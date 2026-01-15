Цены на яйца частично ослабли — что украинцы увидят в супермаркетах

Минимальные цены на яйца — что происходит в супермаркетах Украины
Большинство продуктов питания сильно подорожали в течение 2025 года и среди лидеров по росту цены оказались куриные яйца. В первой половине января 2026-го потребители наблюдали планомерное удешевление поштучного товара, однако эксперты считают это временным явлением.
Что происходит с ценами на яйца
Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 80,83-83,95 грн. Индекс потребительских цен в январе составил 100,78%, то есть продукт подорожал на 0,78% по сравнению с предыдущим месяцем. Зато в декабре показатель составил 104,26% относительно ноября.
Иными словами, куриные яйца ежемесячно дорожали. В начале 2026-го восходящий тренд сохранился, однако потребители начали замечать в супермаркетах небольшие снижения цен.
Мы промониторили онлайн-магазины известных продуктовых сетей и выяснили, какую минимальную сумму должны отдать клиенты за упаковку яиц по состоянию на 15 января:
- МегаМаркет — 60,70 грн;
- Сільпо — 65,91 грн;
- Варус — 67,90 грн;
- АТБ — 68,90 грн;
- Новус — 68,99 грн;
- Фора — 74,90 грн;
- Ашан — 75,90 грн;
- Метро — 81 грн.
Чего ждать от цен в 2026
Экономист Владимир Чиж рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, будут ли куриные яйца дальше дорожать. По его словам, именно этот базовый продукт показал едва ли не самый большой ценовой рост — почти 90% в годовом измерении.
"Сезонность, стоимость кормов и логистика остаются ключевыми факторами для рынка яиц. В 2026 году, учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию, можно добавить к текущей цене в супермаркетах не менее 15%", — констатировал специалист.
Не стоит забывать о сезонных колебаниях. Перед праздниками, в частности Пасхой, стоимость яиц будет расти. Это традиционное явление, спровоцированное большим спросом на товар. Но во второй половине года, когда ажиотаж спадет, цены вернутся к предыдущему уровню.
Что еще нужно знать украинцам
