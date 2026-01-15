Цены на яйца частично ослабли — что украинцы увидят в супермаркетах

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Большинство продуктов питания сильно подорожали в течение 2025 года и среди лидеров по росту цены оказались куриные яйца. В первой половине января 2026-го потребители наблюдали планомерное удешевление поштучного товара, однако эксперты считают это временным явлением.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит упаковка яиц в супермаркетах Украины по состоянию на 15 января.

Что происходит с ценами на яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 80,83-83,95 грн. Индекс потребительских цен в январе составил 100,78%, то есть продукт подорожал на 0,78% по сравнению с предыдущим месяцем. Зато в декабре показатель составил 104,26% относительно ноября.

Иными словами, куриные яйца ежемесячно дорожали. В начале 2026-го восходящий тренд сохранился, однако потребители начали замечать в супермаркетах небольшие снижения цен.

Мы промониторили онлайн-магазины известных продуктовых сетей и выяснили, какую минимальную сумму должны отдать клиенты за упаковку яиц по состоянию на 15 января:

МегаМаркет — 60,70 грн;

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 67,90 грн;

АТБ — 68,90 грн;

Новус — 68,99 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 81 грн.

Минимальные цены на яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Чего ждать от цен в 2026

Экономист Владимир Чиж рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, будут ли куриные яйца дальше дорожать. По его словам, именно этот базовый продукт показал едва ли не самый большой ценовой рост — почти 90% в годовом измерении.

"Сезонность, стоимость кормов и логистика остаются ключевыми факторами для рынка яиц. В 2026 году, учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию, можно добавить к текущей цене в супермаркетах не менее 15%", — констатировал специалист.

Не стоит забывать о сезонных колебаниях. Перед праздниками, в частности Пасхой, стоимость яиц будет расти. Это традиционное явление, спровоцированное большим спросом на товар. Но во второй половине года, когда ажиотаж спадет, цены вернутся к предыдущему уровню.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине может подорожать пшеничная мука. В течение 2026 года прогнозируется рост средней цены примерно на 10-15%. Хотя возможно временное затишье в летний период.

Также мы писали, кофе из каких стран стоит покупать осторожно. Не все поставщики могут похвастаться высоким качеством товара. Речь идет о Вьетнаме, Индонезии, некоторых государствах Африки и Азии.