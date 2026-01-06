Відпочинок у Буковелі взимку — чи варто їхати у розпал сезону і що кажуть українці

Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку
Чимало українців їдуть взимку на відпочинок у Буковель. Хтось давно облюбував гірськолижний курорт, а для когось подорож у 2026 році стане першою. Цікаво дізнатися, що говорять туристи про власний досвід дозвілля і з якими нюансами стикалися під час відпустки.
Сайт Новини.LIVE зібрав кілька відгуків українців, опублікованих у мережі, про зимовий відпочинок у Буковелі.
Що кажуть українці про Буковель
Вистачає як позитивних, так і негативних відгуків. Серед хорошого — багато розваг для дорослих і дітей, доступні траси для катання на лижах або сноуборді, професійні інструктори для новачків, безліч готелів/котеджів/приватних садиб на різний гаманець, зручне сполучення.
Однак негативних реакцій туристів на Буковель значно більше. Соціальна мережа Threads наповнена відгуками українців, які скаржаться на:
- ціни, далекі від бюджетних;
- величезні черги, особливо в пікова дати і вихідні;
- будівництва, якими оточений курорт (готелі, заклади харчування, розважальні комплекси тощо);
- шум і гамір через натовпи туристів.
"В мене error. Хотіла з’їздити в Буковель на 3 дні: лижі, свіже повітря, відпочити, погуляти. Потім знайшла білети на Шрі-Ланку, чисто "подивитись". Сіла рахувати: 11 днів вийшло всього на кілька тисяч грн дорожче, ніж три дні в Буковелі", — розповіла дівчина у Threads.
Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
З іншого боку, деякі коментатори зауважили, що в Буковель треба їхати кататися на лижах, а не милуватися природою і насолоджуватися тишею. Курорт не пристосований для споглядання краєвидів ані цінами, ні інфраструктурою.
Щоб уникнути черг, варто їхати на відпочинок у міжсезоння (тобто не взимку), коли вартість проживання відчутно нижча. Плюс треба кататися вранці, а не ввечері, оскільки більшість трас закривають, через що виникають людські скупчення.
Де недорого відпочити взимку
Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператора Тетяни Іващук, де можна недорого провести зимову відпустку у 2026 році. Серед відносно бюджетних закордонних напрямів експертка виділила:
- Польщу (Краків, Вроцлав, Катовіце);
- Чехію (Прага, Брно);
- Угорщину (Будапешт);
- Румунію (Бухарест, Брашов);
- Словаччину (Кошице, Братислава).
Відпочинок у Польщі підійде українцям, які вперше планують поїхати за кордон, оскільки це один із найзручніших та найдешевших напрямів для зимових подорожей. Чехія приваблює туристів, насамперед, низькими цінами і невеликим потоком мандрівників.
"За проживання в хостелі чи бюджетному готелі треба заплатити від 900-1 300 грн за ніч. Ціни на харчування в супермаркетах і недорогих кафе залишаються помірними. Напрямок підходить для спокійного огляду міста без натовпів", — зазначила Іващук.
В Будапешті, за словами пані Тетяни, одні з найнижчих витрат на харчування в Європейському Союзі. А Румунія характеризується дешевизною саме для громадян України, враховуючи спільний кордон.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці найчастіше обирають взимку Буковель чи відпочивають у туристично привабливих містах, як от Львів або Чернівці. Серед закордонних напрямків популярні Єгипет та ОАЕ.
Також ми писали, що туристка оприлюднила ціни на одноденні ski-паси в Буковелі. За користування підйомниками цілий день потрібно заплатити від 1 450 (пільговий квиток) до 4 100 грн (VIP).
