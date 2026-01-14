Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки коштує проживання в Буковелі — мінімальні ціни у січні

Скільки коштує проживання в Буковелі — мінімальні ціни у січні

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 17:12
Ціни на проживання в Буковелі — скільки мінімально грошей піде на готель
Будинки в Буковелі. Фото: Google Maps

Плануючи зимовий відпочинок у Буковелі, необхідно заздалегідь бронювати кімнати в готелях, адже під час високого сезону, коли максимальний попит серед туристів, може не вистачити місць, а ціни будуть завищені. Постає питання, скільки коштує проживання на гірськолижному курорті станом на середину січня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на кімнати в готелях Буковелю та чи залишилися вільні місця.

Реклама
Читайте також:

Вартість проживання в Буковелі

Знайти готелі на курорті нескладно, адже там розвинена інфраструктура, а нові місця для розміщення туристів зводять регулярно. Ознайомитися з цінами і забронювати кімнату можна безпосередньо на офіційному сайті Буковелю.

Ми перевірили актуальні пропозиції та дізналися, які мінімальні/максимальні суми доведеться заплатити гостям гірськолижного курорту станом на початок 2026 року. Найнижча ціна за стандартний двомісний номер без харчування — 2 200 грн (знижка 20%) на 19-20 січня, за одномісний — 2 135 грн (знижка 30%).

Скільки коштує проживання в Буковелі — мінімальні ціни у січні - фото 1
Мінімальні ціни на проживання в Буковелі. Фото: скриншот

Найбільше потрібно віддати за шале неподалік витягів — 25 900 грн (знижка 30%). Це вартість проживання впродовж однієї доби. Інші готелі встановили тарифи, що варіюються у вказаному діапазоні.

До речі, серед усіх представлених на сайті Буковелю закладів бронювання кімнати в семи локаціях недоступне на обрані дати. Іншими словами, всі місця зайняті туристами. Орієнтовно половина готелей вказали, що залишилося буквально кілька вільних номерів.

Скільки коштує проживання в Буковелі — мінімальні ціни у січні - фото 2
Максимальні ціни на проживання в Буковелі. Фото: скриншот

Ціни в січні на Booking

Набагато більше варіантів проживання можна знайти на спеціалізованому порталі Booking. Там представлені навіть приватні садиби і котеджі, розташовані у прилеглих селах. А ціни подекуди більш вигідні.

Наприклад, мінімальна вартість двомісного номера економ-класу в готелі Поляниці — 1 890 грн (сніданок включено). Таких бюджетних пропозицій безліч, можна зупинити вибір на будь-якому варіанті. Максимальна ціна встановлена за шале площею 200 квадратних метрів — 52 000 грн за добу.

Нагадаємо, Буковель пропонує туристам багато варіантів розваг. Серед популярних атракцій — ковзанка. Один дорослий квиток коштує 250-500 грн, залежно від часу використання і категорії ковзанів.

Також ми писали, коли ціни в Буковелі будуть найнижчими у 2026 році. Низький сезон почнеться 17 березня і триватиме до 18 грудня. В цей період ski-паси будуть коштувати найменше, як і інші послуги.

Буковель Booking курорти ціни готелі
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації