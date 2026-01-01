Куди поїхати на відпочинок у січні 2026 — експертка назвала п'ять бюджетних напрямків

Бюджетний відпочинок у Європі в січні — п’ять напрямків з України
Січень традиційно вважається одним з найдешевших місяців для відпочинку в Європі. Після новорічних свят туристичний попит знижується, ціни на житло стають доступнішими, а в популярних містах значно менше людей.
Новини.LIVE розповідає про п’ять напрямків, куди можна поїхати в січні одній людині за доступною ціною.
1. Польща (Краків, Вроцлав, Катовіце)
Польща залишається одним із найзручніших та найдешевших напрямків для зимових поїздок, розповіла Новини.LIVE туроператор Тетяна Іващук.
Вартість дороги:
- автобусом з України — від 1 200-2 000 грн в одну сторону.
- залізниця (з пересадкою) — від 1 500-2 500 грн в одну сторону.
"У січні в Польщі діють зимові розпродажі, а ціни на хостели стартують від 600-900 грн за ніч. Харчування у недорогих закладах від 400 грн за прийом їжі. Напрямок добре підходить для коротких міських подорожей і першої поїздки до Європи", — розповіла вона.
2. Чехія (Прага, Брно)
Чехія, за словами туроператора, приваблює туристів навіть узимку. У січні ціни стають помітно нижчими, ніж у грудні, адже туристичний потік значно менший.
Вартість дороги в одну сторону:
- автобус — від 2 000-3 000 грн;
- залізниця — від 2 500-3 500 грн.
"За проживання в хостелі або бюджетному готелі треба заплатити від 900-1 300 грн за ніч. Ціни на харчування в супермаркетах і недорогих кафе залишаються помірними. Напрямок підходить для спокійного огляду міста без літніх черг і натовпів", — додала Іващук.
3. Угорщина (Будапешт)
"Будапешт вважається одним із найбільш доступних міст Центральної Європи. У січні тут низький туристичний сезон, а термальні купальні працюють цілий рік. Ніч у хостелі або апартаментах коштуватиме від 800-1 200 грн", — пояснила експертка.
За її словами, витрати на харчування одні з найнижчих у ЄС.
"Місто добре підходить для соло-подорожей завдяки компактності та зручному транспорту", — наголосила Іващук.
Вартість дороги в одну сторону:
- автобус — від 1 500-2 500 грн;
- залізниця — від 2 000-3 000 грн.
4. Румунія (Бухарест, Брашов)
Румунія, за словами Іващук, часто залишається недооціненим напрямком, хоча за вартістю подорожі вона одна з найдешевших для українців.
Січень підходить як для міських прогулянок, так і для поїздок у Карпати.
Вартість дороги в одну сторону:
- автобус — від 1 200-2 000 грн
- залізниця — від 3800 грн за купе.
"Ціни на житло стартують від 700-1 000 грн за ніч. Харчування доступне навіть у туристичних районах. Напрямок підійде тим, хто шукає бюджетну Європу без перевантажених туристами маршрутів", — розповіла вона.
5. Словаччина (Кошице, Братислава)
Туроператор зазначила, що Словаччина зручна для коротких поїздок і транзитних подорожей. У січні популярні як міські маршрути, так і гірськолижні регіони, хоча останні можуть бути дорожчими.
Вартість дороги в одну сторону:
- автобус — від 2 000-2 800 грн;
- залізниця — від 2 000-2 200 грн.
"Проживання в хостелах коштує від 800-1 100 грн за ніч. Ціни на продукти й транспорт залишаються помірними. Словаччина підходить для поєднання активного відпочинку та неспішних прогулянок містами", — розповіла Іващук.
Експертка дала кілька рекомендацій, як можна додатково зекономити на поїздці у січні:
- раннє бронювання: купуйте квитки заздалегідь, щоб отримати найкращі ціни;
- гнучкість дат: якщо можливо, обирайте дати з меншою кількістю туристів;
- проживання в хостелах або апартаментах;
- громадський транспорт замість таксі.
Раніше ми розповідали, де в Україні можна покататися на лижах, окрім Буковелю, та що відбувається з цінами. Також з'ясували, які курорти обирають взимку найбагатші люди.
Читайте Новини.LIVE!