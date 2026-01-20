Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Этот обычный фрукт стоит тысячи гривен в Украине — что с ценой

Этот обычный фрукт стоит тысячи гривен в Украине — что с ценой

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 17:12
Рекордные цены на фрукты в Украине — что продают по 3 000 грн за килограмм (фото)
Виноград в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине подорожали продукты питания, особенно сезонные овощи и фрукты. В частности известный всем виноград стоит в одном из столичных супермаркетов заоблачно. Цена за килограмм достигла нескольких тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о дорогом винограде, который продают в Украине.

Реклама
Читайте также:

Виноград за тысячи гривен

Согласно Минфину, средняя стоимость килограмма винограда в Украине доходит до 247,40 грн (по состоянию на 20 января 2026 года). Однако в Сільпо появился товар, цена которого более чем в десять раз превышает указанную сумму.

Редакция Новини.LIVE нашла в ассортименте одного из киевских супермаркетов виноград стоимостью 3 000 грн/кг. Его продают в контейнерах весом 500 г по 1 499 грн. Судя по информации на этикетке, продукт импортировали из Южной Кореи.

Розовый виноград
Розовый виноград из Южной Кореи. Фото: Новини.LIVE

Немного дешевле обойдется белый виноград. Упаковка весом 800 г стоит в Сільпо 2 099 грн. Страна происхождения — тоже Южная Корея. Учитывая затраты на дальнюю логистику и хранение, высокая цена имеет объективное обоснование.

Белый виноград
Белый виноград из Южной Кореи. Фото: Новини.LIVE

Цены на виноград в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины популярных украинских продуктовых сетей и узнали, какие минимальные суммы нужно отдать потребителям за килограмм винограда по состоянию на середину января 2026 года. Результат оказался таким:

  • АТБ — 62,99 грн;
  • Варус — 89,90 грн;
  • МегаМаркет — 137,70 грн;
  • Ашан — 217,30 грн;
  • Метро — 238,16 грн;
  • Сільпо — 269 грн;
  • Новус — 269 грн;
  • Фора — 359,80 грн.

По информации на специализированном портале EastFruit, 2026 год начался с роста цен на овощи и фрукты. Самое заметное подорожание коснулось тепличной продукции. Что касается винограда, то стоимость поднялась до 70-130 грн/кг, хотя в конце декабря его продавали по 60-80 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, до конца зимы 2026 года яблоки будут оставаться самыми доступными фруктами в Украине, но из-за сокращения запасов цена может вырасти на 15-20%. Больше всего подорожают премиальные сорта.

Также мы писали, что бюджетный хлеб в супермаркетах может остаться в прошлом. Эксперты прогнозируют подорожание на 10% и более в 2026 году из-за роста расходов производителей на электроэнергию.

фрукты виноград супермаркет цены на продукты Сильпо
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации