Цены на муку могут неприятно поразить — сколько будет стоить продукт в 2026

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты регулярно переписывают цены на продукты, учитывая общую тенденцию к удорожанию потребительских товаров. Некоторые позиции в ассортименте сетей замедлились в восходящем тренде, однако это временное проявление. Возникает вопрос, сколько будет стоить килограмм муки в 2026 году.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Что будет с ценами на муку

Большинство продуктов растут в цене из-за влияния внутренних факторов (себестоимость производства, огромные энергетические затраты, логистика) и внешних (мировые колебания стоимости сырья и продовольствия). В 2026 году ожидается умеренное изменение показателей на потребительском рынке около 7% — в противовес 12% в 2025-м.

Что касается пшеничной муки, то эксперт напомнил: в годовом измерении произошло подорожание почти на 40%. Это связано с ростом цен на зерно, затратами на электроэнергию и логистику.

"В 2026 году цена муки вырастет примерно на 10-15%. Добавьте 4-6 грн к стоимости, по которой покупаете ее в супермаркете. Рост будет плавным и обусловлен дополнительными затратами на электроэнергию и поддержание производственных мощностей", — подчеркнул Владимир Чиж.

Сколько стоит мука в Украине

Мы промониторили онлайн-магазины различных популярных продуктовых сетей и выяснили, сколько минимально должны заплатить украинцы за килограмм пшеничной муки. По состоянию на 15 января 2026 года результат оказался таким:

Сільпо — 19,19 грн;

Новус — 20,39 грн;

Варус — 20,40 грн;

Ашан — 20,40 грн;

Фора — 20,40 грн;

АТБ — 23,80 грн;

МегаМаркет — 28 грн.

Отметим, в 2025 году средняя стоимость килограмма муки была зафиксирована на уровне примерно 21-22 грн. А Минфин утверждает, что текущая цена доходит до 35,08 грн (средняя и по магазинам).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на куриные яйца в Украине находятся в периоде активных колебаний. Поштучный продукт планомерно дешевеет во многих супермаркетах, а упакованный — дорожает в копеечном диапазоне.

Также мы писали, что может произойти с ценами на гречку в 2026 году. По словам экспертов, продукт подорожает ориентировочно на 8-10% — до 40-42 грн за килограмм. Причина банальна — рост стоимости зерновых культур.