Работа в Польше — размер минималки и доплат в ноябре

Дата публикации 27 октября 2025 12:10
обновлено: 10:22
Минималка в Польше — сумма и сколько будут доплачивать за ночные часы с 1 ноября
Мужчина работает на предприятии. Фото: Freepik

В 2025 году рабочие в Польше, которые работают в ночные смены, могут рассчитывать на дополнительную оплату. Размер надбавки меняется ежемесячно и зависит от количества рабочих часов.

О том, на какую минималку могут рассчитывать работники в Польше в ноябре и какую надбавку можно получать за работу в ночные смены, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какую минималку будут получать работники в Польше в ноябре

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше составляет 4 666 злотых брутто (примерно 53 670 грн). После вычета налогов работник получает около 3 510 злотых чистыми (примерно 40 373 грн).

Для сравнения, в июле 2024 года минимальная зарплата составляла 4 300 злотых брутто (49 460 грн). Кроме того, в 2025 году повышена минимальная почасовая ставка до 30,50 злотых брутто (примерно 350 грн).

Сколько будут доплачивать за работу ночью в ноябре

На информационном портале Польши "inPoland" рассказали, что работники, которые выполняют ночную работу, получают дополнительные деньги. Надбавка начисляется за часы с 21:00 до 07:00.

Размер надбавки вычисляют так: минимальную месячную зарплату делят на общее количество часов в месяце и определяют 20% от полученной суммы. Из-за разной продолжительности рабочего времени надбавка ежемесячно колеблется. В 2025 году минимальные ставки доплаты за ночные часы следующие:

  1. Январь — 5,55 злотых/час.
  2. Февраль — 5,83 злотых/час.
  3. Март — 5,55 злотых/час.
  4. Апрель — 5,55 злотых/час.
  5. Май — 5,83 злотых/час.
  6. Июнь — 5,83 злотых/час.
  7. Июль — 5,07 злотых/час.
  8. Август — 5,83 злотых/час.
  9. Сентябрь — 5,30 злотых/час.
  10. Октябрь — 5,07 злотых/час.
  11. Ноябрь — 6,48 злотых/час.
  12. Декабрь — 5,55 злотых/час.

Эти суммы отражают минимальные обязательные доплаты. Если работодатель предлагает большую зарплату, он может установить надбавки по своему усмотрению, но они не могут быть ниже этих значений.

Ранее мы писали, что в ноябре 2025 года украинцев, живущих в Польше, ожидаются изменения относительно условий проживания и питания беженцев. Новые правила будут касаться бесплатного жилья и поддержки.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон в Польше стартовал еще в октябре 2025 года. Городская стража проводит проверки частных домов, чтобы удостовериться, что все системы отопления внесены в государственный реестр CEEB. Нарушителей штрафуют.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
