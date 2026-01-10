Курорт возле Буковеля — где можно покататься на лыжах намного дешевле

Возле Буковеля — какой недорогой курорт выбрать лыжникам в 2026
В поисках выгодной альтернативы Буковелю многие украинцы выбирают горнолыжный курорт в селе Яблуница Ивано-Франковской области. Комплекс расположен на расстоянии 13 км от своего главного конкурента, однако предлагает более низкие цены с минимальными очередями.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет лыжников в Яблунице.
Трассы и подъемники Яблуницы
Любители активного отдыха получат доступ к 9 трассам "красного" и "синего" уровня сложности. Они расположены на склонах трех гор, каждая из которых имеет высоту чуть более 1 км. Отдых в Яблунице может показаться экстремалам неинтересным, потому что спуски не вызывают никаких трудностей.
В целом курорт считают отличным местом для обучения. Протяженность некоторых трасс составляет всего 200-400 м, а самая большая длиной 900 м. По информации на специализированном сайте Karpatium, очереди в Яблунице почти отсутствуют, что является большим плюсом для туристов, особенно зимой.
Какие цены в Яблунице
Во время сезона 2024/2025 стоимость пользования подъемниками варьировалась от 100 до 600 грн. Например, по данным портала ZymaGhory, разовый ski-пас на бугельный подъемник "Коза" обходился в 200 грн, на 2 часа — 350 грн, на 4 часа — 450 грн, на весь день — 600 грн. Остальные цены находились на таком уровне:
- катание для детей до 8 лет — бесплатно;
- прокат горнолыжного снаряжения — 250 грн (комплект);
- услуги инструктора — от 400 грн/час.
Очевидно, проживание в Яблунице тоже стоит дешевле, чем в Буковеле. Нередко туристы бронируют комнаты в частных коттеджах или гостиницах подальше от популярного курорта, чтобы сэкономить. Так, двухместный номер с видом на горы обойдется всего в 600 грн, а шале можно арендовать за 4 000 грн.
Что еще нужно знать украинцам
