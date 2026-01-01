Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Бюджетний відпочинок у Європі в січні — п’ять напрямків з України

Бюджетний відпочинок у Європі в січні — п’ять напрямків з України

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 08:45
Куди поїхати на відпочинок у січні 2026 — експертка назвала п'ять бюджетних напрямків
Люди в Кракові. Фото: Pexels

Січень традиційно вважається одним з найдешевших місяців для відпочинку в Європі. Після новорічних свят туристичний попит знижується, ціни на житло стають доступнішими, а в популярних містах значно менше людей.

Новини.LIVE розповідає про п’ять напрямків, куди можна поїхати в січні одній людині за доступною ціною.

Реклама
Читайте також:

1. Польща (Краків, Вроцлав, Катовіце)

Польща залишається одним із найзручніших та найдешевших напрямків для зимових поїздок, розповіла Новини.LIVE туроператор Тетяна Іващук.

Вартість дороги:

  • автобусом з України — від 1 200-2 000 грн в одну сторону.
  • залізниця (з пересадкою) — від 1 500-2 500 грн в одну сторону.

"У січні в Польщі діють зимові розпродажі, а ціни на хостели стартують від 600-900 грн за ніч. Харчування у недорогих закладах від 400 грн за прийом їжі. Напрямок добре підходить для коротких міських подорожей і першої поїздки до Європи", — розповіла вона.

2. Чехія (Прага, Брно)

Чехія, за словами туроператора, приваблює туристів навіть узимку. У січні ціни стають помітно нижчими, ніж у грудні, адже туристичний потік значно менший.

Вартість дороги в одну сторону:

  • автобус — від 2 000-3 000 грн;
  • залізниця — від 2 500-3 500 грн.

"За проживання в хостелі або бюджетному готелі треба заплатити від 900-1 300 грн за ніч. Ціни на харчування в супермаркетах і недорогих кафе залишаються помірними. Напрямок підходить для спокійного огляду міста без літніх черг і натовпів", — додала Іващук.

3. Угорщина (Будапешт)

"Будапешт вважається одним із найбільш доступних міст Центральної Європи. У січні тут низький туристичний сезон, а термальні купальні працюють цілий рік. Ніч у хостелі або апартаментах коштуватиме від 800-1 200 грн", — пояснила експертка.

За її словами, витрати на харчування одні з найнижчих у ЄС.

"Місто добре підходить для соло-подорожей завдяки компактності та зручному транспорту", — наголосила Іващук.

Вартість дороги в одну сторону:

  • автобус — від 1 500-2 500 грн;
  • залізниця — від 2 000-3 000 грн.

4. Румунія (Бухарест, Брашов)

Румунія, за словами Іващук, часто залишається недооціненим напрямком, хоча за вартістю подорожі вона одна з найдешевших для українців.

Січень підходить як для міських прогулянок, так і для поїздок у Карпати.

Вартість дороги в одну сторону:

  • автобус — від 1 200-2 000 грн
  • залізниця — від 3800 грн за купе.

"Ціни на житло стартують від 700-1 000 грн за ніч. Харчування доступне навіть у туристичних районах. Напрямок підійде тим, хто шукає бюджетну Європу без перевантажених туристами маршрутів", — розповіла вона.

5. Словаччина (Кошице, Братислава)

Туроператор зазначила, що Словаччина зручна для коротких поїздок і транзитних подорожей. У січні популярні як міські маршрути, так і гірськолижні регіони, хоча останні можуть бути дорожчими.

Вартість дороги в одну сторону:

  • автобус — від 2 000-2 800 грн;
  • залізниця — від 2 000-2 200 грн.

"Проживання в хостелах коштує від 800-1 100 грн за ніч. Ціни на продукти й транспорт залишаються помірними. Словаччина підходить для поєднання активного відпочинку та неспішних прогулянок містами", — розповіла Іващук.

Експертка дала кілька рекомендацій, як можна додатково зекономити на поїздці у січні:

  • раннє бронювання: купуйте квитки заздалегідь, щоб отримати найкращі ціни;
  • гнучкість дат: якщо можливо, обирайте дати з меншою кількістю туристів;
  • проживання в хостелах або апартаментах;
  • громадський транспорт замість таксі.

Раніше ми розповідали, де в Україні можна покататися на лижах, окрім Буковелю, та що відбувається з цінами. Також з'ясували, які курорти обирають взимку найбагатші люди.

Польща відпочинок Європа зима курорти
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації