Главная Экономика Сколько стоит отдых с детьми в Буковеле — цены на развлечения

Сколько стоит отдых с детьми в Буковеле — цены на развлечения

Дата публикации 30 декабря 2025 15:05
Отдых в Буковеле с детьми — где можно развлечься и сколько стоят билеты
Родители с детьми в горах. Фото: Bukovel

Буковель в основном посещают, дабы покататься на лыжах, однако многие украинцы едут на отдых с детьми. Возникает вопрос, куда можно пойти с сыном или дочкой, где весело провести время и сколько стоят билеты на аттракционы для малышей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где развлекаться с детьми в Буковеле.

Билеты на аттракционы

Дети нередко катаются на лыжах с родителями, но если ваши сын/дочь не привыкли к активному отдыху, для них нужно обеспечить другие развлечения. К счастью, горнолыжный курорт Буковель "богат" на разнообразные аттракционы. Родители с детьми могут посетить:

  • обзорные подъемники — 400 грн (с 12 лет), 280 грн (от 6 до 12 лет), бесплатно (до 6 лет);
  • родельбан — 1000 грн (тандем взрослого и ребенка);
  • колесо обозрения — 250 грн (льготный/детский билет);
  • тюбинг — 200 грн (один спуск), 600 грн (пять спусков), 950 грн (десять спусков);
  • троллей — 900 грн (тандем взрослого и ребенка);
  • роллеркостер — 600 грн;
  • квадроциклы и снегоходы — 6 000 грн (2-местный квадроцикл на колесах 1 час), 9 000 грн (2-местный квадроцикл 1,5 часа), 12 000 грн (2-местный квадроцикл 2 часа);
  • каток — от 150 до 300 грн (для детей до 12 лет);
  • карусель — 120 грн (льготный/детский билет).

Другие развлечения для детей в Буковеле

Альтернативой аттракционам является контактный зоопарк "Гуцул ленд" и хаски хаус. В зоопарке живут домашние, экзотические, дикие животные и птицы в естественных условиях. Для детей до 6 лет вход бесплатный, до 12 лет — 350 грн/билет. Продолжительность пребывания на территории парка после оплаты неограниченна.

Хаски хаус — это возможность провести время в компании четвероногих друзей. Вход для несовершеннолетних до 12 лет стоит 200 грн, за фотосессию с собаками необходимо заплатить 1000 грн.

Еще один отличный вариант как для взрослых, так и для детей — развлечься в новом аквапарке "Mavka". Базовый стандартный тариф Full Day стоит 1 550 грн, а билет на 4 часа — 1 200 грн. Для малышей ростом до 110 см вход бесплатный.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зимой резко возрастает спрос на поваров на горнолыжных курортах Украины. Зарплаты в Буковеле существенно превышают средние по стране — там предлагают от 20 000 до 75 000 грн в месяц.

Также мы писали, куда чаще всего ездят на отдых зимой украинцы. Среди местных направлений — Буковель и исторически привлекательные города, среди зарубежных — Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
