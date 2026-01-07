Ціни у Драгобраті та Буковелі 2026 — де дешевше відпочивати лижникам

Туристи у Драгобраті. Фото: Google Maps

Чимало українців, плануючи покататися на лижах, обирають відпочинок у Буковелі. Однак існують альтернативні напрямки, які мало чим поступаються, а в дечому — навіть перевершують популярний гірськолижний курорт. Йдеться про Драгобрат у Закарпатській області.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи відрізняються ціни для лижників у Буковелі та Драгобраті.

Реклама

Читайте також:

Ціни на ski-паси у 2026

Ми промоніторили офіційні сайти двох гірськолижних курортів України та дізналися, скільки потрібно витратити туристам у січні 2026 року. Ski-паси (абонементи для користування підйомниками) для дорослих станом на 6 січня коштують у Драгобраті:

1 підйом — 200 грн;

5 підйомів — 600 грн;

10 підйомів — 1000 грн;

20 підйомів — 1 600 грн;

50 підйомів — 2 800 грн.

Одноденний абонемент у Буковелі (потрібно використати в день купівлі) обійдеться гостям курорту в 2 550 грн, а один оглядовий підйом коштує 400 грн (вдвічі дорожче, ніж у Драгобраті).

Скільки коштує прокат спорядження

Якщо лижники приїхали на курорт без власного спорядження, вони можуть взяти в оренду комплект або окремі інструменти. У високий сезон (починається 7 січня) мінімальний тариф за повну комплектацію становить 300 грн/день, максимальний — 1 150 грн/день. Ціни в Буковелі варіюються залежно від категорії та стану спорядження.

У Драгобраті потрібно заплатити лише 300 грн/день за комплект. Прокат окремих елементів обійдеться у 100-250 грн, залежно від використання конкретної частини лижного спорядження.

Ціни для лижників у Драгобраті. Фото: скриншот

Вартість проживання у Буковелі та Драгобраті

Чималу частину бюджету становить проживання. Буковель може похвалитися розвиненою інфраструктурою і безліччю готелів на різний гаманець, приватних садиб/котеджів/хостелів. На вибір туристів — десятки варіантів: найдешевше поселення обійдеться у 1 650 грн для однієї людини в період 12-13 січня.

Драгобрат — трохи "бідніший" курорт у питанні проживання. Вибору в гостей менше, тому ціни вищі. Бронювання стандартного двомісного номера на аналогічну дату обійдеться мінімум у 2 000 грн. З іншого боку, українці можуть насолодитися відсутністю черг і натовпів, плюс на кімнати спостерігається менший попит.

Нагадаємо, ціни для лижників і сноубордистів у Буковелі когось можуть вразити, але в негативному розумінні. Любителям екстремального відпочинку доведеться платити за різноманітні послуги.

Також ми писали, що туристка оприлюднила ціни на одноденні ski-паси в Буковелі. Дівчина показала, скільки коштує пропуск на підйомники для лижників і сноубордистів у день використання.