Ціни на борошно можуть неприємно вразити — скільки буде коштувати продукт у 2026

Супермаркети регулярно переписують ціни на продукти, враховуючи загальну тенденцію до дорожчання споживчих товарів. Деякі позиції в асортиментах мереж сповільнилися у висхідному тренді, однак це тимчасовий прояв. Постає питання, скільки буде коштувати кілограм борошна у 2026 році.

Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Що буде з цінами на борошно

Більшість продуктів зростають у ціні через вплив внутрішніх факторів (собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати, логістика) і зовнішніх (світові коливання вартості сировини та продовольства). У 2026 році очікується помірна зміна показників на споживчому ринку біля 7% — на противагу 12% у 2025-му.

Що стосується пшеничного борошна, то експерт нагадав: у річному вимірі відбулося дорожчання на майже 40%. Це пов’язано зі зростанням цін на зерно, витратами на електроенергію та логістику.

"У 2026 році ціна борошна зросте приблизно на 10-15%. Додайте 4-6 грн до вартості, за якою купуєте його в супермаркеті. Зростання буде плавним і зумовлене додатковими витратами на електроенергію та підтримання виробничих потужностей", — підкреслив Володимир Чиж.

Скільки коштує борошно в Україні

Ми промоніторили онлайн-магазини різних популярних продуктових мереж і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити українці за кілограм пшеничного борошна. Станом на 15 січня 2026 року результат виявився таким:

Сільпо — 19,19 грн;

Новус — 20,39 грн;

Варус — 20,40 грн;

Ашан — 20,40 грн;

Фора — 20,40 грн;

АТБ — 23,80 грн;

МегаМаркет — 28 грн.

Зазначимо, у 2025 році середня вартість кілограму борошна була зафіксована на рівні приблизно 21-22 грн. А Мінфін стверджує, що поточна ціна доходить до 35,08 грн (середня і по магазинам).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні перебувають у періоді активних коливань. Поштучний продукт планомірно дешевшає в багатьох супермаркетах, а запакований — дорожчає в копійчаному діапазоні.

Також ми писали, що може статися з цінами на гречку у 2026 році. За словами експертів, продукт подорожчає орієнтовно на 8-10% — до 40-42 грн за кілограм. Причина банальна — зростання вартості зернових культур.