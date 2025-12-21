Відпочинок у Європі — які країни будуть приваблювати туристів у 2026 році

Будинки у Фінляндії. Фото: Tripadvisor

Коли заходить мова про відпочинок взимку за кордоном, українці найчастіше обирають Європу. По-перше, не потрібна віза для поїздки, по-друге, автентичні вулички та казкові замки завжди приваблювали мандрівників з усього світу. Що цікаво, у 2026 році три неочікувані країни можуть вибитися в лідери за популярністю серед туристів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як може змінитися туристична карта Європи.

Куди поїхати на відпочинок у 2026

За даними спеціалізованого порталу Travel Off Path, три європейські держави демонстрували різке зростання потоку мандрівників упродовж 2025 року — до 21%. Йдеться не про традиційні для відпочинку країни, наприклад, Італію чи Францію, де туристів завжди вистачає.

Литва

На першому місці опинилася балтійська держава з показником зростання близько 21%. Відпочивальники найчастіше обирали столицю Вільнюс — середньовічне серце Литви з унікальними вулицями, незабутньою архітектурою і духом давніх віків.

Архітектура у Вільнюсі, Литва. Фото: Tripadvisor

Українці можуть відправитися в автобусний тур, заплативши 253 євро за подорож навесні 2026 року. Маршрут включатиме Вільнюс, зокрема огляд острівного Тракайського замку, оточеного чистими озерами, а також Ригу і Варшаву.

Північна Македонія

Більшість туристів обирають для курортного відпочинку сусідні держави — Хорватію та Албанію, дарма оминаючи стороною Північну Македонію. Цьогоріч зростання відвідуваності іноземцями становило понад 20%. Країна багата кришталевими озерами, пляжами, візантійськими пам'ятками та османськими базарами.

Курорт у Північній Македонії. Фото: Tripadvisor

Фінляндія

Хто б міг подумати, що до трійки країн за динамікою туристичної популярності ввійде нордична Фінляндія. Зростання відвідуваності у 2025 році досягло показника 17%. Відпочинок там сподобається поціновувачам зимових розваг, сніжних пейзажів, естетики рибальства тощо.

Українцям доступні тури до Лапландії — історико-культурного регіону Північної Європи. Заплативши 499 євро, можна відвідати кілька міст: Таллінн (Естонія), Гельсінкі, Рануа, Турку (Фінляндія) та Ригу (Латвія). Незабутні враження від поїздки точно залишаться.

Відпочинок у Фінляндії. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, щоб зустріти Новий рік у Буковелі, необхідно витратити чимало коштів на проживання. Готельний номер обійдеться туристам у кілька тисяч гривень, максимальна ціна — понад 100 000 грн.

Також ми писали, скільки грошей треба назбирати на зимування в Азії. Українська блогерка провела кілька місяців у далекому В’єтнамі, Таїланді та на Балі, поділившись досвідом базових фінансових витрат.