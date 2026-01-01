Подъемники в Буковеле — туристка поделилась ценами на однодневные ski-пассы (фото)

Видео
Дата публикации 1 января 2026 18:25
Многие украинцы планируют зимний отдых в Буковеле, в частности после Нового года. Цены на абонементы, которые позволяют лыжникам и сноубордистам пользоваться подъемниками или другими услугами, варьируются в зависимости от даты покупки. Одна из туристок поделилась информацией об актуальной стоимости ski-пассов "на сегодня".

Об этом девушка рассказала в социальной сети Threads.

Читайте также:

Сколько стоят ski-пассы в Буковеле

Абонементы "на сегодня", как понятно из названия категории, действительны только в день приобретения. То есть человек должен заплатить за пропуск и использовать его до закрытия трассы. Если из-за непредвиденных обстоятельств не удастся применить ski-пасс, средства не возвращают, а его действие не переносят на следующий день.

Пользовательница Threads поделилась с читателями социальной сети актуальными ценами на абонементы. За покупку однодневного пропуска придется заплатить:

  • целый день (08:30-19:30) — 2 050 грн (обычный), 1 450 грн (льготный), 4 100 грн (VIP);
  • первая половина дня (08:30-13:30) — 1 500 грн (обычный), 1 050 грн (льготный), 3 000 грн (VIP);
  • вторая половина дня (11:30-16:30) — 1 650 грн (обычный), 1 150 грн (льготный), 3 300 грн (VIP);
  • вечернее катание (15:00-19:30) — 800 грн (обычный), 550 грн (льготный), 1 600 грн (VIP);
  • ночное катание (21:00-24:00) — 400 грн (обычный), 300 грн (льготный), 800 грн (VIP);
  • три часа — 1 250 грн (обычный), 900 грн (льготный), 2 500 грн (VIP).

Разовое пользование подъемниками для посетителей Буковеля стоит:

  • 1 подъем обзорный — 400 грн (обычный), 300 грн (льготный), 800 грн (VIP);
  • 1 подъем мультилифт — 200 грн (обычный), 150 грн (льготный), 400 грн (VIP);
  • 1 подъем — 450 грн (обычный), 300 грн (льготный), 900 грн (VIP).
Ski-паси в Буковелі
Цены на ski-пассы в Буковеле. Фото: Threads/valeri_na_svyazi

Какая реакция украинцев на цены

Наши граждане по-разному отреагировали на стоимость ski-пассов в Буковеле. Один из пользователей Threads отметил, что цены ниже европейских ориентировочно на 20-30%, а качество подъемников и трасс на горнолыжном курорте лучше по сравнению с некоторыми зарубежными локациями.

Но с комментарием согласилось мало украинцев. Кто-то написал, что в Польше нужно заплатить 150 злотых (около 1 700 грн) за целый день, а в Германии цены почти аналогичные, только выбор, куда поехать покататься на лыжах, значительно больше.

Напомним, украинцы зимой чаще всего отдыхают в Буковеле или посещают туристические города, такие как Львов или Черновцы. Среди популярных международных направлений — Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Также мы писали, какие минимальные и максимальные цены на жилье в Буковеле. Чтобы встретить новогоднюю ночь на горнолыжном курорте, надо было в декабре отдать от 10 000 до 100 000 грн, в зависимости от заведения.

