Бюджетные курорты Европы — где прокатиться на лыжах зимой 2026 года

Где покататься на лыжах в Европе — бюджетные курорты 2026
Высокий сезон в Буковеле давно начался, а снежный покров остается фрагментарным и неравномерным. Украинцы, которые хотели покататься на лыжах или сноуборде зимой, могут обратить внимание на другие популярные курорты, расположенные в Европе.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где туристы могут бюджетно отдохнуть в горах.
Недорогие горнолыжные курорты Европы
Украинцы могут насладиться зимней атмосферой в Болгарии, посетив курорт Банско. Он характеризуется развитой инфраструктурой, предлагает лыжные трассы для новичков и профессионалов. А увидеть горную природу туристы могут на подъемниках и фуникулерах длиной более 7 000 м.
Размещение в местных отелях довольно бюджетное. Одноместный номер с ванной комнатой стоит от 1 400 грн, а проживание в самых дорогих апартаментах обойдется в 49 000 грн.
@twins.ski.school
Банско 24.12.2025 #bansko #twinsskischool♬ оригинальный звук - Twins Ski School
Вторая альтернатива для лыжников — горнолыжный курорт Пал-Аринсаль, который состоит из двух административных центров на расстоянии 7 км друг от друга. Локация расположена в западной части Андорры — небольшого княжества, граничащего с Францией на севере и Испанией на юге.
Пал-Аринсаль предлагает путешественникам развитую систему услуг и большое количество подъемников, хотя инфраструктура немного проигрывает конкурентам. Долина закрыта горными хребтами, поэтому людям приходится добираться до трасс на специальных автобусах.
Проживание в местных отелях очень бюджетное. Стоимость поселения на сутки начинается от 2 000 грн и доходит до 18 000 грн.
@andorraresorts
После обильных снегопадов в Андорре 7 февраля 2025 года, склоны и внетрассовые участки сейчас выглядят порошкообразными раз more🌨️🏔️🙌🏼 ❄️Check выйти на наши погодные страницы для бесплатных рекомендаций по катанию в каждом секторе, а также прямых обновлений погоды!❄️ Ссылка на погодные сводки в нашем био 🔗 📸 Все эти видео сняты в течение февраля 2025 года #andorra #grandvalira #apresski #skiholiday #skiing #arinsal #palarinsal #grandvalira #freshpowder #bluebirdday #skicontent #traveltips #fyp #зима #skiseason♬ original sound - Ian Asher
Наконец, украинцы могут посетить самый большой и самый популярный горнолыжный курорт Сербии — Копаоник. Его еще называют "Солнечная гора", однако пусть это не вводит в заблуждение: снега на склонах хватает с ноября по май.
Благодаря мягкому климату катание на лыжах будет комфортным даже для новичков. А стоимость проживания в отелях и частных виллах начинается от 1 500 грн, что делает курорт максимально доступным для туристов.
@ski.lazar
Jedan lep i suncan dan na Kopaoniku. ☀️ . . . . . . . . . . #скишкола #скиинструктор #скиянке #копаоник #фып♬ оригинальный звук - 22:11 ᯤ 𓈆 1%
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, чтобы встретить Новый год в Буковеле, необходимо потратить немало денег на проживание. Ибо одна ночь в отеле (на 1 января) обойдется туристам минимум в 10 000 грн, максимум — в 102 000 грн.
Также мы писали, где чаще всего отдыхают украинцы в рождественско-новогодние праздники. Наши люди выбирают Буковель или популярные курорты, среди которых лидируют Египет, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты.
Читайте Новини.LIVE!