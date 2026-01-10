Курорт возле Буковеля — где можно покататься на лыжах намного дешевле

Горнолыжный курорт. Фото: Google Maps

В поисках выгодной альтернативы Буковелю многие украинцы выбирают горнолыжный курорт в селе Яблуница Ивано-Франковской области. Комплекс расположен на расстоянии 13 км от своего главного конкурента, однако предлагает более низкие цены с минимальными очередями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет лыжников в Яблунице.

Реклама

Читайте также:

Трассы и подъемники Яблуницы

Любители активного отдыха получат доступ к 9 трассам "красного" и "синего" уровня сложности. Они расположены на склонах трех гор, каждая из которых имеет высоту чуть более 1 км. Отдых в Яблунице может показаться экстремалам неинтересным, потому что спуски не вызывают никаких трудностей.

В целом курорт считают отличным местом для обучения. Протяженность некоторых трасс составляет всего 200-400 м, а самая большая длиной 900 м. По информации на специализированном сайте Karpatium, очереди в Яблунице почти отсутствуют, что является большим плюсом для туристов, особенно зимой.

Схема расположения трасс в Яблунице. Фото: ZymaGhory

Какие цены в Яблунице

Во время сезона 2024/2025 стоимость пользования подъемниками варьировалась от 100 до 600 грн. Например, по данным портала ZymaGhory, разовый ski-пас на бугельный подъемник "Коза" обходился в 200 грн, на 2 часа — 350 грн, на 4 часа — 450 грн, на весь день — 600 грн. Остальные цены находились на таком уровне:

катание для детей до 8 лет — бесплатно;

прокат горнолыжного снаряжения — 250 грн (комплект);

услуги инструктора — от 400 грн/час.

Очевидно, проживание в Яблунице тоже стоит дешевле, чем в Буковеле. Нередко туристы бронируют комнаты в частных коттеджах или гостиницах подальше от популярного курорта, чтобы сэкономить. Так, двухместный номер с видом на горы обойдется всего в 600 грн, а шале можно арендовать за 4 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 19 декабря по 16 марта в Буковеле продолжается высокий сезон, когда цены на разнообразные услуги горнолыжного курорта повышаются. Мы узнали, сколько надо заплатить за ski-пассы.

Также мы писали, стоит ли ехать в Буковель зимой. Многие украинцы жалуются на высокие цены, дорогое проживание в отелях, "километровые" очереди и другие неудобства. Однако плюсы отдыха тоже существуют.