Главная Экономика Где покататься на лыжах в Европе — бюджетные курорты 2026

Где покататься на лыжах в Европе — бюджетные курорты 2026

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 15:05
Бюджетные курорты Европы — где прокатиться на лыжах зимой 2026 года
Горы в Болгарии. Фото: Tripadvisor

Высокий сезон в Буковеле давно начался, а снежный покров остается фрагментарным и неравномерным. Украинцы, которые хотели покататься на лыжах или сноуборде зимой, могут обратить внимание на другие популярные курорты, расположенные в Европе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где туристы могут бюджетно отдохнуть в горах.

Читайте также:

Недорогие горнолыжные курорты Европы

Украинцы могут насладиться зимней атмосферой в Болгарии, посетив курорт Банско. Он характеризуется развитой инфраструктурой, предлагает лыжные трассы для новичков и профессионалов. А увидеть горную природу туристы могут на подъемниках и фуникулерах длиной более 7 000 м.

Размещение в местных отелях довольно бюджетное. Одноместный номер с ванной комнатой стоит от 1 400 грн, а проживание в самых дорогих апартаментах обойдется в 49 000 грн.

Вторая альтернатива для лыжников — горнолыжный курорт Пал-Аринсаль, который состоит из двух административных центров на расстоянии 7 км друг от друга. Локация расположена в западной части Андорры — небольшого княжества, граничащего с Францией на севере и Испанией на юге.

Пал-Аринсаль предлагает путешественникам развитую систему услуг и большое количество подъемников, хотя инфраструктура немного проигрывает конкурентам. Долина закрыта горными хребтами, поэтому людям приходится добираться до трасс на специальных автобусах.

Проживание в местных отелях очень бюджетное. Стоимость поселения на сутки начинается от 2 000 грн и доходит до 18 000 грн.

@andorraresorts

После обильных снегопадов в Андорре 7 февраля 2025 года, склоны и внетрассовые участки сейчас выглядят порошкообразными раз more🌨️🏔️🙌🏼 ❄️Check выйти на наши погодные страницы для бесплатных рекомендаций по катанию в каждом секторе, а также прямых обновлений погоды!❄️ Ссылка на погодные сводки в нашем био 🔗 📸 Все эти видео сняты в течение февраля 2025 года #andorra #grandvalira #apresski #skiholiday #skiing #arinsal #palarinsal #grandvalira #freshpowder #bluebirdday #skicontent #traveltips #fyp #зима #skiseason

♬ original sound - Ian Asher

Наконец, украинцы могут посетить самый большой и самый популярный горнолыжный курорт Сербии — Копаоник. Его еще называют "Солнечная гора", однако пусть это не вводит в заблуждение: снега на склонах хватает с ноября по май.

Благодаря мягкому климату катание на лыжах будет комфортным даже для новичков. А стоимость проживания в отелях и частных виллах начинается от 1 500 грн, что делает курорт максимально доступным для туристов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чтобы встретить Новый год в Буковеле, необходимо потратить немало денег на проживание. Ибо одна ночь в отеле (на 1 января) обойдется туристам минимум в 10 000 грн, максимум — в 102 000 грн.

Также мы писали, где чаще всего отдыхают украинцы в рождественско-новогодние праздники. Наши люди выбирают Буковель или популярные курорты, среди которых лидируют Египет, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты.

отдых Сербия Буковель курорты Болгария
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
