Робота на різдвяно-новорічні свята — які вакансії з’явилися та скільки платять

З настанням зими українці можуть заробити непогані гроші, погодившись на сезонний підробіток. Компанії поступово відкривають тимчасові вакансії, пропонуючи хороші умови. Як відомо, грудень і січень — це місяці великих фінансових витрат, отже доходи зайвими не будуть.

Робота на зиму в Україні

Підготовка до святкування Різдва і Нового року в декого починається з пошуку роботи. На великих кадрових порталах можна знайти чимало сезонних пропозицій, орієнтуючись на місто, умови, зарплату, вид діяльності тощо. Ми промоніторили актуальні оголошення і відібрали кілька потенційно привабливих.

Комплектувальник (Київ). Зарплата — 40 000 грн. Пропонується сезонний контракт на 3 місяці (з листопада до січня) з можливістю залишення в штаті. Продавець-адміністратор у Буковелі. Потрібно працювати в магазині протягом зимового сезону. Кількість змін на місяць — орієнтовно 20. Івент-менеджер (Київ). Зарплата — 40 000 грн. До обов’язків входить планування, контроль і координація процесів. Співпраця на 3 місяці з гнучким графіком. Вожатий у дитячий табір (Буковель). Зарплата — від 18 000 до 21 000 грн. Розташований на території популярного готельного комплексу. Продавець на фотозону (Київ). Зарплата — від 20 000 до 40 000 грн. Співпраці запланована на період із 29 листопада до 28 лютого. Потрібно лише видавати фото і приймати оплату. Вожатий у Буковелі. Зарплата — 9 000 грн за зміну (1 тиждень). Головна вимога до кандидата — вміння кататися на лижах, оскільки це входить у дозвілля. Пакувальник (Чернівці). Зарплата — від 15 000 до 19 000 грн. Відомий ювелірний бренд шукає працівника на 3-4 місяці, досвід роботи не вимагається. Вожатий (Славсько). Зарплата — від 10 000 до 20 000 грн. В табір потрібна креативна і творча людина, яка здатна здійснювати педагогічну й оздоровчу роботу. Вожатий-лижний інструктор у дитячий табір (Буковель). Зарплата — від 20 000 до 25 000 грн. Підійде людям, які вміють кататися на лижах і мають досвід роботи вожатим чи аніматором. Оператор контакт-центру (Дніпро). Зарплата — від 22 000 до 25 000 грн. Людину шукають на святковий період (із січня до березня). Додатково є бонуси за результат.

Зауважимо, середня зарплата в Україні коливається навколо суми 580-600 доларів. Згідно з даними Пенсійного фонду, у вересні офіційний показник перебував на рівні 21 190 грн. Отже половина вакансій обіцяють шукачам роботи вигідніші фінансові умови.

Ці пропозиції підійдуть активній молоді, студентам і людям без постійного місця роботи, а також українцям, які хочуть чимось зайнятися тимчасово, а не на постійній основі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні перебуває на рівні 8 000 грн. У грудні розмір не зміниться — працівники отримають аналогічну суму. Щоправда, "на руки" людям видають менше — близько 6 100 грн.

Також ми писали, що в Україні планують суттєво підвищити зарплати працівникам соцзахисту, аби вирішити проблему низьких окладів і нестачі кадрів. Міністерство соціальної політики готує відповідну постанову.