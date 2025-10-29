В ЕС устанавливают новые требования к минимальной зарплате — что ждет работников Польши

Минималка в Польше — когда сумма будет отвечать требованиям ЕС
Европейский Союз представил директиву, которая должна упорядочить систему определения минимальной зарплаты в странах-членах. Важно, что документ не устанавливает единый уровень минималки для всех государств. Но в каждой стране минимальная зарплата должна быть не менее 60% от средней по экономике.
О том, как будут определять размер минимальной зарплаты в Польше, объяснили на информационном портале inPoland.
Как планируют изменить подход к определению размера минимальной зарплаты в Польше
В Польше предлагают считать минималку ежегодно как 55% от прогнозируемой средней зарплаты, что соответствует подходу к формированию государственного бюджета.
Изменения также предусматривают, что минимальная зарплата будет определяться без премий и надбавок. Министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк объяснила, что дополнительные выплаты не должны включаться в минималку. По новым правилам:
- функциональные надбавки будут учитываться с января 2027 года;
- другие надбавки — с 2028 года;
- премии — с 2029 года.
Министр отметила, что сейчас в Польше минимальная зарплата часто уже включает надбавки и премии, что затрудняет оценку профессиональных навыков работников. Она также добавила, что перенос сроков внедрения изменений даст работодателям возможность подготовить необходимые финансовые ресурсы.
