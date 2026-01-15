Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Этот товар в супермаркетах не оставит выбора — что подорожает

Этот товар в супермаркетах не оставит выбора — что подорожает

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 10:11
Цены на муку могут неприятно поразить — сколько будет стоить продукт в 2026
Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты регулярно переписывают цены на продукты, учитывая общую тенденцию к удорожанию потребительских товаров. Некоторые позиции в ассортименте сетей замедлились в восходящем тренде, однако это временное проявление. Возникает вопрос, сколько будет стоить килограмм муки в 2026 году.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на муку

Большинство продуктов растут в цене из-за влияния внутренних факторов (себестоимость производства, огромные энергетические затраты, логистика) и внешних (мировые колебания стоимости сырья и продовольствия). В 2026 году ожидается умеренное изменение показателей на потребительском рынке около 7% — в противовес 12% в 2025-м.

Что касается пшеничной муки, то эксперт напомнил: в годовом измерении произошло подорожание почти на 40%. Это связано с ростом цен на зерно, затратами на электроэнергию и логистику.

"В 2026 году цена муки вырастет примерно на 10-15%. Добавьте 4-6 грн к стоимости, по которой покупаете ее в супермаркете. Рост будет плавным и обусловлен дополнительными затратами на электроэнергию и поддержание производственных мощностей", — подчеркнул Владимир Чиж.

Сколько стоит мука в Украине

Мы промониторили онлайн-магазины различных популярных продуктовых сетей и выяснили, сколько минимально должны заплатить украинцы за килограмм пшеничной муки. По состоянию на 15 января 2026 года результат оказался таким:

  • Сільпо — 19,19 грн;
  • Новус — 20,39 грн;
  • Варус — 20,40 грн;
  • Ашан — 20,40 грн;
  • Фора — 20,40 грн;
  • АТБ — 23,80 грн;
  • МегаМаркет — 28 грн.

Отметим, в 2025 году средняя стоимость килограмма муки была зафиксирована на уровне примерно 21-22 грн. А Минфин утверждает, что текущая цена доходит до 35,08 грн (средняя и по магазинам).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на куриные яйца в Украине находятся в периоде активных колебаний. Поштучный продукт планомерно дешевеет во многих супермаркетах, а упакованный — дорожает в копеечном диапазоне.

Также мы писали, что может произойти с ценами на гречку в 2026 году. По словам экспертов, продукт подорожает ориентировочно на 8-10% — до 40-42 грн за килограмм. Причина банальна — рост стоимости зерновых культур.

товары покупки мука супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации