-20 500 злотих, а комфортний — 16 500-34 000 злотих.

"Можна рекомендувати мати "фінансову подушку" в розмірі принаймні 1-2 місяців проживання з орендою, суму на переїзд і початкові витрати. Тобто приблизно 15 000-25 000 злотих у більш "стриманому" сценарії. Якщо плануєте жити в дорогому місті чи із сім’єю, то сума збільшиться вдвічі", — уточнила Камінська.

До прикладу, щоб орендувати однокімнатну квартиру в центрі Варшави, треба відкласти 2 700-3 200 злотих на місяць і більше. Плюс необхідно врахувати додаткові витрати, зокрема покриття комунальних послуг, інтернету, продуктів харчування, транспорту.

Деякі власники житла взагалі можуть вимагати депозит за 2-3 місяці. Ще знадобляться гроші на оформлення документів, зокрема дозволу на проживання, карти побиту тощо. Тож перед переїздом з України в Польщу необхідно подбати про наявність немаленького стартового фінансового запасу.

Мінімальна і середня зарплата в Польщі

Стабільне джерело доходу за кордоном допоможе закрити всі потреби, однак зароблені суми не завжди задовольняють іноземців. За даними спеціалізованого порталу Ukrainian in Poland, мінімальна оплата праці в Польщі станом на 2025 рік перебуває на рівні 4 666 злотих брутто.

Це сума до вирахування обов’язкових податків і зборів, а "на руки" люди отримують менш як 4 000 злотих. Середній дохід варіюється і залежить від посади, професії, місця роботи, населеного пункту. Загалом по країні середня зарплата становить 8 769 злотих брутто. Ще минулого року показник був нижчим — приблизно 7 900-8 100 злотих.

Нагадаємо, карту побиту в Польщі можуть анулювати з різних причини. Наприклад, через порушення умов проживання, підроблення офіційних документів, надання неправдивої інформації тощо.

Також ми писали, що в Польщі з 2026 року до трудового стажу зараховуватимуть роботу за договорами доручення та період ведення бізнесу. Це дозволить працівникам отримати додаткові пільги.

Польща гроші фінанси українці в Польщі заробіток
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
