Україна
Головна Економіка Мінімалка в Польщі — коли сума відповідатиме новим вимогам ЄС

Мінімалка в Польщі — коли сума відповідатиме новим вимогам ЄС

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 08:20
Оновлено: 11:39
В ЄС встановлюють нові вимоги до мінімальної зарплати — що чекає працівників Польщі
Польські злоті. Фото: Pexels

Європейський Союз представив директиву, яка має впорядкувати систему визначення мінімальної зарплати в країнах-членах. Важливо, що документ не встановлює єдиний рівень мінімалки для всіх держав. Але в кожній країні мінімальна зарплата має бути щонайменше 60% від середньої по економіці.

Про те, як визначатимуть розмір мінімальної зарплати у Польщі, пояснили на інформаційному порталі "inPoland".

Читайте також:

Як планують змінити підхід до визначення розміру мінімальної зарплати в Польщі

У Польщі пропонують рахувати мінімалку щороку як 55% від прогнозованої середньої зарплати, що відповідає підходу до формування державного бюджету.

Зміни також передбачають, що мінімальна зарплата буде визначатися без премій і надбавок. Міністр сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк пояснила, що додаткові виплати не повинні включатися до мінімалки. За новими правилами:

  • функціональні надбавки враховуватимуться з січня 2027 року;
  • інші надбавки — з 2028 року;
  • премії — з 2029 року.

Міністр зазначила, що зараз у Польщі мінімальна зарплата часто вже включає надбавки та премії, що ускладнює оцінку професійних навичок працівників. Вона також додала, що перенесення строків впровадження змін дасть роботодавцям можливість підготувати необхідні фінансові ресурси.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що з 1 листопада в окремих польських містах громадський транспорт стане безплатним на певних маршрутах. Однак ці зміни будуть тимчасовими.

Також ми розповідали, що з настанням холодів місцеві влади в Польщі традиційно розпочинають контроль систем опалення в будинках. Цьогоріч перевірки посилили через нові екологічні норми та високий рівень забруднення повітря.

Польща зарплати гроші мінімальна зарплата українці в Польщі
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
