В ЕС устанавливают новые требования к минимальной зарплате — что ждет работников Польши

Европейский Союз представил директиву, которая должна упорядочить систему определения минимальной зарплаты в странах-членах. Важно, что документ не устанавливает единый уровень минималки для всех государств. Но в каждой стране минимальная зарплата должна быть не менее 60% от средней по экономике.

О том, как будут определять размер минимальной зарплаты в Польше, объяснили на информационном портале inPoland.

Как планируют изменить подход к определению размера минимальной зарплаты в Польше

В Польше предлагают считать минималку ежегодно как 55% от прогнозируемой средней зарплаты, что соответствует подходу к формированию государственного бюджета.

Изменения также предусматривают, что минимальная зарплата будет определяться без премий и надбавок. Министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк объяснила, что дополнительные выплаты не должны включаться в минималку. По новым правилам:

функциональные надбавки будут учитываться с января 2027 года;

другие надбавки — с 2028 года;

премии — с 2029 года.

Министр отметила, что сейчас в Польше минимальная зарплата часто уже включает надбавки и премии, что затрудняет оценку профессиональных навыков работников. Она также добавила, что перенос сроков внедрения изменений даст работодателям возможность подготовить необходимые финансовые ресурсы.

