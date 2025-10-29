Видео
Україна
Видео

Минималка в Польше — когда сумма будет отвечать требованиям ЕС

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 08:20
обновлено: 09:13
В ЕС устанавливают новые требования к минимальной зарплате — что ждет работников Польши
Польские злотые. Фото: Pexels

Европейский Союз представил директиву, которая должна упорядочить систему определения минимальной зарплаты в странах-членах. Важно, что документ не устанавливает единый уровень минималки для всех государств. Но в каждой стране минимальная зарплата должна быть не менее 60% от средней по экономике.

О том, как будут определять размер минимальной зарплаты в Польше, объяснили на информационном портале inPoland.

Читайте также:

Как планируют изменить подход к определению размера минимальной зарплаты в Польше

В Польше предлагают считать минималку ежегодно как 55% от прогнозируемой средней зарплаты, что соответствует подходу к формированию государственного бюджета.

Изменения также предусматривают, что минимальная зарплата будет определяться без премий и надбавок. Министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк объяснила, что дополнительные выплаты не должны включаться в минималку. По новым правилам:

  • функциональные надбавки будут учитываться с января 2027 года;
  • другие надбавки — с 2028 года;
  • премии — с 2029 года.

Министр отметила, что сейчас в Польше минимальная зарплата часто уже включает надбавки и премии, что затрудняет оценку профессиональных навыков работников. Она также добавила, что перенос сроков внедрения изменений даст работодателям возможность подготовить необходимые финансовые ресурсы.

Ранее мы писали, что с 1 ноября в отдельных польских городах общественный транспорт станет бесплатным на определенных маршрутах. Однако эти изменения будут временными.

Также мы рассказывали, что с наступлением холодов местные власти в Польше традиционно начинают контроль систем отопления в домах. В этом году проверки усилили из-за новых экологических норм и высокого уровня загрязнения воздуха.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
