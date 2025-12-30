Відпочинок у Буковелі з дітьми — де можна розважитися і скільки коштують квитки

Батьки з дітьми в горах. Фото: Bukovel

Буковель здебільшого відвідують, аби покататися на лижах, однак чимало українців їдуть на відпочинок із дітьми. Постає питання, куди можна піти з сином або донькою, де весело провести час і скільки коштують квитки на атракціони для малечі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де розважатися з дітьми в Буковелі.

Реклама

Читайте також:

Квитки на атракціони

Діти нерідко катаються на лижах із батьками, але якщо ваші син/донька не звикли до активного відпочинку, для них потрібно забезпечити інші розваги. На щастя, гірськолижний курорт Буковель "багатий" на різноманітні атракціони. Батьки з дітьми можуть відвідати:

оглядові витяги — 400 грн (віл 12 років), 280 грн (від 6 до 12 років), безплатно (до 6 років);

родельбан — 1000 грн (тандем дорослого і дитини);

колесо огляду — 250 грн (пільговий/дитячий квиток);

тюбінг — 200 грн (один спуск), 600 грн (п’ять спусків), 950 грн (десять спусків);

тролей — 900 грн (тандем дорослого і дитини);

ролеркостер — 600 грн;

квадроцикли і снігоходи — 6 000 грн (2-місний квадроцикл на колесах 1 год), 9 000 грн (2-місний квадроцикл 1,5 год), 12 000 грн (2-місний квадроцикл 2 год);

ковзанка — від 150 до 300 грн (для дітей до 12 років);

карусель — 120 грн (пільговий/дитячий квиток).

Інші розваги для дітей у Буковелі

Альтернативою атракціонів є контактний зоопарк "Гуцул ленд" і хаскі хаус. У зоопарку живуть свійські, екзотичні, дикі тварини та птахи у природних умовах. Для діток до 6 років вхід безплатний, до 12 років — 350 грн/квиток. Тривалість перебування на території парку після оплати необмежена.

Хаскі хаус — це можливість провести час у компанії чотирилапих друзів. Вхід для неповнолітніх до 12 років коштує 200 грн, за фотосесію з собаками необхідно заплатити 1000 грн.

Ще один чудовий варіант як для дорослих, так і для дітей — розважитися у новому аквапарку "Mavka". Базовий стандартний тариф Full Day коштує 1 550 грн, а квиток на 4 години — 1 200 грн. Для малечі зростом до 110 см вхід безплатний.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, взимку різко зростає попит на кухарів на гірськолижних курортах України. Зарплати в Буковелі суттєво перевищують середні по країні — там пропонують від 20 000 до 75 000 грн на місяць.

Також ми писали, куди найчастіше їздять на відпочинок взимку українці. Серед місцевих напрямків — Буковель та історично привабливі міста, серед закордонних — Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.