Скидки на продукты в АТБ и Сільпо — что отдают почти на 50% дешевле

Некоторые супермаркеты переписали цены на продукты питания. Для потребителей установили выгодные скидки в АТБ и Сільпо, некоторые позиции в ассортименте сетей подешевели почти на 50%. Мы промониторили онлайн-магазины и узнали, на какие товары действуют привлекательные акционные предложения по состоянию на воскресенье, 11 января.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что отдают в АТБ и Сільпо намного дешевле.

Скидки на продукты в супермаркетах

Пока цены на большинство потребительских товаров планомерно поднимаются, крупные продуктовые сети регулярно устанавливают выгодные скидки на популярные позиции в ассортименте. Отслеживая акции в магазинах, украинцы могут сознательно планировать расходы и экономить семейный бюджет.

По состоянию на 11 января АТБ и Сільпо предлагают посетителям такие товары по сниженным ценам:

хамон — 89,90 грн вместо 169 грн (-47%, Сильпо);

мороженое 0,5 кг — 117,90 грн вместо 217,90 грн (-45%, АТБ);

чай травяной витаминный — 69,90 грн вместо 124 грн (-44%, Сильпо);

шоколад молочный с начинкой — 39,90 грн вместо 67,90 грн (-41%, АТБ);

икра форели — 179 грн вместо 299 грн (-40%, Сильпо);

колбаса — 51,90 грн вместо 86,90 грн (-40%, АТБ);

кофе зерновой — 899 грн вместо 1 499 грн (-40%, Сильпо);

сыр плавленый — 14,50 грн вместо 22,90 грн (-36%, АТБ);

сосиски — 109 грн вместо 169 грн (-36%, Сильпо);

майонез — 24,90 грн вместо 38,90 грн (-35%, АТБ).

Скидки на фрукты и овощи

Супермаркеты редко устанавливают высокие скидки на сезонные фрукты и овощи, однако без экономии покупатели все равно не останутся. В АТБ отдают белую редьку дешевле на 24% — 30,95 грн/кг вместо 40,95 грн, грейпфрут на 17% — 59,95 грн/кг вместо 72,95 грн, хурму на 10% — 89,99 грн/кг вместо 99,99 грн и мандарины на 7% — 59,95 грн/кг вместо 64,90 грн.

В Сільпо действуют скидки на черри (-20%) — 66,79 грн вместо 83,49 грн, грушу (-11%) — 7,97 грн вместо 8,95 грн, яблоки (-13%) — 6,70 грн вместо 7,70 грн, клубнику (10%) — 55,71 грн вместо 61,90 грн и белый виноград (-17%) — 156,87 грн вместо 189 грн.

В то же время экономист Владимир Чиж рассказал ранее в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что январь 2026 года станет периодом подорожания овощей, особенно огурцов и помидоров. Зато до февраля стоимость капусты, моркови, лука и свеклы сохранится на относительно стабильном уровне.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на поштучные яйца в Украине могут вызвать улыбку, ведь они начали снижаться в январе 2026 года. Нефасованный продукт в АТБ подешевел на 2 грн в месячном разрезе.

Также мы писали, что в Украине может подорожать красная рыба, в частности семга и лосось. На цены влияют различные факторы, главными среди которых в 2026 году будут климатические, производственные и экономические.