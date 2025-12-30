Отдых в Буковеле с детьми — где можно развлечься и сколько стоят билеты

Родители с детьми в горах. Фото: Bukovel

Буковель в основном посещают, дабы покататься на лыжах, однако многие украинцы едут на отдых с детьми. Возникает вопрос, куда можно пойти с сыном или дочкой, где весело провести время и сколько стоят билеты на аттракционы для малышей.

Билеты на аттракционы

Дети нередко катаются на лыжах с родителями, но если ваши сын/дочь не привыкли к активному отдыху, для них нужно обеспечить другие развлечения. К счастью, горнолыжный курорт Буковель "богат" на разнообразные аттракционы. Родители с детьми могут посетить:

обзорные подъемники — 400 грн (с 12 лет), 280 грн (от 6 до 12 лет), бесплатно (до 6 лет);

родельбан — 1000 грн (тандем взрослого и ребенка);

колесо обозрения — 250 грн (льготный/детский билет);

тюбинг — 200 грн (один спуск), 600 грн (пять спусков), 950 грн (десять спусков);

троллей — 900 грн (тандем взрослого и ребенка);

роллеркостер — 600 грн;

квадроциклы и снегоходы — 6 000 грн (2-местный квадроцикл на колесах 1 час), 9 000 грн (2-местный квадроцикл 1,5 часа), 12 000 грн (2-местный квадроцикл 2 часа);

каток — от 150 до 300 грн (для детей до 12 лет);

карусель — 120 грн (льготный/детский билет).

Другие развлечения для детей в Буковеле

Альтернативой аттракционам является контактный зоопарк "Гуцул ленд" и хаски хаус. В зоопарке живут домашние, экзотические, дикие животные и птицы в естественных условиях. Для детей до 6 лет вход бесплатный, до 12 лет — 350 грн/билет. Продолжительность пребывания на территории парка после оплаты неограниченна.

Хаски хаус — это возможность провести время в компании четвероногих друзей. Вход для несовершеннолетних до 12 лет стоит 200 грн, за фотосессию с собаками необходимо заплатить 1000 грн.

Еще один отличный вариант как для взрослых, так и для детей — развлечься в новом аквапарке "Mavka". Базовый стандартный тариф Full Day стоит 1 550 грн, а билет на 4 часа — 1 200 грн. Для малышей ростом до 110 см вход бесплатный.

