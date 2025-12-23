Відпочинок взимку 2026 — куди найчастіше їдуть українські туристи

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Плануючи відпочинок взимку, українці традиційно обирають зустріти Новий рік у Буковелі. Закордонні подорожі також процвітають, хоча темпи бронювання досі не повернулися до рівня довоєнного періоду.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" туроператор Join UP! Україна.

Де відпочивають українці взимку

Якщо говорити про внутрішні напрямки, то найпопулярнішим місцем для відпочинку традиційно залишається гірськолижний курорт Буковель. Ціни на розміщення у високий сезон (з 19 грудня) починаються від 1 300 грн за добу (тризіркові готелі) та доходять до 3 000 грн (вілли і шале).

Також не падає попит на короткі поїздки до обласних центрів, зокрема Львова, Чернівців, Києва, Ужгорода та Івано-Франківська. У період різдвяно-новорічних свят там організовують ярмарки, благодійні концерти, літературні читання та багато інших цікавих заходів.

"Частка ранніх бронювань суттєво зросла порівняно з минулим сезоном, а клієнти дедалі частіше планують поїздки за два-чотири місяці до дати відправлення. Помітно змінилася й структура попиту. Українці орієнтуються на стабільні, логістично передбачувані напрямки", — розповіла керівна директорка Join UP! Україна Ірина Мосулезна.

Поїздки українців за кордон

Міжнародні подорожі стали менш затребуваними серед наших громадян, люди здебільшого бронюють тури на період після зимових свят. Серед популярних напрямів лідирують:

Єгипет;

В'єтнам;

Об'єднані Арабські Емірати;

Шрі-Ланка;

Мальдіви;

Занзібар;

Туреччина;

Іспанія;

Кіпр;

Андорра.

Але навіть Єгипет, куди традиційно їздило чимало українців на відпочинок, "страждає" від зниження попиту, оскільки ринок став більш чутливим до глобальних туристичних трендів. Що цікаво, згідно з внутрішніми даними Join UP! Україна, частка сімейних поїздок скоротилася. Наприклад, на Шрі-Ланку забронювали тури лише 3% пар із дітьми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, кілька європейських країн масово приваблювали туристів у 2025 році. Різко збільшилися темпи відвідування Литви, Північної Македонії та Фінляндії, що свідчить про зміну потреб мандрівників.

Також ми писали, що покоївки в готелях Буковелю заробляють переважно від 20 000 до 25 000 грн. Роботодавці — окремі комплекси — можуть платити працівникам до 40 000 грн із проживанням та харчуванням.