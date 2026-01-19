Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на яблоки существенно вырастут — к чему готовиться украинцам

Цены на яблоки существенно вырастут — к чему готовиться украинцам

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:10
Цены на яблоки могут переписать — сколько будет стоить килограмм
Яблоки в ящиках. Фото: УНИАН

До конца зимы украинский рынок фруктов и продуктов остается зависимым от сезона, логистики, курса валют и объемов импорта. Запасы отечественных фруктов постепенно сокращаются, поэтому импортные продукты занимают всё большую долю рынка, что влияет на цены.

О том, что будет с ценами на яблоки в Украине до конца зимы, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала товаровед Лилия Быстрицкая.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на яблоки в 2026 году

Яблоки остаются самым доступным фруктом зимой. Основную часть поставок обеспечивают украинские хранилища.

"До конца зимы из-за ряда факторов, начиная от ограниченных запасов из-за неурожая, заканчивая проблемами с электроэнергией и разрушения хранилищ, цена на яблоки может вырасти до 15-20%, в зависимости от сорта", — отмечает эксперт.

Быстрицкая добавила, что больше всего это будет касаться премиальных сортов, которые могут стоить более 100 гривен за килограмм.

Какой еще продукт может существенно подорожать в 2026 году

Цены на сливочное масло тоже продолжат расти:

  • в 2025 году продукт подорожал на 34%, достигнув 107-110 грн за упаковку 180-200 г;
  • в 2026 году средняя цена может вырасти до 125-135 грн, то есть на 12-15%.

Эксперт Владимир Чиж пояснил, что повышение обусловлено мировыми колебаниями цен на сырье и дополнительными затратами производителей из-за перебоев с электроэнергией.

Он добавил, что окончательные годовые цены еще сложно прогнозировать, ведь они зависят от состояния энергосистемы, тарифов для бизнеса, урожая зерновых и стоимости кормов.

Ранее мы писали, что на старте 2026 года темпы подорожания продуктов несколько снизились, однако рынок и в дальнейшем движется вверх. Основными факторами остаются дорогие энергоносители и нестабильные мировые цены на сырье. Поэтому украинцев интересует, какой будет стоимость хлеба в течение всего 2026 года.

Также мы рассказывали, что ритейлеры вынуждены часто корректировать ценники на популярные товары, реагируя на экономические условия. В то же время покупатели могут уменьшить расходы, пользуясь скидками — акции в сетях АТБ и "Сильпо" иногда достигают половины стоимости товара.

продукты цены в Украине цены яблоки цены на продукты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации