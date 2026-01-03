Ціни в Буковелі для лижників і сноубордистів — скільки доведеться платити в січні

Лижники в Буковелі. Фото: Google Maps

Більшість українців, міркуючи над питання, де покататися на лижах, зупиняють свій вибір на Буковелі. Це найбільш популярний курорт для відпочинку взимку, де зручна та розвинена інфраструктура. Хоча ціни можуть неприємно вразити.

Сайт Новини.LIVE розповідає про витрати лижників і сноубордистів у Буковелі станом на січень 2026 року.

Скільки коштує прокат спорядження

Якщо туристи навідалися в Буковель без власного спорядження, доведеться користуватися місцевими комплектами, поділеними на різні категорії. Станом на суботу, 3 січня, діють два тарифи — "Високий сезон" і "Новорічний".

Можна взяти напрокат лижний комплект із черевиками, палицями і шоломом, набір сноубордиста, окремо захисний шолом або тільки окуляри. Наприклад, повне спорядження лижника категорії С (середній сегмент, з колекцій 3-5 річної давності) обійдеться від 350 грн/день.

Найдорожча категорія P — це високотехнологічні моделі преміум-класу для досвідчених лижників. Вартість у тарифі "Високий сезон" досягає 1 150-5 400 грн (від одного до семи днів прокату), а в тарифі "Новорічний" — від 1 400 до 5 400 грн (1-5 днів оренди).

Зазначимо, обслуговування особистого гірськолижного спорядження також вимагає витрат. Зокрема повний сервіс (заплавка поліетиленом, шліфування та вирівнювання ковзної поверхні на станку, заточка кантів, полірування кантів, нанесення та зняття парафіну) коштує 1 000 грн. Окремі послуги обійдуться від 150 до 700 грн.

Ціни на ski-паси

Після спуску з гірських схилів доводиться повертатися до стартової точки за допомогою підйомників. Доступ до них відкривають спеціальні абонементи — так звані ski-паси. Їх можна придбати на один день, на кілька годин або на весь період відпустки.

Новорічний сезон, коли попит максимальний, триває з 2 по 6 січня, тому ціни підвищені. Звичайний пропуск на два дні поспіль коштує 4 950 грн, VIP — 9 900 грн. Максимальні витрати досягають 25 000 грн — це сума за п’ятиденний VIP-прохід, однак дати можна обирати на власний розсуд (не обов’язково поспіль).

Високий сезон у Буковелі триває з 7 січня по 16 березня. Найдешевший ski-пас у цей період коштує 3 750 грн (два дні поспіль), найдорожчий — 31 100 грн (VIP на 10 днів). Однак зазначимо, що є змога купити абонемент безпосередньо на день використання, він обійдеться набагато дешевше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, місцем проведення зимової відпустки українці найчастіше обирають гірськолижний курорт Буковель або туристично привабливі міста. Плюс їдуть за кордон, зокрема в Єгипет або ОАЕ.

Також ми писали, скільки коштує відпочинок із дітьми у Буковелі. Батькам і малечі доступні різноманітні розваги, наприклад, оглядові витяги, родельбан, тюбінг, ролеркостер, ковзанка та карусель.