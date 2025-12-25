Бюджетные курорты Европы — где прокатиться на лыжах зимой 2026 года

Горы в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Высокий сезон в Буковеле давно начался, а снежный покров остается фрагментарным и неравномерным. Украинцы, которые хотели покататься на лыжах или сноуборде зимой, могут обратить внимание на другие популярные курорты, расположенные в Европе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где туристы могут бюджетно отдохнуть в горах.

Недорогие горнолыжные курорты Европы

Украинцы могут насладиться зимней атмосферой в Болгарии, посетив курорт Банско. Он характеризуется развитой инфраструктурой, предлагает лыжные трассы для новичков и профессионалов. А увидеть горную природу туристы могут на подъемниках и фуникулерах длиной более 7 000 м.

Размещение в местных отелях довольно бюджетное. Одноместный номер с ванной комнатой стоит от 1 400 грн, а проживание в самых дорогих апартаментах обойдется в 49 000 грн.

Вторая альтернатива для лыжников — горнолыжный курорт Пал-Аринсаль, который состоит из двух административных центров на расстоянии 7 км друг от друга. Локация расположена в западной части Андорры — небольшого княжества, граничащего с Францией на севере и Испанией на юге.

Пал-Аринсаль предлагает путешественникам развитую систему услуг и большое количество подъемников, хотя инфраструктура немного проигрывает конкурентам. Долина закрыта горными хребтами, поэтому людям приходится добираться до трасс на специальных автобусах.

Проживание в местных отелях очень бюджетное. Стоимость поселения на сутки начинается от 2 000 грн и доходит до 18 000 грн.

Наконец, украинцы могут посетить самый большой и самый популярный горнолыжный курорт Сербии — Копаоник. Его еще называют "Солнечная гора", однако пусть это не вводит в заблуждение: снега на склонах хватает с ноября по май.

Благодаря мягкому климату катание на лыжах будет комфортным даже для новичков. А стоимость проживания в отелях и частных виллах начинается от 1 500 грн, что делает курорт максимально доступным для туристов.

