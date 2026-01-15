Ціни на яйця частково ослабли — що українці побачать у супермаркетах

Мінімальні ціни на яйця — що відбувається в супермаркетах України
Більшість продуктів харчування сильно подорожчали протягом 2025 року і серед лідерів за зростанням ціни опинилися курячі яйця. В першій половині січня 2026-го споживачі спостерігали планомірне здешевлення поштучного товару, однак експерти вважають це тимчасовим явищем.
Що відбувається з цінами на яйця
Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 80,83-83,95 грн. Індекс споживчих цін у січні склав 100,78%, тобто продукт подорожчав на 0,78% порівняно з попереднім місяцем. Натомість у грудні показник становив 104,26% відносно листопада.
Іншими словами, курячі яйця щомісяця дорожчали. На початку 2026-го висхідний тренд зберігся, однак споживачі почали помічати в супермаркетах невеликі зниження цін.
Ми промоніторили онлайн-магазини відомих продуктових мереж і з'ясували, яку мінімальну суму повинні віддати клієнти за упаковку яєць станом на 15 січня:
- МегаМаркет — 60,70 грн;
- Сільпо — 65,91 грн;
- Варус — 67,90 грн;
- АТБ — 68,90 грн;
- Новус — 68,99 грн;
- Фора — 74,90 грн;
- Ашан — 75,90 грн;
- Метро — 81 грн.
Чого чекати від цін у 2026
Економіст Володимир Чиж розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, чи будуть курячі яйця далі дорожчати. За його словами, саме цей базовий продукт показав чи не найбільше цінове зростання — майже 90% у річному вимірі.
"Сезонність, вартість кормів та логістика залишаються ключовими чинниками для ринку яєць. У 2026 році, враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію, можна додати до поточної ціни в супермаркетах не менше 15%", — констатував фахівець.
Не варто забувати про сезонні коливання. Перед святами, зокрема Великоднем, вартість яєць буде зростати. Це традиційне явище, спровоковане великим попитом на товар. Але в другій половині року, коли ажіотаж спаде, ціни повернуться до попереднього рівня.
