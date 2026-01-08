Високий сезон у Буковелі — коли закінчиться і що відбувається з цінами

Туристи в Буковелі. Фото: bukovel.com

Більшість українців відвідують гірськолижний курорт Буковель взимку, коли схили Карпат занесені снігом. Однак туристам доводиться миритися з немаленькими цінами, бо саме в холодну пору року послуги дорожчають. Це пов’язано з настанням так званого високого сезону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли починається і скільки триває високий сезон у Буковелі.

Реклама

Читайте також:

Ціни на ski-паси у високий сезон

Під назвою "високий сезон" у Буковелі мають на увазі період пікового попиту, коли ціни на проживання, ski-паси, послуги та розваги дуже великі. Це час напливу відпочивальників, тому традиційно утворюються черги, що може не сподобатися деяким туристам.

Згідно з інформацією на офіційному сайті гірськолижного курорту, високий сезон починається 19 грудня, триває до 1 січня, тоді переривається на "новорічний" сезон, знову повертається 7 січня і завершується 16 березня.

Відчути різницю між періодами можна, порівнявши ціни на ski-паси (допуск на підйомники). Так, у низький сезон із 17 березня до 18 грудня денна вартість абонементу стартує від 929 грн, а максимальні витрати становлять 18 700 грн за 10-денний VIP-пропуск (в будь-якій послідовності).

Натомість ski-паси у високий сезон коштують від 1 543 грн/день (+614 грн), у новорічний — від 2 230 грн (+1 301 грн). Найбільша ціна за VIP-абонемент у високий сезон становить 31 100 грн (+12 400 грн), у новорічний — 25 000 грн (+ 6 300 грн за п’ять днів на вибір).

Ціни на ski-паси у високий сезон, Буковель. Фото: скриншот

Де недорого відпочити у Європі

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператорки Тетяни Іващук, які закордонні напрямки можуть обрати туристи в пошуках бюджетного зимового відпочинку. Вона назвала п’ять країн, де зручно і недорого проводити час у січні-лютому:

Польща (Краків, Вроцлав, Катовіце);

Чехія (Прага, Брно);

Угорщина (Будапешт);

Румунія (Бухарест, Брашов);

Словаччина (Кошице, Братислава).

Польща підійде мандрівникам, які вперше виїжджають за кордон і не хочуть опинитися далеко від дому. Вартість поїздки автобусом з України становить 1 200-2 000 грн в одну сторону, Укрзалізницею (з пересадкою) — 1 500-2 500 грн.

Румунія також вважається хорошим варіантом, який часто недооцінюють. За витратами подорож може виявитися однією з найдешевших для українців.

"Ціни на житло стартують від 700-1 000 грн за ніч. Харчування доступне навіть у туристичних районах. Напрямок підійде тим, хто шукає бюджетну Європу без перевантажених маршрутів", — розповіла пані Тетяна.

Угорщину та Словаччину варто обирати людям, знайомим з довгими дорогами. У січні якраз настає низький туристичний сезон, завдяки чому кількість відпочивальників меншає, а ціни — падають.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть покататися на лижах у Драгобраті взимку 2026 року, а не їхати в Буковель. Ми порівняли ціни на двох курортах і з’ясували, скільки коштують ski-паси та прокат спорядження.

Також ми писали, які ціни чекають лижників у Буковелі станом на січень 2026 року. Враховуючи високий сезон, не варто сподіватися на економію, оскільки послуги на курорті обійдуться недешево.