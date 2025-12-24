Відпочинок мільйонерів у Європі — куди взимку приїжджають найбагатші люди світу

Гірськолижний курорт. Фото: Tripadvisor

Найбагатші люди світу, обираючи гірськолижний курорт для зимового туризму і відпочинку, орієнтуються не лише на якість обслуговування чи сервіс. Їм важлива репутація, приватність і доступ до послуг, які можуть собі дозволити тільки клієнти з великими статками.

Де проводять час взимку багатії, розповіли на Instagram-сторінці @tyt.trip.

Реклама

Читайте також:

Три популярні курорти для мільйонерів

Європа багата гірськолижними курортами, які пропонують максимально якісний сервіс. На кожному кроці там ресторани з зірками Мішлен, брендові магазини, готелі з номерами за тисячі євро/доба. І відкриває список елітний Куршевель у Французьких Альпах, який характеризується всіма вказаними ознаками.

Серед мільйонерів цей курорт вважається класикою зимового люксу. Вартість проживання у бюджетному готелі (розташований далеко від центру) починається від 8 880 грн (ціна зі знижкою) для однієї людини в січні 2026 року.

Другий у списку, однак не менш елітний — фешенебельний швейцарський курорт Сент-Моріц. Його називають "батьківщиною" зимового спорту, бо там двічі проходили Олімпійські ігри (1928, 1948). Сервіс, розвинена інфраструктура і дорогі послуги приваблюють аристократів зі всього світу.

Нерідко Сент-Моріц відвідують на приватних джетах, що багатослівно говорить про статус гостей курорту. Ніч у готелі, одному з найдешевших, обійдеться мінімум у 7 850 грн з людини.

Нарешті, третій у списку — Церматт (Швейцарія). Там розташована знаменита гора з шоколадки Toblerone — Маттергорн, яку нерідко нарікають найкрасивішою у світі. Церматт вважають еталоном гірськолижного курорту, бо туристам доступно все: альпійська природа, десяток підйомників, вітрини брендових магазинів, лижні траси і багато іншого.

Проживання у простому готелі буде коштувати мандрівникам щонайменше 6 600 грн (зі знижкою). А найдорожчі номери на Booking доходять до 52 000 грн за одну ніч.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, три європейські країни масово приваблювали туристів у 2025 році. Відбулося різке зростання потоку мандрівників — до 21%. Позитивний результат продемонструвала Литва, Фінляндія та Північна Македонія.

Також ми писали, яка мінімальна та максимальна вартість проживання у Буковелі. Щоб зустріти Новий рік 2026 на гірськолижному курорті, доведеться заплатити від 10 000 до 102 000 грн за одну ніч.