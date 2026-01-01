Куда поехать на отдых в январе 2026 — эксперт назвала пять бюджетных направлений

Люди в Кракове. Фото: Pexels

Январь традиционно считается одним из самых дешевых месяцев для отдыха в Европе. После новогодних праздников туристический спрос снижается, цены на жилье становятся доступнее, а в популярных городах значительно меньше людей.

Новини.LIVE рассказывает о пяти направлениях, куда можно поехать в январе одному человеку по доступной цене.

1. Польша (Краков, Вроцлав, Катовице)

Польша остается одним из самых удобных и дешевых направлений для зимних поездок, рассказала Новини.LIVE туроператор Татьяна Иващук.

Стоимость дороги:

автобусом из Украины — от 1 200-2 000 грн в одну сторону.

железная дорога (с пересадкой) — от 1 500-2 500 грн в одну сторону.

"В январе в Польше действуют зимние распродажи, а цены на хостелы стартуют от 600-900 грн за ночь. Питание в недорогих заведениях от 400 грн за прием пищи. Направление хорошо подходит для коротких городских путешествий и первой поездки в Европу", — рассказала она.

2. Чехия (Прага, Брно)

Чехия, по словам туроператора, привлекает туристов даже зимой. В январе цены становятся заметно ниже, чем в декабре, ведь туристический поток значительно меньше.

Стоимость дороги в одну сторону:

автобус — от 2 000-3 000 грн;

железная дорога — от 2 500-3 500 грн.

"За проживание в хостеле или бюджетном отеле надо заплатить от 900-1 300 грн за ночь. Цены на питание в супермаркетах и недорогих кафе остаются умеренными. Направление подходит для спокойного осмотра города без летних очередей и толп", — добавила Иващук.

3. Венгрия (Будапешт)

"Будапешт считается одним из самых доступных городов Центральной Европы. В январе здесь низкий туристический сезон, а термальные купальни работают круглый год. Ночь в хостеле или апартаментах будет стоить от 800-1 200 грн", — пояснила эксперт.

По ее словам, расходы на питание одни из самых низких в ЕС.

"Город хорошо подходит для соло-путешествий благодаря компактности и удобному транспорту", — отметила Иващук.

Стоимость дороги в одну сторону:

автобус — от 1 500-2 500 грн;

железная дорога — от 2 000-3 000 грн.

4. Румыния (Бухарест, Брашов)

Румыния, по словам Иващук, часто остается недооцененным направлением, хотя по стоимости путешествия она одна из самых дешевых для украинцев.

Январь подходит как для городских прогулок, так и для поездок в Карпаты.

Стоимость дороги в одну сторону:

автобус — от 1 200-2 000 грн

железная дорога — от 3800 грн за купе.

"Цены на жилье стартуют от 700-1 000 грн за ночь. Питание доступно даже в туристических районах. Направление подойдет тем, кто ищет бюджетную Европу без перегруженных туристами маршрутов", — рассказала она.

5. Словакия (Кошице, Братислава)

Туроператор отметила, что Словакия удобна для коротких поездок и транзитных путешествий. В январе популярны как городские маршруты, так и горнолыжные регионы, хотя последние могут быть дороже.

Стоимость дороги в одну сторону:

автобус — от 2 000-2 800 грн;

железная дорога — от 2 000-2 200 грн.

"Проживание в хостелах стоит от 800-1 100 грн за ночь. Цены на продукты и транспорт остаются умеренными. Словакия подходит для сочетания активного отдыха и неспешных прогулок по городам", — рассказала Иващук.

Эксперт дала несколько рекомендаций, как можно дополнительно сэкономить на поездке в январе:

Ранее мы рассказывали, где в Украине можно покататься на лыжах, кроме Буковеля, и что происходит с ценами. Также выяснили, какие курорты выбирают зимой самые богатые люди.