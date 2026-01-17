Супермаркети віддають продукти зі знижками — що коштує дешевше в АТБ і Сільпо

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети регулярно переписують ціни на затребувані продукти харчування, оскільки цього вимагає загальна ситуація в країні. Однак споживачі можуть відстежувати акційні пропозиції в магазинах та економити свій бюджет. Великі знижки — до 50% — постійно встановлюють в АТБ і Сільпо.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 популярних позицій в асортиментах супермаркетів, на які діють вигідні знижки у суботу, 17 січня.

Реклама

Читайте також:

Знижки на продукти в АТБ і Сільпо

Деякі споживачі можуть помилково думати, що акційні пропозиції доступні лише для товарів, термін придатності яких добігає кінця. Однак продуктові мережі регулярно знижують ціни на велику частину асортименту з інших причини. Наприклад, аби швидше звільнити місця на полицях для нової партії товару, стимулюючи відвідувачів здійснювати покупки.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і дізналися, на які базові продукти діють знижки до 46% станом на 17 січня 2026 року. Результат виявився таким:

морозиво — 18,50 грн замість 34,90 грн (-46%, АТБ);

масло солодковершкове — 69,99 грн замість 129 грн (-46%, Сільпо);

чай чорний байховий у пакетиках — 31,60 грн замість 57,90 грн (-45%, АТБ);

суміш овочів — 39,90 грн замість 72,99 грн (-45%, Сільпо);

пельмені з яловичиною — 101,90 грн замість 186,90 грн (-45%, АТБ);

шоколад молочний — 79,99 грн замість 144 грн (-44%, Сільпо);

кава розчинна сублімована — 279,90 грн замість 487,90 грн (-42%, АТБ);

крем-сир — 49,99 грн замість 84,99 грн (-41%, Сільпо);

ковбаса — 85,90 грн замість 143,90 грн (-40%, АТБ);

йогурт — 29,90 грн замість 47,90 грн (-38%, Сільпо).

Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Який продукт суттєво подорожчає

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, який затребуваний продукт додасть у ціні протягом 2026 року. За його словами, гречка може подорожчати орієнтовно на 8-10%, тобто середні витрати споживачів становитимуть десь 40-42 грн за кілограм.

"Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання та коливання врожаїв можуть відкоригувати цифру в обидва боки", — констатував Чиж.

На кінець 2025 року середня роздрібна ціна гречки перебувала на рівні близько 37-38 грн за кілограм, що на 32-33% більше порівняно з груднем 2024-го. Загалом у річному розрізі базові продукти подорожчали на 12%, а протягом 2026-го експерти очікують помірного цінового зростання до 7%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, бюджетний хліб на полицях супермаркетів може залишитися в минулому, оскільки експерти прогнозують зростання ціни на 10% і більше протягом 2026 року. Ситуацію спровокує висока собівартість виробництва.

Також ми писали, що відбувається з цінами на яйця в Україні. Упакований продукт планомірно дорожчає з початку 2026 року, натомість поштучні яйця дешевшають. В АТБ вартість опустилася до 4,79 грн/шт.