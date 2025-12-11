Видео
Главная Экономика Не одним Буковелем — где можно недорого покататься на лыжах

Не одним Буковелем — где можно недорого покататься на лыжах

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 14:10
Самые доступные курорты для лыжников — куда поехать зимой и какие цены в 2025
Лыжники на курорте. Фото: Google Maps

Многие украинцы любят активный отдых в Карпатах зимой, выбирая лыжи или сноуборд. Когда заходит речь о горных спусках, первым на ум приходит Буковель, хотя Украина богата курортами, которые более доступны финансово.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где лыжникам провести время зимой не за "все деньги мира".

Читайте также:

Какие цены в Драгобрате

Главным конкурентом Буковеля считается курорт Драгобрат, расположенный на территории Закарпатской области на высоте 1 300-1 700 метров. Там меньше трасс для катания на лыжах или сноуборде, однако цены значительно привлекательнее. На выбор отдыхающих — спуски как для новичков, так и для профессионалов.

Не одним Буковелем — где можно недорого покататься на лыжах - фото 1
Стоимость проживания на курорте Драгобрат. Фото: скриншот

Стоимость проживания зависит от сезона, понятно, что зимой придется платить больше, чем летом. Во второй половине декабря можно забронировать стандартный двухместный номер в отеле за 2 576 грн (со скидкой). Цены на подъемники, в частности катание на бугельном "Драгобрат-1", колеблются от 150 до 2 400 грн — влияет количество подъемов.

Горнолыжный курорт Славское

Как альтернатива — лыжникам доступен отдых на курорте Славское во Львовской области. Летом туристы купаются в реке, гуляют в окрестных лесах, ходят на экскурсии, занимаются рыбалкой и т.д., зимой — пользуются трассами на горах Тростян, Погар, Кремень, Высокий Верх и др.

Проживание намного дешевле, чем в Драгобрате и, тем более, Буковеле. Обычный двухместный номер в частный усадьбе обойдется от 700 грн. Бюджетных вариантов поселения очень много, поскольку комнаты в собственных домах сдают туристам даже частные лица.

Не одним Буковелем — где можно недорого покататься на лыжах - фото 2
Стоимость проживания на курорте Славское. Фото: скриншот

Официальные тарифы нового сезона 2025/2026 не обнародовали, однако зимой прошлого года один подъем на Погар обходился отдыхающим ориентировочно в 250 грн, а цены на ski-пассы начинались от 700-850 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут покататься на лыжах или сноуборде не только в Буковеле. Среди популярных и недорогих горнолыжных курортов — Драгобрат на склонах горы Стог и Мигово в Черновицкой области.

Также мы писали, сколько стоит месяц проживания в странах Азии, в частности Вьетнаме, Таиланде и Бали. Украинский блогер провела много времени за границей и узнала, какая средняя стоимость зимовки.

отдых Карпаты зима курорты цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
