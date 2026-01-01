Куди поїхати на відпочинок у січні 2026 — експертка назвала п'ять бюджетних напрямків

Люди в Кракові. Фото: Pexels

Січень традиційно вважається одним з найдешевших місяців для відпочинку в Європі. Після новорічних свят туристичний попит знижується, ціни на житло стають доступнішими, а в популярних містах значно менше людей.

Новини.LIVE розповідає про п’ять напрямків, куди можна поїхати в січні одній людині за доступною ціною.

1. Польща (Краків, Вроцлав, Катовіце)

Польща залишається одним із найзручніших та найдешевших напрямків для зимових поїздок, розповіла Новини.LIVE туроператор Тетяна Іващук.

Вартість дороги:

автобусом з України — від 1 200-2 000 грн в одну сторону.

залізниця (з пересадкою) — від 1 500-2 500 грн в одну сторону.

"У січні в Польщі діють зимові розпродажі, а ціни на хостели стартують від 600-900 грн за ніч. Харчування у недорогих закладах від 400 грн за прийом їжі. Напрямок добре підходить для коротких міських подорожей і першої поїздки до Європи", — розповіла вона.

2. Чехія (Прага, Брно)

Чехія, за словами туроператора, приваблює туристів навіть узимку. У січні ціни стають помітно нижчими, ніж у грудні, адже туристичний потік значно менший.

Вартість дороги в одну сторону:

автобус — від 2 000-3 000 грн;

залізниця — від 2 500-3 500 грн.

"За проживання в хостелі або бюджетному готелі треба заплатити від 900-1 300 грн за ніч. Ціни на харчування в супермаркетах і недорогих кафе залишаються помірними. Напрямок підходить для спокійного огляду міста без літніх черг і натовпів", — додала Іващук.

3. Угорщина (Будапешт)

"Будапешт вважається одним із найбільш доступних міст Центральної Європи. У січні тут низький туристичний сезон, а термальні купальні працюють цілий рік. Ніч у хостелі або апартаментах коштуватиме від 800-1 200 грн", — пояснила експертка.

За її словами, витрати на харчування одні з найнижчих у ЄС.

"Місто добре підходить для соло-подорожей завдяки компактності та зручному транспорту", — наголосила Іващук.

Вартість дороги в одну сторону:

автобус — від 1 500-2 500 грн;

залізниця — від 2 000-3 000 грн.

4. Румунія (Бухарест, Брашов)

Румунія, за словами Іващук, часто залишається недооціненим напрямком, хоча за вартістю подорожі вона одна з найдешевших для українців.

Січень підходить як для міських прогулянок, так і для поїздок у Карпати.

Вартість дороги в одну сторону:

автобус — від 1 200-2 000 грн

залізниця — від 3800 грн за купе.

"Ціни на житло стартують від 700-1 000 грн за ніч. Харчування доступне навіть у туристичних районах. Напрямок підійде тим, хто шукає бюджетну Європу без перевантажених туристами маршрутів", — розповіла вона.

5. Словаччина (Кошице, Братислава)

Туроператор зазначила, що Словаччина зручна для коротких поїздок і транзитних подорожей. У січні популярні як міські маршрути, так і гірськолижні регіони, хоча останні можуть бути дорожчими.

Вартість дороги в одну сторону:

автобус — від 2 000-2 800 грн;

залізниця — від 2 000-2 200 грн.

"Проживання в хостелах коштує від 800-1 100 грн за ніч. Ціни на продукти й транспорт залишаються помірними. Словаччина підходить для поєднання активного відпочинку та неспішних прогулянок містами", — розповіла Іващук.

Експертка дала кілька рекомендацій, як можна додатково зекономити на поїздці у січні:

раннє бронювання: купуйте квитки заздалегідь, щоб отримати найкращі ціни;

купуйте квитки заздалегідь, щоб отримати найкращі ціни; гнучкість дат: якщо можливо, обирайте дати з меншою кількістю туристів;

якщо можливо, обирайте дати з меншою кількістю туристів; проживання в хостелах або апартаментах;

громадський транспорт замість таксі.

Раніше ми розповідали, де в Україні можна покататися на лижах, окрім Буковелю, та що відбувається з цінами. Також з'ясували, які курорти обирають взимку найбагатші люди.