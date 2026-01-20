Рекордные цены на фрукты в Украине — что продают по 3 000 грн за килограмм (фото)

Виноград в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине подорожали продукты питания, особенно сезонные овощи и фрукты. В частности известный всем виноград стоит в одном из столичных супермаркетов заоблачно. Цена за килограмм достигла нескольких тысяч гривен.

Виноград за тысячи гривен

Согласно Минфину, средняя стоимость килограмма винограда в Украине доходит до 247,40 грн (по состоянию на 20 января 2026 года). Однако в Сільпо появился товар, цена которого более чем в десять раз превышает указанную сумму.

Редакция Новини.LIVE нашла в ассортименте одного из киевских супермаркетов виноград стоимостью 3 000 грн/кг. Его продают в контейнерах весом 500 г по 1 499 грн. Судя по информации на этикетке, продукт импортировали из Южной Кореи.

Розовый виноград из Южной Кореи. Фото: Новини.LIVE

Немного дешевле обойдется белый виноград. Упаковка весом 800 г стоит в Сільпо 2 099 грн. Страна происхождения — тоже Южная Корея. Учитывая затраты на дальнюю логистику и хранение, высокая цена имеет объективное обоснование.

Белый виноград из Южной Кореи. Фото: Новини.LIVE

Цены на виноград в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины популярных украинских продуктовых сетей и узнали, какие минимальные суммы нужно отдать потребителям за килограмм винограда по состоянию на середину января 2026 года. Результат оказался таким:

АТБ — 62,99 грн;

Варус — 89,90 грн;

МегаМаркет — 137,70 грн;

Ашан — 217,30 грн;

Метро — 238,16 грн;

Сільпо — 269 грн;

Новус — 269 грн;

Фора — 359,80 грн.

По информации на специализированном портале EastFruit, 2026 год начался с роста цен на овощи и фрукты. Самое заметное подорожание коснулось тепличной продукции. Что касается винограда, то стоимость поднялась до 70-130 грн/кг, хотя в конце декабря его продавали по 60-80 грн.

Напомним, до конца зимы 2026 года яблоки будут оставаться самыми доступными фруктами в Украине, но из-за сокращения запасов цена может вырасти на 15-20%. Больше всего подорожают премиальные сорта.

Также мы писали, что бюджетный хлеб в супермаркетах может остаться в прошлом. Эксперты прогнозируют подорожание на 10% и более в 2026 году из-за роста расходов производителей на электроэнергию.