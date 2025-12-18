Новий рік у Буковелі — скільки коштує найдоступніше та найдорожче житло

Приватні садиби в Буковелі. Фото: Google Maps

Провести новорічну ніч на гірськолижному курорті — недешеве задоволення. Відпочинок у Буковелі наприкінці грудня 2025 року обійдеться українцям у тисячі гривень. За одне тільки проживання доведеться віддати чималу суму.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдоступніше і найдорожче житло в Буковелі на Новий рік 2026.

Вартість новорічної ночі в Буковелі

Безпосередньо в Поляниці — найближчому населеному пункті до Буковелю — залишилося небагато вільних місць у готелях або котеджах. Найдешевший варіант у ніч з 31 грудня на 1 січня — двомісний номер із видом на гори у приватній садибі за 10 000 грн.

Вартість проживання коливається від 10 000 до 29 000 грн (покращений люкс у готелі). Однак найдорожче обійдеться президентський люкс у Radisson Blu Resort Bukovel — поселення на одну ніч коштує 102 149 грн.

Щоб зекономити, можна забронювати кімнату в Яблуниці. Село розташоване на відстані близько 13 км від Буковелю. На двомісний номер із власною ванною у приватній садибі потрібно витратити 2 200 грн. Готельні приміщення здають від 8 000 грн за ніч.

Проживання в Буковелі (новорічна ніч). Фото: скриншот

Де провести новорічну ніч 2026

Не обов’язково обирати Буковель, коли заходить мова про святкування Нового року на гірськолижному курорті. Українцям доступні різні варіанти, більш бюджетні, однак не менш захопливі. Наприклад, головним конкурентом Буковелю вважається Драгобрат — курорт у Закарпатській області, розташований на висоті близько 1 400 м.

Альтернативні варіанти — Плай та Славське на Львівщині. Вони пропонують туристам траси для катання на лижах або сноуборді, ресторани, СПА-центри, атракціони та інші розваги, що сподобаються і дорослим, і дітям. А проживання обійдеться дешевше, навіть у новорічну ніч.

