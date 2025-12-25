Відео
Де покататися на лижах у Європі — бюджетні курорти 2026

Де покататися на лижах у Європі — бюджетні курорти 2026

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 15:05
Бюджетні курорти Європи — де покататися на лижах взимку 2026 року
Гори в Болгарії. Фото: Tripadvisor

Високий сезон у Буковелі давно розпочався, а сніговий покрив залишається фрагментарним і нерівномірним. Українці, які хотіли покататися на лижах або сноуборді взимку, можуть звернути увагу на інші популярні курорти, розташовані в Європі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де туристи можуть бюджетно відпочити у горах.

Недорогі гірськолижні курорти Європи

Українці можуть насолодитися зимовою атмосферою в Болгарії, відвідавши курорт Бансько. Він характеризується розвиненою інфраструктурою, пропонує лижні траси для новачків і професіоналів. А побачити гірську природу туристи можуть на витягах і фунікулерах довжиною понад 7 000 м.

Розміщення у місцевих готелях доволі бюджетне. Одномісний номер із ванною кімнатою коштує від 1 400 грн, а проживання в найдорожчих апартаментах обійдеться у 49 000 грн.

Друга альтернатива для лижників — гірськолижний курорт Пал-Арінсаль, який складається з двох адміністративних центрів на відстані 7 км один від одного. Локація розташована в західній частині Андорри — невеликого князівства, що межує із Францією на півночі та Іспанією на півдні.

Пал-Арінсаль пропонує мандрівникам розвинену систему послуг і велику кількість підйомників, хоча інфраструктура трохи програє конкурентам. Долина закрита гірськими хребтами, тому людям доводиться добиратися до трас на спеціальних автобусах.

Проживання у місцевих готелях дуже бюджетне. Вартість поселення на добу починається від 2 000 грн і доходить до 18 000 грн.

Нарешті, українці можуть відвідати найбільший і найпопулярніший гірськолижний курорт Сербії — Копаоник. Його ще називають "Сонячна гора", однак нехай це не вводить в оману: снігу на схилах вистачає з листопада по травень.

Завдяки м’якому клімату катання на лижах буде комфортним навіть для новачків. А вартість проживання у готелях і приватних віллах починається від 1 500 грн, що робить курорт максимально доступним для туристів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, щоб зустріти Новий рік у Буковелі, необхідно витратити чимало коштів на проживання. Бо одна ніч у готелі (на 1 січня) обійдеться туристам мінімум у 10 000 грн, максимум — у 102 000 грн.

Також ми писали, де найчастіше відпочивають українці у різдвяно-новорічні свята. Наші люди обирають Буковель або популярні курорти, серед яких лідирують Єгипет, В'єтнам та Об'єднані Арабські Емірати.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
