Страны-поставщики кофе — откуда импортируют продукт низкого качества

Кофе из каких стран нужно покупать осторожно — список
Чтобы купить качественный кофе в супермаркете, не помешает сначала читать информацию о товаре на этикетке. Важным индикатором натуральности является страна происхождения. Некоторые государства считаются лидерами на рынке, тогда как другие зафиксировались в конце списка по изготовлению качественного продукта.
Кофе из каких стран стоит покупать осторожно, рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн владелец киевской кофейни Роман Фединский.
Откуда идет кофе низкого качества
Среди стран так называемого "кофейного пояса", где изготавливают качественный товар, выделяют Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению, Гватемалу и Коста-Рику. Зато некоторые другие регионы, откуда поставляют продукт, не могут похвастаться лучшей репутацией.
"Кофе из некоторых регионов чаще попадает на рынок в низшем сегменте как сырье массового производства. Низкая цена и отсутствие детальной маркировки обычно является сигналом массового, а не премиального продукта", — подчеркнул Фединский.
По его словам, украинцам стоит осторожно покупать кофе из:
- Вьетнама — крупный производитель робусты, которую часто используют в дешевых смесях;
- Индонезии (массовый сегмент) — качество может существенно отличаться в зависимости от региона и способа обработки;
- некоторых государств Африки и Азии — если кофе продают без четкой информации о происхождении, сорте и технологии обработки.
Владелец киевского заведения отметил, что не призывает потребителей полностью отказываться от кофе из этих регионов, а просит внимательно выбирать поставщика и бренд, обращая внимание на различные критерии.
Индикаторы качества кофе
Украинцы могут найти в супермаркете натуральный продукт не за "все деньги мира", если будут выбирать кофе, ориентируясь на специальные индикаторы качества. Например, важную роль играют сорт и класс зерна: премиум-сегмент характеризуется стабильным вкусовым профилем и минимальным количеством дефектов.
"Самое высокое качество обычно имеют зерна арабики или смеси с доминированием арабики. Робуста тоже используется, но в основном для придания крепости и горечи", — отметил Роман Фединский.
В целом необходимо обращать внимание на сырье, страну происхождения и технологию обработки. Если есть возможность осмотреть зерна, надо покупать товар с ровным цветом, без подгоревших элементов и видимых дефектов.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, качественный кофе в супермаркетах не может стоить дешево. Средний ценовой сегмент начинается от 700-1 200 грн за 1 кг. А премиум и specialty-продукт отдают потребителям за 1 300-2 500 грн.
