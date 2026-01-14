Ціни на проживання в Буковелі — скільки мінімально грошей піде на готель

Будинки в Буковелі. Фото: Google Maps

Плануючи зимовий відпочинок у Буковелі, необхідно заздалегідь бронювати кімнати в готелях, адже під час високого сезону, коли максимальний попит серед туристів, може не вистачити місць, а ціни будуть завищені. Постає питання, скільки коштує проживання на гірськолижному курорті станом на середину січня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на кімнати в готелях Буковелю та чи залишилися вільні місця.

Вартість проживання в Буковелі

Знайти готелі на курорті нескладно, адже там розвинена інфраструктура, а нові місця для розміщення туристів зводять регулярно. Ознайомитися з цінами і забронювати кімнату можна безпосередньо на офіційному сайті Буковелю.

Ми перевірили актуальні пропозиції та дізналися, які мінімальні/максимальні суми доведеться заплатити гостям гірськолижного курорту станом на початок 2026 року. Найнижча ціна за стандартний двомісний номер без харчування — 2 200 грн (знижка 20%) на 19-20 січня, за одномісний — 2 135 грн (знижка 30%).

Мінімальні ціни на проживання в Буковелі. Фото: скриншот

Найбільше потрібно віддати за шале неподалік витягів — 25 900 грн (знижка 30%). Це вартість проживання впродовж однієї доби. Інші готелі встановили тарифи, що варіюються у вказаному діапазоні.

До речі, серед усіх представлених на сайті Буковелю закладів бронювання кімнати в семи локаціях недоступне на обрані дати. Іншими словами, всі місця зайняті туристами. Орієнтовно половина готелей вказали, що залишилося буквально кілька вільних номерів.

Максимальні ціни на проживання в Буковелі. Фото: скриншот

Ціни в січні на Booking

Набагато більше варіантів проживання можна знайти на спеціалізованому порталі Booking. Там представлені навіть приватні садиби і котеджі, розташовані у прилеглих селах. А ціни подекуди більш вигідні.

Наприклад, мінімальна вартість двомісного номера економ-класу в готелі Поляниці — 1 890 грн (сніданок включено). Таких бюджетних пропозицій безліч, можна зупинити вибір на будь-якому варіанті. Максимальна ціна встановлена за шале площею 200 квадратних метрів — 52 000 грн за добу.

Нагадаємо, Буковель пропонує туристам багато варіантів розваг. Серед популярних атракцій — ковзанка. Один дорослий квиток коштує 250-500 грн, залежно від часу використання і категорії ковзанів.

Також ми писали, коли ціни в Буковелі будуть найнижчими у 2026 році. Низький сезон почнеться 17 березня і триватиме до 18 грудня. В цей період ski-паси будуть коштувати найменше, як і інші послуги.