Самые доступные курорты для лыжников — куда поехать зимой и какие цены в 2025

Не одним Буковелем — где можно недорого покататься на лыжах
Многие украинцы любят активный отдых в Карпатах зимой, выбирая лыжи или сноуборд. Когда заходит речь о горных спусках, первым на ум приходит Буковель, хотя Украина богата курортами, которые более доступны финансово.
Какие цены в Драгобрате
Главным конкурентом Буковеля считается курорт Драгобрат, расположенный на территории Закарпатской области на высоте 1 300-1 700 метров. Там меньше трасс для катания на лыжах или сноуборде, однако цены значительно привлекательнее. На выбор отдыхающих — спуски как для новичков, так и для профессионалов.
Стоимость проживания зависит от сезона, понятно, что зимой придется платить больше, чем летом. Во второй половине декабря можно забронировать стандартный двухместный номер в отеле за 2 576 грн (со скидкой). Цены на подъемники, в частности катание на бугельном "Драгобрат-1", колеблются от 150 до 2 400 грн — влияет количество подъемов.
Горнолыжный курорт Славское
Как альтернатива — лыжникам доступен отдых на курорте Славское во Львовской области. Летом туристы купаются в реке, гуляют в окрестных лесах, ходят на экскурсии, занимаются рыбалкой и т.д., зимой — пользуются трассами на горах Тростян, Погар, Кремень, Высокий Верх и др.
Проживание намного дешевле, чем в Драгобрате и, тем более, Буковеле. Обычный двухместный номер в частный усадьбе обойдется от 700 грн. Бюджетных вариантов поселения очень много, поскольку комнаты в собственных домах сдают туристам даже частные лица.
Официальные тарифы нового сезона 2025/2026 не обнародовали, однако зимой прошлого года один подъем на Погар обходился отдыхающим ориентировочно в 250 грн, а цены на ski-пассы начинались от 700-850 грн.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут покататься на лыжах или сноуборде не только в Буковеле. Среди популярных и недорогих горнолыжных курортов — Драгобрат на склонах горы Стог и Мигово в Черновицкой области.
