Поездка в Азию на зиму — сколько стоит проживание в Таиланде, Вьетнаме и на Бали

Отдых на Бали. Фото: Tripadvisor

Некоторые украинцы, подбирая места для отдыха зимой, ищут теплые регионы, где даже в январе-феврале комфортная температура воздуха. Среди таких локаций — страны Азии, в частности Вьетнам, Таиланд и Бали. Интересно узнать, какие суммы нужно собрать для проживания за границей в течение месяца.

О своем опыте зимовки в Азии и финансовых затратах рассказала блогер Александра Каневская в социальной сети Instagram.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит провести зиму в Азии

Девушка провела ориентировочно 10 месяцев в трех азиатских государствах: Вьетнаме, Таиланде и Бали. Она поделились с читателями своего блога, сколько потратила на жилье, питание и быт, указав суммы за месяц проживания для двух человек. Конечно, у каждого путешественника финансовые потребности могут отличаться.

Вьетнам

Блогер провела три месяца в городе Дананг — пятом по численности нанесения во Вьетнаме. Хорошую квартиру там можно арендовать за 400 долларов и больше. Александра нашла вариант за 450 долларов. На еду ушло около 350 долларов (местная кухня бюджетная), виза стоила 25 долларов, быт обошелся в 40 долларов, транспорт (аренда скутера плюс горючее) — 70 долларов. Общая месячная сумма — 1 100 долларов.

Таиланд

В течение четырех месяцев путешественница прожила в Пхукете. Аренда небольшого жилья обойдется там в 600 долларов и выше, а если заселяться менее чем на год, то сумма будет больше. Девушка арендовала квартиру за 650 долларов. Питание обошлось в 500 долларов, скутер — в 120 долларов, другие бытовые расходы — в 70 долларов. За месяц получилось около 1 500 долларов.

Бали

Популярный среди туристов остров в Балийском море (Индонезия) тоже не требует значительных финансовых вложений. Александра частично жила в домике с общей кухней за 450 долларов и двухкомнатном гостиничном номере с кухней за 650 долларов. На транспорт потратила 90 долларов, на еду — 400 долларов, на быт — 50 долларов, на визу — 35 долларов. В общем — 1 300 долларов/мес.

Блогер уточнила, что не включила в подсчет стоимость билетов, а они "съедают" большую часть бюджета. Например, дабы долететь из Варшавы в Пхукет, нужно потратить ориентировочно 1 000 долларов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут покататься на лыжах не только в Буковеле. Туристам рекомендуют другие популярные горнолыжные курорты, в частности Драгобрат, Плай, Славское и Мигово, которые даже дешевле.

Также мы писали, где украинцам встретить Новый год в Карпатах, кроме Буковеля. Можно провести зимние каникулы в Ворохте на Ивано-Франковщине, в живописном селе Шепит или на курорте Драгобрат.