Підйомники в Буковелі — туристка поділилася цінами на одноденні ski-паси (фото)

Лижники в Буковелі. Фото: Bukovel

Чимало українців планують зимовий відпочинок у Буковелі, зокрема після Нового року. Ціни на абонементи, які дозволяють лижникам і сноубордистам користуватися підйомниками чи іншими послугами, варіюються залежно від дати купівлі. Одна з туристок поділилася інформацією про актуальну вартість ski-пасів "на сьогодні".

Про це дівчина розповіла в соціальній мережі Threads.

Скільки коштують ski-паси в Буковелі

Абонементи "на сьогодні", як зрозуміло з назви категорії, дійсні тільки в день придбання. Тобто людина повинна заплатити за пропуск і використати його до закриття траси. Якщо через непередбачувані обставини не вдасться застосувати ski-пас, кошти не повертають, а його дію не переносять на наступний день.

Користувачка Threads поділилася з читачами соціальної мережі актуальними цінами на абонементи. За купівлю одноденного пропуску доведеться заплатити:

цілий день (08:30-19:30) — 2 050 грн (звичайний), 1 450 грн (пільговий), 4 100 грн (VIP);

перша половина дня (08:30-13:30) — 1 500 грн (звичайний), 1 050 грн (пільговий), 3 000 грн (VIP);

друга половина дня (11:30-16:30) — 1 650 грн (звичайний), 1 150 грн (пільговий), 3 300 грн (VIP);

вечірнє катання (15:00-19:30) — 800 грн (звичайний), 550 грн (пільговий), 1 600 грн (VIP);

нічне катання (21:00-24:00) — 400 грн (звичайний), 300 грн (пільговий), 800 грн (VIP);

три години — 1 250 грн (звичайний), 900 грн (пільговий), 2 500 грн (VIP).

Разове користування підйомниками для відвідувачів Буковелю коштує:

1 підйом оглядовий — 400 грн (звичайний), 300 грн (пільговий), 800 грн (VIP);

1 підйом мультиліфт — 200 грн (звичайний), 150 грн (пільговий), 400 грн (VIP);

1 підйом — 450 грн (звичайний), 300 грн (пільговий), 900 грн (VIP).

Ціни на ski-паси в Буковелі. Фото: Threads/valeri_na_svyazi

Яка реакція українців на ціни

Наші громадяни по-різному відреагували на вартість ski-пасів у Буковелі. Один із користувачів Threads зазначив, що ціни нижчі європейських орієнтовно на 20-30%, а якість підйомників і трас на гірськолижному курорті краща, порівняно з деякими закордонними локаціями.

Натомість із коментарем погодилося мало українців. Хтось написав, що в Польщі потрібно заплатити 150 злотих (близько 1 700 грн) за цілий день, а в Німеччині ціни майже аналогічні, тільки вибір, куди поїхати покататися на лижах, значно більший.

Нагадаємо, українці взимку найчастіше відпочивають у Буковелі чи відвідують туристичні міста, як от Львів або Чернівці. Серед популярних міжнародних напрямків — Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.

Також ми писали, які мінімальні та максимальні ціни на житло в Буковелі. Щоб зустріти новорічну ніч на гірськолижному курорті, треба було в грудні віддати від 10 000 до 100 000 грн, залежно від закладу.