Новые цены на хлеб удивят каждого — чего ждать в супермаркетах

Хлеб в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В начале 2026 года замедлился рост цен на продукты, однако восходящая тенденция на потребительском рынке сохраняется. Этому способствуют огромные энергетические затраты и колебания стоимости сырья в мире. Возникает вопрос, к каким ценам на хлеб готовиться украинцам в течение января-декабря 2026 года.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама

Читайте также:

Что будет с ценами на хлеб

Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные продукты, ведь умеренное подорожание большинства товаров продолжается. Среди объективных причин — высокая себестоимость производства из-за проблем в энергетике и значительные логистические расходы.

В течение 2025 года зафиксировали повышение цен на 12%, а в текущем году прогнозируется изменение показателей на уровне 7%. В списке продуктов, которых не обойдет стороной подорожание, будет пшеничный хлеб.

"Стоимость хлеба выросла (в годовом измерении) более чем на 20%. В 2026 году добавится не менее 10%, учитывая дополнительные расходы на электроэнергию из-за разрушения оккупантами нашей энергосистемы", — констатировал Владимир Чиж.

По его мнению, ближе к декабрю хлеб может стоить примерно 60 грн за буханку. Однако существует возможность сезонной стабилизации цен в весенне-летний период при условии снижения себестоимости производства. Например, если прекратятся атаки на энергетику, а систему частично восстановят.

Сколько стоит хлеб в Украине

По состоянию на конец 2025 года продукт в супермаркетах стоил примерно 36-48 грн за батон или стандартный хлеб в зависимости от вида. Согласно Минфину, текущая средняя цена находится в диапазоне 32,90-49,87 грн (на 15 января).

Индекс потребительских цен на пшеничный хлеб составил 100,08% в первый месяц 2026 года. Это означает, что продукт подорожал всего на 0,08% по сравнению с декабрем. В то же время для ноября этот индекс составил 104,11%, что свидетельствует о замедлении восходящего тренда в конце года.

Напомним, украинцам стоит готовиться к новым ценам на муку. Супермаркеты перепишут стоимость популярного продукта в 2026 году. Расходы потребителей увеличатся ориентировочно на 10-15%.

Также мы писали, что происходит с ценами куриные яйца. Магазины продают товар поштучно, планомерно снижая стоимость и позволяя посетителям экономить. А фасованные яйца неустанно дорожают.