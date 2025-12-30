Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки коштує відпочинок із дітьми у Буковелі — ціни на розваги

Скільки коштує відпочинок із дітьми у Буковелі — ціни на розваги

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 15:05
Відпочинок у Буковелі з дітьми — де можна розважитися і скільки коштують квитки
Батьки з дітьми в горах. Фото: Bukovel

Буковель здебільшого відвідують, аби покататися на лижах, однак чимало українців їдуть на відпочинок із дітьми. Постає питання, куди можна піти з сином або донькою, де весело провести час і скільки коштують квитки на атракціони для малечі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де розважатися з дітьми в Буковелі.

Реклама
Читайте також:

Квитки на атракціони

Діти нерідко катаються на лижах із батьками, але якщо ваші син/донька не звикли до активного відпочинку, для них потрібно забезпечити інші розваги. На щастя, гірськолижний курорт Буковель "багатий" на різноманітні атракціони. Батьки з дітьми можуть відвідати:

  • оглядові витяги — 400 грн (віл 12 років), 280 грн (від 6 до 12 років), безплатно (до 6 років);
  • родельбан — 1000 грн (тандем дорослого і дитини);
  • колесо огляду — 250 грн (пільговий/дитячий квиток);
  • тюбінг — 200 грн (один спуск), 600 грн (п’ять спусків), 950 грн (десять спусків);
  • тролей — 900 грн (тандем дорослого і дитини);
  • ролеркостер — 600 грн;
  • квадроцикли і снігоходи — 6 000 грн (2-місний квадроцикл на колесах 1 год), 9 000 грн (2-місний квадроцикл 1,5 год), 12 000 грн (2-місний квадроцикл 2 год);
  • ковзанка — від 150 до 300 грн (для дітей до 12 років);
  • карусель — 120 грн (пільговий/дитячий квиток).

Інші розваги для дітей у Буковелі

Альтернативою атракціонів є контактний зоопарк "Гуцул ленд" і хаскі хаус. У зоопарку живуть свійські, екзотичні, дикі тварини та птахи у природних умовах. Для діток до 6 років вхід безплатний, до 12 років — 350 грн/квиток. Тривалість перебування на території парку після оплати необмежена.

Хаскі хаус — це можливість провести час у компанії чотирилапих друзів. Вхід для неповнолітніх до 12 років коштує 200 грн, за фотосесію з собаками необхідно заплатити 1000 грн.

Ще один чудовий варіант як для дорослих, так і для дітей — розважитися у новому аквапарку "Mavka". Базовий стандартний тариф Full Day коштує 1 550 грн, а квиток на 4 години — 1 200 грн. Для малечі зростом до 110 см вхід безплатний.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, взимку різко зростає попит на кухарів на гірськолижних курортах України. Зарплати в Буковелі суттєво перевищують середні по країні — там пропонують від 20 000 до 75 000 грн на місяць.

Також ми писали, куди найчастіше їздять на відпочинок взимку українці. Серед місцевих напрямків — Буковель та історично привабливі міста, серед закордонних — Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.

діти відпочинок Буковель розваги ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації