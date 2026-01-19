Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ціни на яблука суттєво зростуть — до чого готуватись українцям

Ціни на яблука суттєво зростуть — до чого готуватись українцям

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:10
Ціни на яблука можуть переписати — скільки коштуватиме кілограм
Яблука в ящиках. Фото: УНІАН

До кінця зими український ринок фруктів і продуктів залишається залежним від сезону, логістики, курсу валют та обсягів імпорту. Запаси вітчизняних фруктів поступово скорочуються, тому імпортні продукти займають дедалі більшу частку ринку, що впливає на ціни.

Про те, що буде з цінами на яблука в Україні до кінця зими, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповіла товарознавець Лілія Бистрицька.

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на яблука у 2026 році

Яблука залишаються найдоступнішим фруктом взимку. Основну частину постачання забезпечують українські сховища.

"До кінця зими через низку факторів, починаючи від обмежених запасів через неврожай, закінчуючи проблемами з електроенергією та руйнування сховищ, ціна на яблука може зрости до 15-20%, в залежності від сорту", — зазначає експертка.

Бистрицька додала, що найбільше це стосуватиметься преміальних сортів, які можуть коштувати понад 100 гривень за кілограм.

Який ще продукт може суттєво подорожчати у 2026 році

Ціни на вершкове масло теж продовжать зростати:

  • у 2025 році продукт подорожчав на 34%, досягнувши 107–110 грн за упаковку 180–200 г;
  • у 2026 році середня ціна може зрости до 125–135 грн, тобто на 12–15%.

Експерт Володимир Чиж пояснив, що підвищення обумовлене світовими коливаннями цін на сировину та додатковими витратами виробників через перебої з електроенергією. 

Він додав, що остаточні річні ціни ще складно прогнозувати, адже вони залежать від стану енергосистеми, тарифів для бізнесу, врожаю зернових та вартості кормів.

Раніше ми писали, що на старті 2026 року темпи подорожчання продуктів дещо знизилися, проте ринок і надалі рухається вгору. Основними чинниками залишаються дорогі енергоносії та нестабільні світові ціни на сировину. Через це українців цікавить, якою буде вартість хліба протягом усього 2026 року.

Також ми розповідали, що ритейлери змушені часто коригувати цінники на популярні товари, реагуючи на економічні умови. Водночас покупці можуть зменшити витрати, користуючись знижками — акції у мережах АТБ та "Сільпо" іноді сягають половини вартості товару.

продукти ціни в Україні ціни яблука ціни на продукти
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації