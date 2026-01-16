Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Бюджетний хліб залишиться в минулому — які ціни в супермаркетах

Бюджетний хліб залишиться в минулому — які ціни в супермаркетах

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:05
Нові ціни на хліб здивують кожного — чого чекати в супермаркетах
Хліб у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На початку 2026 року сповільнилося зростання цін на продукти, однак висхідна тенденція на споживчому ринку зберігається. Цьому сприяють шалені енергетичні витрати і коливання вартості сировини у світі. Постає питання, до яких цін на хліб готуватися українцям протягом січня-грудня 2026.

Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на хліб

Супермаркети регулярно переписують ціни на затребувані продукти, адже помірне дорожчання більшості товарів продовжується. Серед об'єктивних причин — висока собівартість виробництва через проблеми в енергетиці та значні логістичні витрати.

Протягом 2025 року зафіксували підвищення цін на 12%, а в поточному році прогнозується зміна показників на рівні 7%. У списку продуктів, яких не омине дорожчання, буде пшеничний хліб.

"Вартість хлібу зросла (у річному вимірі) на понад 20%. У 2026 році додасться не менше 10%, враховуючи додаткові витрати на електроенергію через руйнування окупантами нашої енергосистеми", — констатував Володимир Чиж.

На його думку, ближче до грудня хліб може коштувати приблизно 60 грн за буханку. Однак існує можливість сезонної стабілізації цін у весняно-літній період за умови зниження собівартості виробництва. Наприклад, якщо припиняться атаки на енергетику, а систему частково відновлять.

Скільки коштує хліб в Україні

Станом на кінець 2025 року продукт у супермаркетах коштував приблизно 36-48 грн за батон чи стандартний хліб залежно від виду. Згідно з Мінфіном, поточна середня ціна перебуває в діапазоні 32,90-49,87 грн (на 15 січня).

Індекс споживчих цін на пшеничний хліб склав 100,08% у перший місяць 2026 року. Це означає, що продукт подорожчав усього на 0,08% порівняно з груднем. Водночас для листопада цей індекс становив 104,11%, що свідчить про сповільнення висхідного тренду наприкінці року.

Нагадаємо, українцям варто готуватися до нових цін на борошно. Супермаркети перепишуть вартість популярного продукту у 2026 році. Витрати споживачів збільшаться орієнтовно на 10-15%.

Також ми писали, що відбувається з цінами курячі яйця. Магазини продають товар поштучно, планомірно знижуючи вартість і дозволяючи відвідувачам економити. А фасовані яйця невпинно дорожчають.

ціни на хліб покупки хліб супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації