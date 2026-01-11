Відео
Головна Економіка Послуги паркування у Буковелі — які ціни у січні і коли безплатно

Послуги паркування у Буковелі — які ціни у січні і коли безплатно

Дата публікації: 11 січня 2026 11:52
Паркінг у Буковелі — які тарифи діють у січні 2026 і коли можна не платити
Паркінг у Буковелі. Фото: bukovel.com

Більшість українців, відпочиваючи в Буковелі взимку, користуються власним автомобілем. Хтось навіть приїжджає на гірськолижний курорт в автобудинках (кемперах), аби не платити за проживання у готелі. Постає питання, скільки коштує послуга паркування станом на січень 2026 року.

Про це йдеться на офіційному сайті Буковелю.

Читайте також:

Скільки паркінгів у Буковелі

На території курорту облаштували кілька паркувальних майданчиків відкритого і закритого типу (багаторівневі). Вони розташовані в безпосередній близькості до популярних об’єктів інфраструктури, аби полегшити туристам пересування.

Станом на середину січня 2026 року працюють паркінги:

  • №1 — багаторівневий закритого типу, розташований одразу при в’їзді на курорт (1 045 місць);
  • №2 — багаторівневий закритого типу, розташований в центрі Буковелю (793 місця);
  • №14 — майданчик відкритого типу біля VODA Club (420 місць);
  • №15 — майданчик відкритого типу біля Колеса огляду (340 місць), окремий для автобусів (30 місць).

На всіх локаціях можна паркуватися безплатно певний проміжок часу. Наприклад, максимальний час free-стоянки на паркінгах №2, 14, 15 — 15 хвилин, на паркінгу №1 — 45 хвилин. Далі ціни варіюються залежно від кількості годин (визначається фактичним часом заїзду і виїзду транспортного засобу).

Ціни на паркування у Буковелі

Вартість перебування автомобіля на паркінгах №1, 14 та 15 однакова, тарифи у січні 2026 року мають такий вигляд:

  • 1 година — 100 грн;
  • 2 години — 200 грн;
  • 4 години — 290 грн;
  • 12 годин — 500 грн;
  • доба — 700 грн.

На паркінгу №2, який розташований у центрі гірськолижного курорту, ціни трохи вищі: 1 година — 150 грн, 2 години — 300 грн, 4 години — 450 грн, 12 годин — 750 грн, доба — 1 050 грн.

Майданчик відкритого типу для автобусів (№15) обійдеться туристам ще дорожче: 1 година — 500 грн, 2 години — 1 000 грн, 4 години — 1 500 грн, 12 годин — 2 000 грн, доба — 2 500 грн.

Щоб виїхати з паркінгу, необхідно показати спеціальний талон, отриманий під час в’їзду. Якщо документ буде втрачено, доведеться сплатити штрафний тариф. Ціни на послуги паркування є однаковими для всіх гостей Буковелю та діють незалежно від статусу людини чи інших індивідуальних обставин.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, неподалік Буковелю розташований інший гірськолижний курорт — у селі Яблуниця. Він чудово підходить для сімейного відпочинку і спокійного катання, без натовпів туристів і великих черг.

Також ми писали, які відрізняються ціни у Буковелі та Драгобраті — найбільшому конкуренту популярного гірськолижного курорту. Драгобрат дійсно може похвалитися трохи нижчими тарифами.

Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
