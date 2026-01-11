Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Услуги парковки в Буковеле — цены в январе и когда бесплатно

Услуги парковки в Буковеле — цены в январе и когда бесплатно

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 11:52
Паркинг в Буковеле — какие тарифы действуют в январе 2026 и когда можно не платить
Паркинг в Буковеле. Фото: bukovel.com

Большинство украинцев, отдыхая в Буковеле зимой, пользуются собственным автомобилем. Кто-то даже приезжает на горнолыжный курорт в автодомах (кемперах), дабы не платить за проживание в гостинице. Возникает вопрос, сколько стоит услуга парковки по состоянию на январь 2026 года.

Об этом говорится на официальном сайте Буковеля.

Реклама
Читайте также:

Сколько паркингов в Буковеле

На территории курорта обустроили несколько парковочных площадок открытого и закрытого типа (многоуровневые). Они расположены в непосредственной близости к популярным объектам инфраструктуры, чтобы облегчить туристам передвижение.

По состоянию на середину января 2026 года работают паркинги:

  • №1 — многоуровневый закрытого типа, расположенный сразу при въезде на курорт (1 045 мест);
  • №2 — многоуровневый закрытого типа, расположенный в центре Буковеля (793 места);
  • №14 — площадка открытого типа возле VODA Club (420 мест);
  • №15 — площадка открытого типа возле Колеса обозрения (340 мест), отдельная для автобусов (30 мест).

На всех локациях можно парковаться бесплатно определенный промежуток времени. Например, максимальное время free-стоянки на паркингах №2, 14, 15 — 15 минут, на паркинге №1 — 45 минут. Далее цены варьируются в зависимости от количества часов (определяется фактическим временем заезда и выезда транспортного средства).

Цены на парковку в Буковеле

Стоимость пребывания автомобиля на паркингах №1, 14 и 15 одинакова, тарифы в январе 2026 года выглядят так:

  • 1 час — 100 грн;
  • 2 часа — 200 грн;
  • 4 часа — 290 грн;
  • 12 часов — 500 грн;
  • сутки — 700 грн.

На паркинге №2, который расположен в центре горнолыжного курорта, цены немного выше: 1 час — 150 грн, 2 часа — 300 грн, 4 часа — 450 грн, 12 часов — 750 грн, сутки — 1 050 грн.

Площадка открытого типа для автобусов (№15) обойдется туристам еще дороже: 1 час — 500 грн, 2 часа — 1 000 грн, 4 часа — 1 500 грн, 12 часов — 2 000 грн, сутки — 2 500 грн.

Чтобы выехать с паркинга, необходимо показать специальный талон, полученный при въезде. Если документ будет утерян, придется оплатить штрафной тариф. Цены на услуги парковки одинаковы для всех гостей Буковеля и действуют независимо от статуса человека или других индивидуальных обстоятельств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, неподалеку Буковеля расположен другой горнолыжный курорт — в селе Яблуница. Он прекрасно подходит для семейного отдыха и спокойного катания, без толп туристов и больших очередей.

Также мы писали, какие отличаются цены в Буковеле и Драгобрате — крупнейшем конкуренте популярного горнолыжного курорта. Драгобрат действительно может похвастаться чуть более низкими тарифами.

парковка Буковель цены автомобиль услуги
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации