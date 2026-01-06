Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку

Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 18:05
Відпочинок у Буковелі взимку — чи варто їхати у розпал сезону і що кажуть українці
Буковель взимку. Фото: Google Maps

Чимало українців їдуть взимку на відпочинок у Буковель. Хтось давно облюбував гірськолижний курорт, а для когось подорож у 2026 році стане першою. Цікаво дізнатися, що говорять туристи про власний досвід дозвілля і з якими нюансами стикалися під час відпустки.

Сайт Новини.LIVE зібрав кілька відгуків українців, опублікованих у мережі, про зимовий відпочинок у Буковелі.

Реклама
Читайте також:

Що кажуть українці про Буковель

Вистачає як позитивних, так і негативних відгуків. Серед хорошого — багато розваг для дорослих і дітей, доступні траси для катання на лижах або сноуборді, професійні інструктори для новачків, безліч готелів/котеджів/приватних садиб на різний гаманець, зручне сполучення.

Однак негативних реакцій туристів на Буковель значно більше. Соціальна мережа Threads наповнена відгуками українців, які скаржаться на:

  • ціни, далекі від бюджетних;
  • величезні черги, особливо в пікова дати і вихідні;
  • будівництва, якими оточений курорт (готелі, заклади харчування, розважальні комплекси тощо);
  • шум і гамір через натовпи туристів.

"В мене error. Хотіла з’їздити в Буковель на 3 дні: лижі, свіже повітря, відпочити, погуляти. Потім знайшла білети на Шрі-Ланку, чисто "подивитись". Сіла рахувати: 11 днів вийшло всього на кілька тисяч грн дорожче, ніж три дні в Буковелі", — розповіла дівчина у Threads.

  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 1
    Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 2
    Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 3
    Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 4
    Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 5
    Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 6
    Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 7
    Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 8
    Відгуки українців про відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот
1 / 8
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 1
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 2
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 3
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 4
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 5
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 6
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 7
  • Ціни, черги і натовпи туристів — чи варто їхати в Буковель взимку - фото 8

З іншого боку, деякі коментатори зауважили, що в Буковель треба їхати кататися на лижах, а не милуватися природою і насолоджуватися тишею. Курорт не пристосований для споглядання краєвидів ані цінами, ні інфраструктурою.

Щоб уникнути черг, варто їхати на відпочинок у міжсезоння (тобто не взимку), коли вартість проживання відчутно нижча. Плюс треба кататися вранці, а не ввечері, оскільки більшість трас закривають, через що виникають людські скупчення.

Де недорого відпочити взимку

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператора Тетяни Іващук, де можна недорого провести зимову відпустку у 2026 році. Серед відносно бюджетних закордонних напрямів експертка виділила:

  • Польщу (Краків, Вроцлав, Катовіце);
  • Чехію (Прага, Брно);
  • Угорщину (Будапешт);
  • Румунію (Бухарест, Брашов);
  • Словаччину (Кошице, Братислава).

Відпочинок у Польщі підійде українцям, які вперше планують поїхати за кордон, оскільки це один із найзручніших та найдешевших напрямів для зимових подорожей. Чехія приваблює туристів, насамперед, низькими цінами і невеликим потоком мандрівників.

"За проживання в хостелі чи бюджетному готелі треба заплатити від 900-1 300 грн за ніч. Ціни на харчування в супермаркетах і недорогих кафе залишаються помірними. Напрямок підходить для спокійного огляду міста без натовпів", — зазначила Іващук.

В Будапешті, за словами пані Тетяни, одні з найнижчих витрат на харчування в Європейському Союзі. А Румунія характеризується дешевизною саме для громадян України, враховуючи спільний кордон.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці найчастіше обирають взимку Буковель чи відпочивають у туристично привабливих містах, як от Львів або Чернівці. Серед закордонних напрямків популярні Єгипет та ОАЕ.

Також ми писали, що туристка оприлюднила ціни на одноденні ski-паси в Буковелі. За користування підйомниками цілий день потрібно заплатити від 1 450 (пільговий квиток) до 4 100 грн (VIP).

відпочинок Буковель зима курорти відгуки
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації