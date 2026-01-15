Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Цей товар у супермаркетах не залишить вибору — що подорожчає

Цей товар у супермаркетах не залишить вибору — що подорожчає

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 10:11
Ціни на борошно можуть неприємно вразити — скільки буде коштувати продукт у 2026
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети регулярно переписують ціни на продукти, враховуючи загальну тенденцію до дорожчання споживчих товарів. Деякі позиції в асортиментах мереж сповільнилися у висхідному тренді, однак це тимчасовий прояв. Постає питання, скільки буде коштувати кілограм борошна у 2026 році.

Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на борошно

Більшість продуктів зростають у ціні через вплив внутрішніх факторів (собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати, логістика) і зовнішніх (світові коливання вартості сировини та продовольства). У 2026 році очікується помірна зміна показників на споживчому ринку біля 7% — на противагу 12% у 2025-му.

Що стосується пшеничного борошна, то експерт нагадав: у річному вимірі відбулося дорожчання на майже 40%. Це пов’язано зі зростанням цін на зерно, витратами на електроенергію та логістику.

"У 2026 році ціна борошна зросте приблизно на 10-15%. Додайте 4-6 грн до вартості, за якою купуєте його в супермаркеті. Зростання буде плавним і зумовлене додатковими витратами на електроенергію та підтримання виробничих потужностей", — підкреслив Володимир Чиж.

Скільки коштує борошно в Україні

Ми промоніторили онлайн-магазини різних популярних продуктових мереж і з’ясували, скільки мінімально повинні заплатити українці за кілограм пшеничного борошна. Станом на 15 січня 2026 року результат виявився таким:

  • Сільпо — 19,19 грн;
  • Новус — 20,39 грн;
  • Варус — 20,40 грн;
  • Ашан — 20,40 грн;
  • Фора — 20,40 грн;
  • АТБ — 23,80 грн;
  • МегаМаркет — 28 грн.

Зазначимо, у 2025 році середня вартість кілограму борошна була зафіксована на рівні приблизно 21-22 грн. А Мінфін стверджує, що поточна ціна доходить до 35,08 грн (середня і по магазинам).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні перебувають у періоді активних коливань. Поштучний продукт планомірно дешевшає в багатьох супермаркетах, а запакований — дорожчає в копійчаному діапазоні.

Також ми писали, що може статися з цінами на гречку у 2026 році. За словами експертів, продукт подорожчає орієнтовно на 8-10% — до 40-42 грн за кілограм. Причина банальна — зростання вартості зернових культур.

товари покупки борошно супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації