Цены на яблоки могут переписать — сколько будет стоить килограмм

До конца зимы украинский рынок фруктов и продуктов остается зависимым от сезона, логистики, курса валют и объемов импорта. Запасы отечественных фруктов постепенно сокращаются, поэтому импортные продукты занимают всё большую долю рынка, что влияет на цены.

О том, что будет с ценами на яблоки в Украине до конца зимы, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала товаровед Лилия Быстрицкая.

Что будет с ценами на яблоки в 2026 году

Яблоки остаются самым доступным фруктом зимой. Основную часть поставок обеспечивают украинские хранилища.

"До конца зимы из-за ряда факторов, начиная от ограниченных запасов из-за неурожая, заканчивая проблемами с электроэнергией и разрушения хранилищ, цена на яблоки может вырасти до 15-20%, в зависимости от сорта", — отмечает эксперт.

Быстрицкая добавила, что больше всего это будет касаться премиальных сортов, которые могут стоить более 100 гривен за килограмм.

Какой еще продукт может существенно подорожать в 2026 году

Цены на сливочное масло тоже продолжат расти:

в 2025 году продукт подорожал на 34%, достигнув 107-110 грн за упаковку 180-200 г;

в 2026 году средняя цена может вырасти до 125-135 грн, то есть на 12-15%.

Эксперт Владимир Чиж пояснил, что повышение обусловлено мировыми колебаниями цен на сырье и дополнительными затратами производителей из-за перебоев с электроэнергией.

Он добавил, что окончательные годовые цены еще сложно прогнозировать, ведь они зависят от состояния энергосистемы, тарифов для бизнеса, урожая зерновых и стоимости кормов.

Ранее мы писали, что на старте 2026 года темпы подорожания продуктов несколько снизились, однако рынок и в дальнейшем движется вверх. Основными факторами остаются дорогие энергоносители и нестабильные мировые цены на сырье. Поэтому украинцев интересует, какой будет стоимость хлеба в течение всего 2026 года.

Также мы рассказывали, что ритейлеры вынуждены часто корректировать ценники на популярные товары, реагируя на экономические условия. В то же время покупатели могут уменьшить расходы, пользуясь скидками — акции в сетях АТБ и "Сильпо" иногда достигают половины стоимости товара.