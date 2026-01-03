Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе

Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 19:15
Цены в Буковеле для лыжников и сноубордистов — сколько придется платить в январе
Лыжники в Буковеле. Фото: Google Maps

Большинство украинцев, размышляя над вопросом, где покататься на лыжах, останавливают свой выбор на Буковеле. Это наиболее популярный курорт для отдыха зимой, где удобная и развитая инфраструктура. Хотя цены могут неприятно поразить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о расходах лыжников и сноубордистов в Буковеле по состоянию на январь 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит прокат снаряжения

Если туристы наведались в Буковель без собственного снаряжения, придется пользоваться местными комплектами, поделенными на разные категории. По состоянию на субботу, 3 января, действуют два тарифа — "Высокий сезон" и "Новогодний".

Можно взять напрокат лыжный комплект с ботинками, палками и шлемом, набор сноубордиста, отдельно защитный шлем или только очки. Например, полное снаряжение лыжника категории С (средний сегмент, из коллекций 3-5 летней давности) обойдется от 350 грн/день.

Самая дорогая категория P — это высокотехнологичные модели премиум-класса для опытных лыжников. Стоимость в тарифе "Высокий сезон" достигает 1 150-5 400 грн (от одного до семи дней проката), а в тарифе "Новогодний" — от 1 400 до 5 400 грн (1-5 дней аренды).

  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 1
    Цены на прокат снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 2
    Цены на прокат снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 3
    Цены на прокат снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 4
    Цены на прокат снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 5
    Цены на прокат снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 6
    Цены на прокат снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот
1 / 6
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 1
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 2
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 3
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 4
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 5
  • Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 6

Отметим, обслуживание личного горнолыжного снаряжения тоже требует затрат. В частности полный сервис (заплавка полиэтиленом, шлифовка и выравнивание скользящей поверхности на станке, заточка кантов, полировка кантов, нанесение и снятие парафина) стоит 1 000 грн. Отдельные услуги обойдутся от 150 до 700 грн.

Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 13
Цены на ремонт снаряжения в Буковеле. Фото: скриншот

Цены на ski-пассы

После спуска с горных склонов приходится возвращаться к стартовой точке с помощью подъемников. Доступ к ним открывают специальные абонементы — так называемые ski-пассы. Их можно приобрести на один день, на несколько часов или на весь период отпуска.

Новогодний сезон, когда спрос максимальный, длится со 2 по 6 января, поэтому цены повышены. Обычный пропуск на два дня подряд стоит 4 950 грн, VIP — 9 900 грн. Максимальные расходы достигают 25 000 грн — это сумма за пятидневный VIP-проход, однако даты можно выбирать по своему усмотрению (не обязательно подряд).

Буковель для лыжников и сноубордистов — какие цены ждут в январе - фото 14
Цены на ski-пассы в Буковеле. Фото: скриншот

Высокий сезон в Буковеле длится с 7 января по 16 марта. Самый дешевый ski-пас в этот период стоит 3 750 грн (два дня подряд), самый дорогой — 31 100 грн (VIP на 10 дней). Однако отметим, что есть возможность купить абонемент непосредственно на день использования, он обойдется гораздо дешевле.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, местом проведения зимнего отпуска украинцы чаще всего выбирают горнолыжный курорт Буковель или туристически привлекательные города. Плюс едут за границу, в частности Египет или ОАЭ.

Также мы писали, сколько стоит отдых с детьми в Буковеле. Родителям и малышам доступны разнообразные развлечения, например, обзорные подъемники, родельбан, тюбинг, роллеркостер, каток и карусель.

отдых Буковель курорты цены услуги
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации