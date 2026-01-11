Паркинг в Буковеле — какие тарифы действуют в январе 2026 и когда можно не платить

Паркинг в Буковеле. Фото: bukovel.com

Большинство украинцев, отдыхая в Буковеле зимой, пользуются собственным автомобилем. Кто-то даже приезжает на горнолыжный курорт в автодомах (кемперах), дабы не платить за проживание в гостинице. Возникает вопрос, сколько стоит услуга парковки по состоянию на январь 2026 года.

Об этом говорится на официальном сайте Буковеля.

Сколько паркингов в Буковеле

На территории курорта обустроили несколько парковочных площадок открытого и закрытого типа (многоуровневые). Они расположены в непосредственной близости к популярным объектам инфраструктуры, чтобы облегчить туристам передвижение.

По состоянию на середину января 2026 года работают паркинги:

№1 — многоуровневый закрытого типа, расположенный сразу при въезде на курорт (1 045 мест);

№2 — многоуровневый закрытого типа, расположенный в центре Буковеля (793 места);

№14 — площадка открытого типа возле VODA Club (420 мест);

№15 — площадка открытого типа возле Колеса обозрения (340 мест), отдельная для автобусов (30 мест).

На всех локациях можно парковаться бесплатно определенный промежуток времени. Например, максимальное время free-стоянки на паркингах №2, 14, 15 — 15 минут, на паркинге №1 — 45 минут. Далее цены варьируются в зависимости от количества часов (определяется фактическим временем заезда и выезда транспортного средства).

Цены на парковку в Буковеле

Стоимость пребывания автомобиля на паркингах №1, 14 и 15 одинакова, тарифы в январе 2026 года выглядят так:

1 час — 100 грн;

2 часа — 200 грн;

4 часа — 290 грн;

12 часов — 500 грн;

сутки — 700 грн.

На паркинге №2, который расположен в центре горнолыжного курорта, цены немного выше: 1 час — 150 грн, 2 часа — 300 грн, 4 часа — 450 грн, 12 часов — 750 грн, сутки — 1 050 грн.

Площадка открытого типа для автобусов (№15) обойдется туристам еще дороже: 1 час — 500 грн, 2 часа — 1 000 грн, 4 часа — 1 500 грн, 12 часов — 2 000 грн, сутки — 2 500 грн.

Чтобы выехать с паркинга, необходимо показать специальный талон, полученный при въезде. Если документ будет утерян, придется оплатить штрафной тариф. Цены на услуги парковки одинаковы для всех гостей Буковеля и действуют независимо от статуса человека или других индивидуальных обстоятельств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, неподалеку Буковеля расположен другой горнолыжный курорт — в селе Яблуница. Он прекрасно подходит для семейного отдыха и спокойного катания, без толп туристов и больших очередей.

Также мы писали, какие отличаются цены в Буковеле и Драгобрате — крупнейшем конкуренте популярного горнолыжного курорта. Драгобрат действительно может похвастаться чуть более низкими тарифами.