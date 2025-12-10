Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Зима в странах Азии — сколько денег уйдет на месяц проживания

Зима в странах Азии — сколько денег уйдет на месяц проживания

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 13:06
Поездка в Азию на зиму — сколько стоит проживание в Таиланде, Вьетнаме и на Бали
Отдых на Бали. Фото: Tripadvisor

Некоторые украинцы, подбирая места для отдыха зимой, ищут теплые регионы, где даже в январе-феврале комфортная температура воздуха. Среди таких локаций — страны Азии, в частности Вьетнам, Таиланд и Бали. Интересно узнать, какие суммы нужно собрать для проживания за границей в течение месяца.

О своем опыте зимовки в Азии и финансовых затратах рассказала блогер Александра Каневская в социальной сети Instagram.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит провести зиму в Азии

Девушка провела ориентировочно 10 месяцев в трех азиатских государствах: Вьетнаме, Таиланде и Бали. Она поделились с читателями своего блога, сколько потратила на жилье, питание и быт, указав суммы за месяц проживания для двух человек. Конечно, у каждого путешественника финансовые потребности могут отличаться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Вьетнам

Блогер провела три месяца в городе Дананг — пятом по численности нанесения во Вьетнаме. Хорошую квартиру там можно арендовать за 400 долларов и больше. Александра нашла вариант за 450 долларов. На еду ушло около 350 долларов (местная кухня бюджетная), виза стоила 25 долларов, быт обошелся в 40 долларов, транспорт (аренда скутера плюс горючее) — 70 долларов. Общая месячная сумма — 1 100 долларов.

  • Таиланд

В течение четырех месяцев путешественница прожила в Пхукете. Аренда небольшого жилья обойдется там в 600 долларов и выше, а если заселяться менее чем на год, то сумма будет больше. Девушка арендовала квартиру за 650 долларов. Питание обошлось в 500 долларов, скутер — в 120 долларов, другие бытовые расходы — в 70 долларов. За месяц получилось около 1 500 долларов.

  • Бали

Популярный среди туристов остров в Балийском море (Индонезия) тоже не требует значительных финансовых вложений. Александра частично жила в домике с общей кухней за 450 долларов и двухкомнатном гостиничном номере с кухней за 650 долларов. На транспорт потратила 90 долларов, на еду — 400 долларов, на быт — 50 долларов, на визу — 35 долларов. В общем — 1 300 долларов/мес.

Блогер уточнила, что не включила в подсчет стоимость билетов, а они "съедают" большую часть бюджета. Например, дабы долететь из Варшавы в Пхукет, нужно потратить ориентировочно 1 000 долларов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут покататься на лыжах не только в Буковеле. Туристам рекомендуют другие популярные горнолыжные курорты, в частности Драгобрат, Плай, Славское и Мигово, которые даже дешевле.

Также мы писали, где украинцам встретить Новый год в Карпатах, кроме Буковеля. Можно провести зимние каникулы в Ворохте на Ивано-Франковщине, в живописном селе Шепит или на курорте Драгобрат.

туристы отдых зима Азия расходы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации