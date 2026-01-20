Ціни в Буковелі можуть неприємно вразити — скільки коштує їжа, одяг і сувеніри (фото)

Ярмарок у Буковелі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Чимало українців проводять зимовий відпочинок у Буковелі. Гірськолижний курорт відомий як місце, де якісний сервіс, розвинена інфраструктура і чудове обслуговування поєднуються з високими цінами на товари/послуги.

Кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик дізналася, що відбувається з цінами на популярні туристичні товари в Буковелі станом на січень 2026 року.

Ціни в Буковелі на їжу та сувеніри

Гості курорту можуть знайти на місцевих ярмарках безліч товарів на різний смак. Там продають буквально все, що може знадобитися туристам, які хочуть привезти з відпустки цікаві подарунки друзям або родичам. З іншого боку, потрібно бути готовим до немаленьких витрат.

Наприклад, звичайна шапочка обійдеться покупцям у 400-600 грн, а пара теплих носків коштує 200 грн. Більше того, наша кореспондента знайшла в одному з магазинів дуже "цікавий" товар — носки з етикетками російською мовою.

Ціни на шапки і носки в Буковелі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Продукти харчування і напої також не можуть похвалитися низькою вартістю в Буковелі. Ось скільки потрібно заплатити туристам за:

карпатську медовуху — 200 грн;

медовий бальзам — 300 грн;

ковбасно-м'ясну нарізка — 280 грн;

гриби — 350-450 грн за 100 г;

варення з соснових шишок — від 120 до 350 грн.

Ціни на продукти і напої в Буковелі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Тепла вишита сорочка коштує на гірськолижному курорті 6 100 грн, за невелику жіночу сумочку доведеться віддати 2 300 грн, ціни на м'які дитячі іграшки починаються від 300 грн, а вироби з бісеру продають по 600 грн і дорожче.

Ціни на сувеніри в Буковелі. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Яка вартість проживання в Буковелі

Раніше ми розповідали, скільки коштує забронювати номер у Буковелі на другу половину січня 2026 року. Оскільки триває високий сезон, ціни на кімнати в готелях немаленькі. Наприклад, мінімальний тариф за стандартний двомісний номер без харчування перебував на рівні 2 200 грн (знижка 20%).

Якщо користуватися сторонніми ресурсами для бронювання житла, а не шукати безпосередньо на офіційному сайті гірськолижного курорту, то ціни можуть трохи змінитися у бік зниження. Зокрема на Booking мінімальна вартість двомісного номера економ-класу в готелі Поляниці становила 1 890 грн (сніданок включено).

Нагадаємо, за послугу паркування в Буковелі потрібно платити. Тарифи відрізняються залежно від тривалості перебування автомобіля на стоянці. Мінімальна сума — 100 грн (година), максимальна — 2 500 грн (доба).

Також ми писали, скільки коштує квиток на ковзанку в елітному Буковелі. Дорослим потрібно заплатити від 250 до 500 грн за катання протягом 45 хвилин, а дітям до 12 років — від 200 до 300 грн.