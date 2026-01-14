Цены на проживание в Буковеле — сколько минимально денег уйдет на отель

Дома в Буковеле. Фото: Google Maps

Планируя зимний отдых в Буковеле, необходимо заранее бронировать комнаты в отелях, ведь во время высокого сезона, когда максимальный спрос среди туристов, может не хватить мест, а цены будут завышены. Возникает вопрос, сколько стоит проживание на горнолыжном курорте по состоянию на середину января 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на комнаты в отелях Буковеля и остались ли свободные места.

Стоимость проживания в Буковеле

Найти отели на курорте несложно, ведь там развита инфраструктура, а новые места для размещения туристов возводят регулярно. Ознакомиться с ценами и забронировать комнату можно непосредственно на официальном сайте Буковеля.

Мы проверили актуальные предложения и узнали, какие минимальные/максимальные суммы придется заплатить гостям горнолыжного курорта по состоянию на начало 2026 года. Самая низкая цена за стандартный двухместный номер без питания — 2 200 грн (скидка 20%) на 19-20 января, за одноместный — 2 135 грн (скидка 30%).

Минимальные цены на проживание в Буковеле. Фото: скриншот

Больше всего нужно отдать за шале недалеко от подъемников — 25 900 грн (скидка 30%). Это стоимость проживания в течение суток. Другие отели установили тарифы, варьирующиеся в указанном диапазоне.

Кстати, среди всех представленных на сайте Буковеля заведений бронирование комнаты в семи локациях недоступно на выбранные даты. Другими словами, все места заняты туристами. Ориентировочно половина отелей указали, что осталось буквально несколько свободных номеров.

Максимальные цены на проживание в Буковеле. Фото: скриншот

Цены в январе на Booking

Гораздо больше вариантов проживания можно найти на специализированном портале Booking. Там представлены даже частные усадьбы и коттеджи, расположенные в близлежащих селах. А цены кое-где более выгодные.

Например, минимальная стоимость двухместного номера эконом-класса в отеле Поляницы — 1 890 грн (завтрак включен). Таких бюджетных предложений много, можно остановить выбор на любом варианте. Максимальная цена установлена за шале площадью 200 квадратных метров — 52 000 грн за сутки.

Напомним, Буковель предлагает туристам много вариантов развлечений. Среди популярных аттракций — каток. Один взрослый билет стоит 250-500 грн, в зависимости от времени использования и категории коньков.

Также мы писали, когда цены в Буковеле будут самыми низкими в 2026 году. Низкий сезон начнется 17 марта и продлится до 18 декабря. В этот период ski-пассы будут стоить меньше всего, как и другие услуги.