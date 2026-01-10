Курорт біля Буковелю — де можна покататися на лижах набагато дешевше

Гірськолижний курорт. Фото: Google Maps

Шукаючи вигідну альтернативу Буковелю, чимало українців обирають гірськолижний курорт у селі Яблуниця Івано-Франківської області. Комплекс розташований на відстані 13 км від свого головного конкурента, однак пропонує нижчі ціни з мінімальними чергами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає лижників у Яблуниці.

Траси і витяги Яблуниці

Любителі активного відпочинку отримають доступ до 9 трас "червоного" та "синього" рівня складності. Вони розташовані на схилах трьох гір, кожна з яких має висоту трохи більше 1 км. Відпочинок у Яблуниці може видатися екстремалам нецікавим, бо спуски не викликають жодних труднощів.

Загалом курорт вважають чудовим місцем для навчання. Протяжність деяких трас становить лише 200-400 м, а найбільша завдовжки 900 м. За інформацією на спеціалізованому сайті Karpatium, черги в Яблуниці майже відсутні, що є великим плюсом для туристів, особливо взимку.

Схема розташування трас у Яблуниці. Фото: ZymaGhory

Які ціни в Яблуниці

Під час сезону 2024/2025 вартість користування підйомниками варіювалася від 100 до 600 грн. Наприклад, за даними порталу ZymaGhory, разовий ski-пас на бугельний витяг "Коза" обходився у 200 грн, на 2 години — 350 грн, на 4 години — 450 грн, на весь день — 600 грн. Інші ціни перебували на такому рівні:

катання для дітей до 8 років — безплатно;

прокат гірськолижного спорядження — 250 грн (комплект);

послуги інструктора — від 400 грн/год.

Очевидно, проживання у Яблуниці також коштує дешевше, ніж у Буковелі. Нерідко туристи бронюють кімнати у приватних котеджах або готелях подалі від популярного курорту, аби зекономити. Так, двомісний номер із видом на гори обійдеться всього у 600 грн, а шале можна орендувати за 4 000 грн.

Що ще варто знати українцям

