Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Туристка оприлюднила ціни на одноденні ski-паси в Буковелі (фото)

Туристка оприлюднила ціни на одноденні ski-паси в Буковелі (фото)

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 18:25
Підйомники в Буковелі — туристка поділилася цінами на одноденні ski-паси (фото)
Лижники в Буковелі. Фото: Bukovel

Чимало українців планують зимовий відпочинок у Буковелі, зокрема після Нового року. Ціни на абонементи, які дозволяють лижникам і сноубордистам користуватися підйомниками чи іншими послугами, варіюються залежно від дати купівлі. Одна з туристок поділилася інформацією про актуальну вартість ski-пасів "на сьогодні".

Про це дівчина розповіла в соціальній мережі Threads.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштують ski-паси в Буковелі

Абонементи "на сьогодні", як зрозуміло з назви категорії, дійсні тільки в день придбання. Тобто людина повинна заплатити за пропуск і використати його до закриття траси. Якщо через непередбачувані обставини не вдасться застосувати ski-пас, кошти не повертають, а його дію не переносять на наступний день.

Користувачка Threads поділилася з читачами соціальної мережі актуальними цінами на абонементи. За купівлю одноденного пропуску доведеться заплатити:

  • цілий день (08:30-19:30) — 2 050 грн (звичайний), 1 450 грн (пільговий), 4 100 грн (VIP);
  • перша половина дня (08:30-13:30) — 1 500 грн (звичайний), 1 050 грн (пільговий), 3 000 грн (VIP);
  • друга половина дня (11:30-16:30) — 1 650 грн (звичайний), 1 150 грн (пільговий), 3 300 грн (VIP);
  • вечірнє катання (15:00-19:30) — 800 грн (звичайний), 550 грн (пільговий), 1 600 грн (VIP);
  • нічне катання (21:00-24:00) — 400 грн (звичайний), 300 грн (пільговий), 800 грн (VIP);
  • три години — 1 250 грн (звичайний), 900 грн (пільговий), 2 500 грн (VIP).

Разове користування підйомниками для відвідувачів Буковелю коштує:

  • 1 підйом оглядовий — 400 грн (звичайний), 300 грн (пільговий), 800 грн (VIP);
  • 1 підйом мультиліфт — 200 грн (звичайний), 150 грн (пільговий), 400 грн (VIP);
  • 1 підйом — 450 грн (звичайний), 300 грн (пільговий), 900 грн (VIP).
Ski-паси в Буковелі
Ціни на ski-паси в Буковелі. Фото: Threads/valeri_na_svyazi

Яка реакція українців на ціни

Наші громадяни по-різному відреагували на вартість ski-пасів у Буковелі. Один із користувачів Threads зазначив, що ціни нижчі європейських орієнтовно на 20-30%, а якість підйомників і трас на гірськолижному курорті краща, порівняно з деякими закордонними локаціями.

Натомість із коментарем погодилося мало українців. Хтось написав, що в Польщі потрібно заплатити 150 злотих (близько 1 700 грн) за цілий день, а в Німеччині ціни майже аналогічні, тільки вибір, куди поїхати покататися на лижах, значно більший.

Нагадаємо, українці взимку найчастіше відпочивають у Буковелі чи відвідують туристичні міста, як от Львів або Чернівці. Серед популярних міжнародних напрямків — Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.

Також ми писали, які мінімальні та максимальні ціни на житло в Буковелі. Щоб зустріти новорічну ніч на гірськолижному курорті, треба було в грудні віддати від 10 000 до 100 000 грн, залежно від закладу.

відпочинок Буковель зима курорти ціни
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації