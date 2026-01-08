Высокий сезон в Буковеле — когда закончится и что происходит с ценами

Туристы в Буковеле. Фото: bukovel.com

Большинство украинцев посещают горнолыжный курорт Буковель зимой, когда склоны Карпат занесены снегом. Однако туристам приходится мириться с немаленькими ценами, ведь именно в холодное время года услуги дорожают. Это связано с наступлением так называемого высокого сезона.

Цены на ski-пассы в высокий сезон

Под названием "высокий сезон" в Буковеле подразумевают период пикового спроса, когда цены на проживание, ski-пассы, услуги и развлечения очень высокие. Это время наплыва отдыхающих, поэтому традиционно образуются очереди, что может не понравиться некоторым туристам.

Согласно информации на официальном сайте горнолыжного курорта, высокий сезон начинается 19 декабря, длится до 1 января, тогда прерывается на "новогодний" сезон, снова возвращается 7 января и завершается 16 марта.

Почувствовать разницу между периодами можно, сравнив цены на ski-пассы (допуск на подъемники). Так, в низкий сезон с 17 марта по 18 декабря дневная стоимость абонемента стартует от 929 грн, а максимальные расходы составляют 18 700 грн за 10-дневный VIP-пропуск (в любой последовательности).

Зато ski-пассы в высокий сезон стоят от 1 543 грн/день (+614 грн), в новогодний — от 2 230 грн (+1 301 грн). Самая большая цена за VIP-абонемент в высокий сезон составляет 31 100 грн (+12 400 грн), в новогодний — 25 000 грн (+ 6 300 грн за пять дней на выбор).

Цены на ski-пассы в высокий сезон, Буковель. Фото: скриншот

Где недорого отдохнуть в Европе

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, какие зарубежные направления могут выбрать туристы в поисках бюджетного зимнего отдыха. Она назвала пять стран, где удобно и недорого проводить время в январе-феврале:

Польша (Краков, Вроцлав, Катовице);

Чехия (Прага, Брно);

Венгрия (Будапешт);

Румыния (Бухарест, Брашов);

Словакия (Кошице, Братислава).

Польша подойдет путешественникам, которые впервые выезжают за границу и не хотят оказаться далеко от дома. Стоимость поездки автобусом из Украины составляет 1 200-2 000 грн в одну сторону, Укрзализныцей (с пересадкой) — 1 500-2 500 грн.

Румыния тоже считается хорошим вариантом, который часто недооценивают. По затратам путешествие может оказаться одним из самых дешевых для украинцев.

"Цены на жилье стартуют от 700-1 000 грн за ночь. Питание доступно даже в туристических районах. Направление подойдет тем, кто ищет бюджетную Европу без перегруженных маршрутов", — рассказала Татьяна.

Венгрию и Словакию стоит выбирать людям, знакомым с длинными дорогами. В январе как раз наступает низкий туристический сезон, благодаря чему количество отдыхающих уменьшается, а цены — падают.

