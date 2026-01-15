Відео
Мінімальні ціни на яйця — що відбувається в супермаркетах України

Мінімальні ціни на яйця — що відбувається в супермаркетах України

Дата публікації: 15 січня 2026 17:12
Ціни на яйця частково ослабли — що українці побачать у супермаркетах
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Більшість продуктів харчування сильно подорожчали протягом 2025 року і серед лідерів за зростанням ціни опинилися курячі яйця. В першій половині січня 2026-го споживачі спостерігали планомірне здешевлення поштучного товару, однак експерти вважають це тимчасовим явищем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує упаковка яєць у супермаркетах України станом на 15 січня.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 80,83-83,95 грн. Індекс споживчих цін у січні склав 100,78%, тобто продукт подорожчав на 0,78% порівняно з попереднім місяцем. Натомість у грудні показник становив 104,26% відносно листопада.

Іншими словами, курячі яйця щомісяця дорожчали. На початку 2026-го висхідний тренд зберігся, однак споживачі почали помічати в супермаркетах невеликі зниження цін.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих продуктових мереж і з'ясували, яку мінімальну суму повинні віддати клієнти за упаковку яєць станом на 15 січня:

  • МегаМаркет — 60,70 грн;
  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 67,90 грн;
  • АТБ — 68,90 грн;
  • Новус — 68,99 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • Метро — 81 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальні ціни на яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Чого чекати від цін у 2026

Економіст Володимир Чиж розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, чи будуть курячі яйця далі дорожчати. За його словами, саме цей базовий продукт показав чи не найбільше цінове зростання — майже 90% у річному вимірі.

"Сезонність, вартість кормів та логістика залишаються ключовими чинниками для ринку яєць. У 2026 році, враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію, можна додати до поточної ціни в супермаркетах не менше 15%", — констатував фахівець.

Не варто забувати про сезонні коливання. Перед святами, зокрема Великоднем, вартість яєць буде зростати. Це традиційне явище, спровоковане великим попитом на товар. Але в другій половині року, коли ажіотаж спаде, ціни повернуться до попереднього рівня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні може подорожчати пшеничне борошно. Протягом 2026 року прогнозується зростання середньої ціни приблизно на 10-15%. Хоча можливе тимчасове затишшя в літній період.

Також ми писали, каву з яких країн варто купувати обережно. Не всі постачальники можуть похвалитися високою якістю товару. Йдеться про В'єтнам, Індонезію, деякі держави Африки та Азії.

Єлизавета Супівська
