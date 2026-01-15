Країни-постачальники кави — звідки імпортують продукт низької якості

Чашка кави. Фото: Pixabay

Щоб купити якісну каву в супермаркеті, не завадить спочатку читати інформацію про товар на етикетці. Важливим індикатором натуральності є країна походження. Деякі держави вважаються лідерами на ринку, тоді як інші зафіксувалися в кінці списку по виготовленню якісного продукту.

Каву з яких країн варто купувати обережно, розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн власник київської кав'ярні Роман Фединський.

Звідки йде кава низької якості

Серед країн так званого "кавового поясу", де виготовляють якісний товар, виділяють Бразилію, Колумбію, Ефіопію, Кенію, Гватемалу та Коста-Рику. Натомість деякі інші регіони, звідки постачають продукт, не можуть похвалитися найкращою репутацією.

"Кава з деяких регіонів частіше потрапляє на ринок у нижчому сегменті як сировина масового виробництва. Низька ціна та відсутність детального маркування зазвичай є сигналом масового, а не преміального продукту", — наголосив Фединський.

За його словами, українцям варто обережно купувати каву з:

В'єтнаму — великий виробник робусти, яку часто використовують у дешевих сумішах;

Індонезії (масовий сегмент) — якість може суттєво відрізнятися залежно від регіону та способу обробки;

деяких держав Африки та Азії — якщо каву продають без чіткої інформації про походження, сорт і технологію обробки.

Власник київського закладу наголосив, що не закликає споживачів повністю відмовлятися від кави з цих регіонів, а просить уважно обирати постачальника і бренд, звертаючи увагу на різні критерії.

Індикатори якості кави

Українці можуть знайти в супермаркеті натуральний продукт не за "всі гроші світу", якщо будуть обирати каву, орієнтуючись на спеціальні індикатори якості. Наприклад, важливу роль відіграють сорт і клас зерна: преміум-сегмент характеризується стабільним смаковим профілем і мінімальною кількістю дефектів.

"Найвищу якість зазвичай мають зерна арабіки або суміші з домінуванням арабіки. Робуста також використовується, але здебільшого для надання міцності й гіркоти", — зазначив Роман Фединський.

Загалом необхідно звертати увагу на сировину, країну походження і технологію обробки. Якщо є змога оглянути зерна, треба купувати товар із рівним кольором, без підгорілих елементів і видимих дефектів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, якісна в кава в супермаркетах не може коштувати дешево. Середній ціновий сегмент починається від 700-1 200 грн за 1 кг. А преміум та specialty-продукт віддають споживачам за 1 300-2 500 грн.

Також ми писали, що може статися з цінами на гречку у 2026 році. Експерти прогнозують дорожчання на 8-10% — до 40-42 грн за 1 кг. Цьому сприятиме помірне зростання вартості зернових культур.