Відпочинок у Буковелі взимку — чи варто їхати у розпал сезону і що кажуть українці

Буковель взимку. Фото: Google Maps

Чимало українців їдуть взимку на відпочинок у Буковель. Хтось давно облюбував гірськолижний курорт, а для когось подорож у 2026 році стане першою. Цікаво дізнатися, що говорять туристи про власний досвід дозвілля і з якими нюансами стикалися під час відпустки.

Сайт Новини.LIVE зібрав кілька відгуків українців, опублікованих у мережі, про зимовий відпочинок у Буковелі.

Що кажуть українці про Буковель

Вистачає як позитивних, так і негативних відгуків. Серед хорошого — багато розваг для дорослих і дітей, доступні траси для катання на лижах або сноуборді, професійні інструктори для новачків, безліч готелів/котеджів/приватних садиб на різний гаманець, зручне сполучення.

Однак негативних реакцій туристів на Буковель значно більше. Соціальна мережа Threads наповнена відгуками українців, які скаржаться на:

ціни, далекі від бюджетних;

величезні черги, особливо в пікова дати і вихідні;

будівництва, якими оточений курорт (готелі, заклади харчування, розважальні комплекси тощо);

шум і гамір через натовпи туристів.

"В мене error. Хотіла з’їздити в Буковель на 3 дні: лижі, свіже повітря, відпочити, погуляти. Потім знайшла білети на Шрі-Ланку, чисто "подивитись". Сіла рахувати: 11 днів вийшло всього на кілька тисяч грн дорожче, ніж три дні в Буковелі", — розповіла дівчина у Threads.

Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот

З іншого боку, деякі коментатори зауважили, що в Буковель треба їхати кататися на лижах, а не милуватися природою і насолоджуватися тишею. Курорт не пристосований для споглядання краєвидів ані цінами, ні інфраструктурою.

Щоб уникнути черг, варто їхати на відпочинок у міжсезоння (тобто не взимку), коли вартість проживання відчутно нижча. Плюс треба кататися вранці, а не ввечері, оскільки більшість трас закривають, через що виникають людські скупчення.

Де недорого відпочити взимку

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператора Тетяни Іващук, де можна недорого провести зимову відпустку у 2026 році. Серед відносно бюджетних закордонних напрямів експертка виділила:

Польщу (Краків, Вроцлав, Катовіце);

Чехію (Прага, Брно);

Угорщину (Будапешт);

Румунію (Бухарест, Брашов);

Словаччину (Кошице, Братислава).

Відпочинок у Польщі підійде українцям, які вперше планують поїхати за кордон, оскільки це один із найзручніших та найдешевших напрямів для зимових подорожей. Чехія приваблює туристів, насамперед, низькими цінами і невеликим потоком мандрівників.

"За проживання в хостелі чи бюджетному готелі треба заплатити від 900-1 300 грн за ніч. Ціни на харчування в супермаркетах і недорогих кафе залишаються помірними. Напрямок підходить для спокійного огляду міста без натовпів", — зазначила Іващук.

В Будапешті, за словами пані Тетяни, одні з найнижчих витрат на харчування в Європейському Союзі. А Румунія характеризується дешевизною саме для громадян України, враховуючи спільний кордон.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці найчастіше обирають взимку Буковель чи відпочивають у туристично привабливих містах, як от Львів або Чернівці. Серед закордонних напрямків популярні Єгипет та ОАЕ.

Також ми писали, що туристка оприлюднила ціни на одноденні ski-паси в Буковелі. За користування підйомниками цілий день потрібно заплатити від 1 450 (пільговий квиток) до 4 100 грн (VIP).