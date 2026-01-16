Нові ціни на хліб здивують кожного — чого чекати в супермаркетах

Хліб у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На початку 2026 року сповільнилося зростання цін на продукти, однак висхідна тенденція на споживчому ринку зберігається. Цьому сприяють шалені енергетичні витрати і коливання вартості сировини у світі. Постає питання, до яких цін на хліб готуватися українцям протягом січня-грудня 2026.

Про це розповів економіст Володимир Чиж у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Що буде з цінами на хліб

Супермаркети регулярно переписують ціни на затребувані продукти, адже помірне дорожчання більшості товарів продовжується. Серед об'єктивних причин — висока собівартість виробництва через проблеми в енергетиці та значні логістичні витрати.

Протягом 2025 року зафіксували підвищення цін на 12%, а в поточному році прогнозується зміна показників на рівні 7%. У списку продуктів, яких не омине дорожчання, буде пшеничний хліб.

"Вартість хлібу зросла (у річному вимірі) на понад 20%. У 2026 році додасться не менше 10%, враховуючи додаткові витрати на електроенергію через руйнування окупантами нашої енергосистеми", — констатував Володимир Чиж.

На його думку, ближче до грудня хліб може коштувати приблизно 60 грн за буханку. Однак існує можливість сезонної стабілізації цін у весняно-літній період за умови зниження собівартості виробництва. Наприклад, якщо припиняться атаки на енергетику, а систему частково відновлять.

Скільки коштує хліб в Україні

Станом на кінець 2025 року продукт у супермаркетах коштував приблизно 36-48 грн за батон чи стандартний хліб залежно від виду. Згідно з Мінфіном, поточна середня ціна перебуває в діапазоні 32,90-49,87 грн (на 15 січня).

Індекс споживчих цін на пшеничний хліб склав 100,08% у перший місяць 2026 року. Це означає, що продукт подорожчав усього на 0,08% порівняно з груднем. Водночас для листопада цей індекс становив 104,11%, що свідчить про сповільнення висхідного тренду наприкінці року.

Нагадаємо, українцям варто готуватися до нових цін на борошно. Супермаркети перепишуть вартість популярного продукту у 2026 році. Витрати споживачів збільшаться орієнтовно на 10-15%.

Також ми писали, що відбувається з цінами курячі яйця. Магазини продають товар поштучно, планомірно знижуючи вартість і дозволяючи відвідувачам економити. А фасовані яйця невпинно дорожчають.