Цены в Буковеле для лыжников и сноубордистов — сколько придется платить в январе

Лыжники в Буковеле. Фото: Google Maps

Большинство украинцев, размышляя над вопросом, где покататься на лыжах, останавливают свой выбор на Буковеле. Это наиболее популярный курорт для отдыха зимой, где удобная и развитая инфраструктура. Хотя цены могут неприятно поразить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о расходах лыжников и сноубордистов в Буковеле по состоянию на январь 2026 года.

Сколько стоит прокат снаряжения

Если туристы наведались в Буковель без собственного снаряжения, придется пользоваться местными комплектами, поделенными на разные категории. По состоянию на субботу, 3 января, действуют два тарифа — "Высокий сезон" и "Новогодний".

Можно взять напрокат лыжный комплект с ботинками, палками и шлемом, набор сноубордиста, отдельно защитный шлем или только очки. Например, полное снаряжение лыжника категории С (средний сегмент, из коллекций 3-5 летней давности) обойдется от 350 грн/день.

Самая дорогая категория P — это высокотехнологичные модели премиум-класса для опытных лыжников. Стоимость в тарифе "Высокий сезон" достигает 1 150-5 400 грн (от одного до семи дней проката), а в тарифе "Новогодний" — от 1 400 до 5 400 грн (1-5 дней аренды).

Цены на прокат снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот

Отметим, обслуживание личного горнолыжного снаряжения тоже требует затрат. В частности полный сервис (заплавка полиэтиленом, шлифовка и выравнивание скользящей поверхности на станке, заточка кантов, полировка кантов, нанесение и снятие парафина) стоит 1 000 грн. Отдельные услуги обойдутся от 150 до 700 грн.

Цены на ремонт снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот

Цены на ski-пассы

После спуска с горных склонов приходится возвращаться к стартовой точке с помощью подъемников. Доступ к ним открывают специальные абонементы — так называемые ski-пассы. Их можно приобрести на один день, на несколько часов или на весь период отпуска.

Новогодний сезон, когда спрос максимальный, длится со 2 по 6 января, поэтому цены повышены. Обычный пропуск на два дня подряд стоит 4 950 грн, VIP — 9 900 грн. Максимальные расходы достигают 25 000 грн — это сумма за пятидневный VIP-проход, однако даты можно выбирать по своему усмотрению (не обязательно подряд).

Цены на ski-пассы в Буковеле. Фото: скриншот

Высокий сезон в Буковеле длится с 7 января по 16 марта. Самый дешевый ski-пас в этот период стоит 3 750 грн (два дня подряд), самый дорогой — 31 100 грн (VIP на 10 дней). Однако отметим, что есть возможность купить абонемент непосредственно на день использования, он обойдется гораздо дешевле.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, местом проведения зимнего отпуска украинцы чаще всего выбирают горнолыжный курорт Буковель или туристически привлекательные города. Плюс едут за границу, в частности Египет или ОАЭ.

Также мы писали, сколько стоит отдых с детьми в Буковеле. Родителям и малышам доступны разнообразные развлечения, например, обзорные подъемники, родельбан, тюбинг, роллеркостер, каток и карусель.