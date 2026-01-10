Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поряд з Буковелем — який недорогий курорт обрати лижникам у 2026

Поряд з Буковелем — який недорогий курорт обрати лижникам у 2026

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 16:20
Курорт біля Буковелю — де можна покататися на лижах набагато дешевше
Гірськолижний курорт. Фото: Google Maps

Шукаючи вигідну альтернативу Буковелю, чимало українців обирають гірськолижний курорт у селі Яблуниця Івано-Франківської області. Комплекс розташований на відстані 13 км від свого головного конкурента, однак пропонує нижчі ціни з мінімальними чергами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає лижників у Яблуниці.

Реклама
Читайте також:

Траси і витяги Яблуниці

Любителі активного відпочинку отримають доступ до 9 трас "червоного" та "синього" рівня складності. Вони розташовані на схилах трьох гір, кожна з яких має висоту трохи більше 1 км. Відпочинок у Яблуниці може видатися екстремалам нецікавим, бо спуски не викликають жодних труднощів.

Загалом курорт вважають чудовим місцем для навчання. Протяжність деяких трас становить лише 200-400 м, а найбільша завдовжки 900 м. За інформацією на спеціалізованому сайті Karpatium, черги в Яблуниці майже відсутні, що є великим плюсом для туристів, особливо взимку.

Поряд з Буковелем — який недорогий курорт обрати лижникам у 2026 - фото 1
Схема розташування трас у Яблуниці. Фото: ZymaGhory

Які ціни в Яблуниці

Під час сезону 2024/2025 вартість користування підйомниками варіювалася від 100 до 600 грн. Наприклад, за даними порталу ZymaGhory, разовий ski-пас на бугельний витяг "Коза" обходився у 200 грн, на 2 години — 350 грн, на 4 години — 450 грн, на весь день — 600 грн. Інші ціни перебували на такому рівні:

  • катання для дітей до 8 років — безплатно;
  • прокат гірськолижного спорядження — 250 грн (комплект);
  • послуги інструктора — від 400 грн/год.

Очевидно, проживання у Яблуниці також коштує дешевше, ніж у Буковелі. Нерідко туристи бронюють кімнати у приватних котеджах або готелях подалі від популярного курорту, аби зекономити. Так, двомісний номер із видом на гори обійдеться всього у 600 грн, а шале можна орендувати за 4 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 19 грудня до 16 березня у Буковелі триває високий сезон, коли ціни на різноманітні послуги гірськолижного курорту підвищуються. Ми дізналися, скільки треба заплатити за ski-паси.

Також ми писали, чи варто їхати у Буковель взимку. Чимало українців скаржаться на високі ціни, дороге проживання у готелях, "кілометрові" черги та інші незручності. Однак плюси відпочинку теж існують.

відпочинок Буковель гори курорти ціни
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації