Отдых миллионеров в Европе — куда зимой приезжают самые богатые люди мира

Горнолыжный курорт. Фото: Tripadvisor

Самые богатые люди мира, выбирая горнолыжный курорт для зимнего туризма и отдыха, ориентируются не только на качество обслуживания или сервис. Им важна репутация, приватность и доступ к услугам, которые могут себе позволить только клиенты с большим состоянием.

Где проводят время зимой богачи, рассказали на Instagram-странице @tyt.trip.

Реклама

Читайте также:

Три популярных курорта для миллионеров

Европа богата горнолыжными курортами, которые предлагают максимально качественный сервис. На каждом шагу там рестораны со звездами Мишлен, брендовые магазины, отели с номерами за тысячи евро/сутки. И открывает список элитный Куршевель во Французских Альпах, который характеризуется всеми указанными признаками.

Среди миллионеров этот курорт считается классикой зимнего люкса. Стоимость проживания в бюджетном отеле (расположен далеко от центра) начинается от 8 880 грн (цена со скидкой) для одного человека в январе 2026 года.

Второй в списке, однако не менее элитный — фешенебельный швейцарский курорт Сент-Мориц. Его называют "родиной" зимнего спорта, ведь там дважды проходили Олимпийские игры (1928, 1948). Сервис, развитая инфраструктура и дорогие услуги привлекают аристократов со всего мира.

Нередко Сент-Мориц посещают на частных джетах, что многословно говорит о статусе гостей курорта. Ночь в отеле, одном из самых дешевых, обойдется минимум в 7 850 грн с человека.

Наконец, третий в списке — Церматт (Швейцария). Там расположена знаменитая гора из шоколадки Toblerone — Маттергорн, которую нередко называют самой красивой в мире. Церматт считают эталоном горнолыжного курорта, ведь туристам доступно все: альпийская природа, десяток подъемников, витрины брендовых магазинов, лыжные трассы и многое другое.

Проживание в простом отеле будет стоить путешественникам минимум 6 600 грн (со скидкой). А самые дорогие номера на Booking доходят до 52 000 грн за одну ночь.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, три европейские страны массово привлекали туристов в 2025 году. Произошел резкий рост потока путешественников — до 21%. Положительный результат продемонстрировала Литва, Финляндия и Северная Македония.

Также мы писали, какая минимальная и максимальная стоимость проживания в Буковеле. Чтобы встретить Новый год 2026 на горнолыжном курорте, придется заплатить от 10 000 до 102 000 грн за одну ночь.