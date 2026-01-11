Знижки на продукти в АТБ і Сільпо — що віддають майже на 50% дешевше

Покупець у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Деякі супермаркети переписали ціни на продукти харчування. Для споживачів встановили вигідні знижки в АТБ і Сільпо, деякі позиції в асортименті мереж подешевшали майже на 50%. Ми промоніторили онлайн-магазини та дізналися, на які товари діють привабливі акційні пропозиції станом на неділю, 11 січня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що віддають в АТБ і Сільпо набагато дешевше.

Знижки на продукти в супермаркетах

Поки ціни на більшість споживчих товарів планомірно піднімаються, великі продуктові мережі регулярно встановлюють вигідні знижки на популярні позиції в асортименті. Відслідковуючи акції в магазинах, українці можуть свідомо планувати витрати і заощаджувати сімейний бюджет.

Станом на 11 січня АТБ і Сільпо пропонують відвідувачам такі товари за зниженими цінами:

хамон — 89,90 грн замість 169 грн (-47%, Сільпо);

морозиво 0,5 кг — 117,90 грн замість 217,90 грн (-45%, АТБ);

чай трав'яний вітамінний — 69,90 грн замість 124 грн (-44%, Сільпо);

шоколад молочний з начинкою — 39,90 грн замість 67,90 грн (-41%, АТБ);

ікра форелі — 179 грн замість 299 грн (-40%, Сільпо);

ковбаса — 51,90 грн замість 86,90 грн (-40%, АТБ);

кава зернова — 899 грн замість 1 499 грн (-40%, Сільпо);

сир плавлений — 14,50 грн замість 22,90 грн (-36%, АТБ);

сосиски — 109 грн замість 169 грн (-36%, Сільпо);

майонез — 24,90 грн замість 38,90 грн (-35%, АТБ).

Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на фрукти та овочі

Супермаркети рідко встановлюють високі знижки на сезонні фрукти та овочі, однак без економії покупці все одно не залишаться. В АТБ віддають білу редьку дешевше на 24% — 30,95 грн/кг замість 40,95 грн, грейпфрут на 17% — 59,95 грн/кг замість 72,95 грн, хурму на 10% — 89,99 грн/кг замість 99,99 грн і мандарини на 7% — 59,95 грн/кг замість 64,90 грн.

У Сільпо діють знижки на черрі (-20%) — 66,79 грн замість 83,49 грн, грушу (-11%) — 7,97 грн замість 8,95 грн, яблука (-13%) — 6,70 грн замість 7,70 грн, полуницю (10%) — 55,71 грн замість 61,90 грн і білий виноград (-17%) — 156,87 грн замість 189 грн.

Водночас економіст Володимир Чиж розповів раніше у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що січень 2026 року стане періодом дорожчання овочів, особливо огірків і помідорів. Натомість до лютого вартість капусти, моркви, цибулі та буряка збережеться на відносно стабільному рівні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на поштучні яйця в Україні можуть викликати посмішку, адже вони почали знижуватися у січні 2026 року. Нефасований продукт в АТБ подешевшав на 2 грн у місячному розрізі.

Також ми писали, що в Україні може подорожчати червона риба, зокрема сьомга і лосось. На ціни впливають різні фактори, головними серед яких у 2026 році будуть кліматичні, виробничі та економічні.